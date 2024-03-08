‫واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا تتجه إلى منصة ليب 2024 لتغذية الطفرة التكنولوجية بالشرق الأوسط وتدعو رواد النظام البيئي إلى مواكبة الفرص العالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة – 8 مارس 2024 – شرعت مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا (HKSTP) في المرحلة الأولى من تجهيز الوفد التاريخي مع مكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة (ITIB)، وهونغ كونغ سايبربورت (سايبربورت) المتجه إلى الشرق الأوسط. بالتعاون مع شركات الواحة الثمانية التي تتوقف أولًا لحضور مؤتمر ليب 2024 في الرياض، تواصل مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا مهمتها في حشد المبتكرين عبر النظم البيئية المعنية لمواكبة السرعة العالمية الثورية للابتكار والتكنولوجيا. جناح مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا يحاكي علامة هونغ كونغ البارزة الأيقونية للابتكار والتكنولوجيا – “البيضة الذهبية”، ويعرض أحدث الابتكارات بدءًا من التكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، إلى الطاقة الجديدة من شركات الواحة الثمانية التطلعية.

وقد كٌلف البروفيسور سان دونغ، وزير الابتكار والتكنولوجيا والصناعة بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والسيد ألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، والسيد بيتر يان، الرئيس التنفيذي لسايبربورت بافتتاح أول جناح لهونغ كونغ بمؤتمر ليب. وفي المناسبة ذاتها، دشنت مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم استراتيجية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست) –وهي المؤسسة الحكومية للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الرائدة بالمملكة العربية السعودية. تقدم مذكرة التفاهم فرص التدشين السهل المتبادلة للشركات في كلا المنطقتين، بالإضافة إلى الالتزام بالتعاون في مجال التكنولوجيا وأفضل ممارسات الصناعة ودعم الشركات الناشئة عبر شبكتي النظام البيئي. بحضور البروفيسور سان دونغ، وزير الابتكار والتكنولوجيا والصناعة بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الثاني من جهة اليسار)، وفخامة الدكتور منير الدسوقي، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (الثاني من جهة اليمين)، وقع السيد ألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا (الأول من جهة اليمين)، والسيد بيتر يان، الرئيس التنفيذي لسايبربورت (الأول من جهة اليسار)، مذكرة تفاهم مع دكتور خالد عبد الرحمن الدكان، نائب الرئيس الأول لواحات الابتكار، بمدينة كاكست (في الوسط)، لتكوين شراكة استراتيجية بين النظم البيئية للابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ والسعودية، مما يًسرع من نمو الشركات الناشئة والمواهب وتطويرها.

قال البروفيسور سان دونغ، وزير الابتكار والتكنولوجيا والصناعة بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة: “أنني مُنبهر بشدة بثقافة الابتكار والتكنولوجيا النشطة والبرامج الداعمة بمدينة كاكست. وستعمق الشراكة الاستراتيجية بين كاكست ورواد الابتكار والتكنولوجيا التابعين لنا من التبادل في مجال الابتكار والتكنولوجيا بين هونغ كونغ والسعودية، مما سيسرع من نمو شركاتنا الناشئة وتطويرها ورعاية المزيد من المواهب العالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا.”

قال السيد آلبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا: “مؤتمر ليب 2024 هو بمثابة ملتقى طرق للثقافة والابتكار حيث يجسد الطاقة والطموح اللامحدود في الشرق الأوسط. كما أنه يمثل فرصة مثيرة لمؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا وثمانية من شركات الواحة الخاصة بنا لعرض أحدث التطورات واستكشاف الإمكانات الضخمة للمملكة العربية السعودية. نحن فخورون بكوننا جزءًا من وفد هونغ كونغ. وهونغ كونغ مستعدة للتعاون ورعاية الإنجازات والشراكة في الوقت الذي ننطلق فيه جميعًا إلى عصر جديد من الابتكار.”

وفي إطار الاستفادة من رؤية السعودية 2030، قامت مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بتنظيم جلسة نقاشية بعنوان “ابتكارات هونغ كونغ في التكنولوجيا الصحية دفعت التحول العالمي لصالح الأجيال القادمة” بمؤتمر ليب لإثارة المناقشات حول البحث والتطوير والاستثمار والتعاون. وكان هناك ثلاثة من رواد الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية بهونغ كونغ وهم: البروفيسور صاموئيل أو، رئيس كورنرستون روبوتيكس، والدكتورة تشو تيان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لجين أديت بيو، والسيد تشي مان لام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة التكنولوجيا التطبيقية قد ألقوا الضوء على آفاق التكنولوجيا الصحية وعلى الرؤى المشتركة بين هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية والفرص اللامحدودة في الصناعة. كما تركت أيضًا شركة جين أديت بيو – الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية التي يقع مقرها في هونغ كونغ- بصمتها في المنطقة من خلال مذكرة التفاهم المؤكدة مع شركة أنوا بيوساينسيس، شركة الجينوم السعودية الرائدة. تتعاون الشركتان لاستخدام تقنية كريسبر المتطورة (التكرارات العنقودية المتناوبة القصيرة منتظمة التباعد) لمكافحة الأمراض الوراثية، بدءًا بمرض فقر الدم المنجلي. تحت عنوان ” ابتكارات هونغ كونغ في التكنولوجيا الصحية دفعت التحول العالمي لصالح الأجيال القادمة”، قدمت الحلقة النقاشية التي استضافتها مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا رؤى فريدة من خبير الروبوتات البروفيسور صاموئيل أو، رئيس كورنرستون روبوتيكس (الأول من جهة اليسار)، وخبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السيد تشي مان لام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة التكنولوجيا التطبيقية (الثاني من جهة اليمين)، ومتابعة العقاقير الشغوفة الدكتورة تشو تيان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جين أديت بيو (الثانية من جهة اليسار).

شركات واحة مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا المشاركة في مؤتمر ليب 2024 وتقنياتهم المبتكرة:

https://www.hkstp.org/news-room/calling-all-global-innovators-keep-up-with-the-golden-era-of-it/

مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا

تأسست مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا في عام 2001 بهدف وضع هونغ كونغ كمركز دولي للابتكار والتكنولوجيا، وأنشأت المؤسسة نظامًا بيئيًا مزدهرًا لتكنولوجيا المعلومات يدعم أكثر من 10 شركات يونيكورن (شركات صاعدة يتخطى رأسمالها مليار دولار) مع أكثر من 13,000 متخصص في الأبحاث وحوالي 1,700 شركة تكنولوجيا من 26 دولة ومنطقة تركز على التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية وتقنيات المدن الذكية.

نقدم دعمًا شاملاً لجذب المواهب ورعايتها، وتسريع الابتكار وتسويقه تجاريًا لمشاريع التكنولوجيا في رحلة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. تم بناء نظامنا البيئي المتنامي للابتكار حول مواقعنا الرئيسية لمجمع هونغ كونغ للعلوم في شاتين، ومركز إنوسنتر في كولون تونغ، وثلاث منتزهات إنوباركس حديثة في تاي بو، وتسيونغ كوان أو، ويوين لونغ. تحقق مجمعات إنوباركس الثلاثة رؤية للتصنيع الجديد في هونغ كونغ، حيث يتم إعادة تصور القطاعات بما في ذلك التصنيع المتقدم والإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية.

تم افتتاح فرع شنتشن لمجمع هونغ كونغ للعلوم في فوتيان، شنتشن، في سبتمبر 2023 لدعم التنمية المستقبلية لهونغ كونغ ومتطلباتها المتزايدة في مجال صناعة الابتكار والتكنولوجيا، ولتعزيز التبادلات عبر الحدود، وجذب شركات التكنولوجيا وكذلك المواهب من جميع أنحاء العالم، ومساعدتهم على التحول إلى العالمية. يتوفر به مختبرات جافة ورطبة، ومناطق عمل مشتركة، ومساحات للمؤتمرات والمعارض، والمزيد. سنركز على جذب الشركات في سبع مجالات رئيسية: التكنولوجيا الطبية، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمواد الجديدة، والإلكترونيات الدقيقة، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة.

ستساعد مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، من خلال بنيتنا الأساسية وخدماتنا وخبراتنا وشبكة شراكاتنا، في ترسيخ الابتكار والتكنولوجيا كركيزة للنمو في هونغ كونغ.

يتوفر المزيد من المعلومات حول مؤسسة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا على الموقع الإلكتروني: www.hkstp.org.