عرض أول نموذج لغوي ضخم متعدد المجالات الحيوية يفك شفرة لغة علم الأحياء البشري في المعرض العالمي للصحة في الرياض

النموذج الأساسي لمنصة PanOmiQ مُدرّب على بيانات متعددة المجالات الحيوية بفضل النشر المعزز بتقنية FPGA (مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة) يعالج مشكلة سيادة البيانات ويحدث سرعة هائلة في التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لبيانات المجالات الحيوية المتعددة داخل المواقع، محدثًا قفزة كبيرة في السرعة والدقة في مجال الطب الدقيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أصبحنا ولأول مرة نستطيع فهم البيانات الأعقد في جسم الإنسان وهي الحديث الدقيق بين الجينات والبروتينات والمستقلبات كلغة موحدة وليس إشارات معزولة. فقد أعلنت اليوم شركة. BioAro Inc إنجازها التاريخي في مجال الذكاء الاصطناعي حيث أطلقت أول نموذج لغوي ضخم (LLM) متعدد المجالات الحيوية في العالم تم تدريبه على بيانات موحدة ومتعددة المجالات الحيوية. إنه النموذج The BioIntelligence والذي يمثل المحرك المُشغل لمنصته الرائدة PanOmiQ ستُعرض في المعرض العالمي للصحة في الرياض، ما يقدم إنه نموذج جديد يقدم فهمًا عميقًا لعلم الأحياء ولا يقتصر على القياس فقط.

تشرذم المعرفة بالطب الحديث خلل جوهري. تغمرنا البيانات من كل جانب، من ملفات الجينومات والبروتينات ونتائج تحاليل التمثيل الغذائي – لكننا نفتقر إلى المترجم القادر على ربط كل تلك البيانات. فهذا الأسلوب الانعزالي في تفسير البيانات يجعل جذور الأمراض المعقدة كالسرطان والسكري غامضة، ويؤخر علاجها، ويقلل الرعاية الصحية المخصصة لكل حالة.

لكن PanOmiQ تكسر هذه الحواجز. فبفضل نموذجها اللغوي الضخم متعدد المجالات الحيوية المدرب على المعرفة الكاملة لعلم الأحياء البشري، تستطيع المنصة فك شفرة التفاعلات الدقيقة المتشابكة التي تحدد الصحة والمرض. وهي لا تكتفي بتحليل نقاط البيانات الحيوية فحسب بل تفسرها وتربط بينها، وبذلك تكشف الأسباب الجذرية والرؤى التنبؤية بسرعة ودقة غير مسبوقتين.

يقول الدكتور Anmol Kapoor، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ BioAro: “انتقلنا من عدّ الكلمات إلى فهم الشعر، لكنه الشعر الذي تنظمه خلايانا”. “جوهر النظام الصحي الجديد هو The BioIntelligence . فهو يحول البيانات المبعثرة إلى حوار متناغم بين الإنسان وطريقة عمل جسمه، ليجعل الصحة واقعًا وقائيًا”.

حصن سيادي لحماية البيانات الأكثر خصوصية

تدرك BioAro حساسية البيانات الجينية وضرورة حمايتها القصوى ومن أجل ذلك صممت منصة PanOmiQ لتعمل داخل المؤسسات الطبية والمختبرات في الموقع. تعتمد المنصة على مزيج قوي من تسريع FPGA وحوسبة وحدات المعالجة الرسومية GPU، ما يمكنها من أن تكون وحدة ذكاء مستقلة داخل بيئة آمنة كمستشفى أو معمل.

بياناتك لا تغادرنا أبدًا: تزيد مخاطر الحوسبة السحابية في عصرنا، لكن PanOmiQ تضمن السيادة الكاملة على البيانات، والامتثال الكامل لمعايير GDPR (النظام الأوروبي العام لحماية البيانات) وHIPAA (قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمسؤولية) وغيرها من الأنظمة المحلية، مما يحافظ على المعلومات الأكثر خصوصية بأمان داخل الموقع.

السرعة حيث تهم : تعالج المنصة البيانات محليًا مما يزيل أي تأخير بسبب انتظار رفع البيانات إلى السحابة . فما كان يستغرق أسابيع بالأدوات التقليدية المنعزلة، تُنجزه PanOmiQ في ساعات، وهذا يسرع العلاج والاكتشاف الطبيين.

دقة حقيقية ومعتمدة: حققت المنصة دقة 100% في اختبار الكفاءة من كلية علماء الأمراض الأمريكية CAP، مما يؤكد أن سرعتها الثورية تترافق مع موثوقية لا مثيل لها.

نظام :The BioIntelligence جبهة موحدة للرعاية الصحية

تشمل The BioIntelligence ، بفضل نموذجها اللغوي الضخم متعدد المجالات الحيوية، مجموعة متكاملة من الأدوات المتخصصة:

Genelio : هنا تتحول قوة النماذج اللغوية الضخمة إلى تجربة شخصية. يتيح Genelio للأفراد إجراء حوار طبيعي تفاعلي مع بياناتهم الجينية والصحية. فمثلًا يستطيع المستخدم أن يسأل: “لماذا ترتفع نسبة إصابتي بأمراض القلب مقارنة بغيري؟” أو “ما تأثير هذا التغير الجيني على أطفالي؟”، ليحصل على إجابات واضحة ومباشرة مستمدة من ملفه البيولوجي، وهذا يُسهِّل العلم المعقد ويُمكِّننا منه.

PanAUM : بيئة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية تتنبأ بالتفاعلات الجزيئية وتسرّع تحديد العلاج.

بيئة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية تتنبأ بالتفاعلات الجزيئية وتسرّع تحديد العلاج. BioLIMS : نظام مختبر متكامل من الجيل المستقبلي يقوم بإدخال البيانات المنظمة مباشرة في محرك التحليل.

نظام مختبر متكامل من الجيل المستقبلي يقوم بإدخال البيانات المنظمة مباشرة في محرك التحليل. BioELR : يربط الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الاستشعار وتطبيقات الصحة، وهذا يقدم رؤى فورية بالذكاء الاصطناعي لعلاج الأمراض المزمنة والوقاية منها.

نبذة عن Axion – من سلسلة The BioIntelligence

للتوسع في تشغيل هذا النظام، تم تطوير سلسلة Axion وهي مجموعة من الأنظمة الذكية المخصصة لتوفير قدرات حوسبة سيادية وسريعة بتقنية FPGA في بيئات الرعاية الصحية والبحث العلمي.

يُمكّن خط Axion بمستوياته الثلاثة “الجوهر”، و”الفائق”، و”المتقدم”، المستشفيات والمؤسسات البحثية والبرامج الصحية الوطنية من نشر التكنولوجيا بسلاسة، وفقًا لاحتياجاتها التشغيلية وحجم بياناتها.

إن Axion و PanOmiQ معًا يقدمان سرعة وسيادة وقابلية للتوسع غير مسبوقين – لتضمن توافر مستقبل الطب في أي مكان، بأمان وذكاء.

يقول Bader Al-Marzooqi، المستثمر الإماراتي البارز في مجال التكنولوجيا الصحية: “بالنسبة لدولة الإمارات والخليج بكامله، وهما يضعان القيادة التكنولوجية والسيادة على البيانات في صميم أولوياتهما، فإن BioAro ابتكار تحويلي، حيث لا يقدم تكنولوجيا فحسب، بل قدرة سيادية تتماشى مع رؤيتنا الوطنية لنظام صحي آمن ومبتكر ووقائي. وهي تمكن أطبائنا وتحمي بيانات مواطنينا أيضًا”.

العرض في المعرض العالمي للصحة – الرياض

ستعرض BioAro منظومتها المتكاملة في المعرض العالمي للصحة بالرياض، وسيشمل ذلك عرض قوة النظام بإجراء حوار مباشر مع Genelio وتحليل فوري متعدد المجالات الحيوية عبر PanOmiQ .

ويضيف الدكتور Kapoor: “نحن لا نطلق منتجًا فحسب، بل نشعل حركة تقودنا من تخمين العلاج بعد الإصابة إلى الصحة الذكية الوقائية. إن مستقبل الطب يتحدث بلغة الحياة ذاتها، ونحن فخورون بأن نمنحه صوته في الرياض”.

نبذة عن شركة BioAro Inc.

BioAro Inc. شركة كندية متخصصة في برمجيات وتكنولوجيا الأحياء، وهي تُشكّل مستقبل الصحة الذكية والسيادية. إن مهمتها هي توحيد علم الأحياء وعلوم البيانات من خلال The BioIntelligence ، لرأب الصدع بين المعلومات المعقدة عن الجزيئيات والرؤى الصحية القابلة للتطبيق والمخصصة للأفراد.

