ضمن منظومتها من الجيل التالي للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية سبيس 42 تعلن عن الإطلاق التجاري العالمي للقمر الاصطناعي الثريا-4

يدعم “الثريا-4” الخدمات الحالية لشركة “سبيس 42” ويتيح 16 منتجاً جديداً للعملاء الحكوميين والمؤسسات عبر ثلاث قارات

يفتح القمر الاصطناعي آفاقاً جديدة للإيرادات ويعزّز ريادة “سبيس 42” في شبكات الاتصالات غير الأرضية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، عن الجاهزية التجارية العالمية لقمرها الاصطناعي الجديد لخدمات الاتصالات المتنقلة “الثريا-4” (T4-NGS). ويقدّم القمر اتصالاً آمناً ومحسّناً وموثوقاً يغطي أكثر من 100 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، مع التوسّع إلى أسواق جديدة تشمل جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وموزمبيق وزامبيا.

ويُجسّد “الثريا-4” رؤية “سبيس 42“ القائمة على دمج الاتصال بالذكاء الصناعي، إذ يُعد استكمالاً لإرث شركة “الثريا” الممتد لأكثر من 25 عاماً، والذي أصبح اليوم جزءاً من “سبيس 42”. ويُعيد القمر الاصطناعي (T4-NGS) الجديد تعريف البنية التحتية التقنية، لتصبح منصة متعددة القطاعات تعكس نهجاً استراتيجياً منضبطاً لتحقيق نمو مستدام. كما يرتبط القمر بعقد حكومي مدته 15 عاماً تبلغ قيمته 708 مليون دولار أمريكي، ويُعدّ الركيزة الأساسية لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية للشركة.

بهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في “سبيس 42“: “تشكّل الجاهزية التجارية للقمر الاصطناعي ’الثريا-4‘ محطة فارقة في مسيرة ’سبيس 42‘، إذ تعزز مكانتنا الرائدة في مجال شبكات الاتصالات غير الأرضية، وتجسد قدرتنا على تحقيق رؤيتنا طويلة الأمد في التوسع العالمي والنمو التجاري الملموس. ومن خلال الدمج بين الاتصال والتقنيات المتقدمة، نؤسس لمنظومة اتصالات أكثر مرونة واستدامة قادرة على تلبية احتياجات عملائنا وشركائنا وأسواقنا لسنوات قادمة.”

الأثر التقني والاقتصادي

يعمل “الثريا-4” ضمن النطاق الترددي العريض (L-band)، ما يضمن أداءً مستقراً ومستمراً في مختلف القطاعات البرّية والبحرية والجوية. ويوفّر القمر اتصالات آمنة وفعّالة لمجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السفن العابرة للبحر الأبيض المتوسط، وعمليات الطاقة في المناطق النائية بأفريقيا، وشبكات الطيران، مما يتيح نقل البيانات في الزمن الحقيقي والتنسيق الحيوي للمهام في المواقع التي يتعذّر فيها الاعتماد على الشبكات الأرضية.

ويُعدّ “الثريا-4″، الذي أُطلق في يناير 2025 والمبني على منصة “إيرباص يوروستار نيو” (Airbus Eurostar Neo)، أحد أكبر الأقمار الاصطناعية المتخصصة في خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية في المدار، وهو مجهّز بهوائي بطول 12 متراً ونظام لمعالجة البيانات على متن القمر وبنية برمجية متطورة، مما يتيح سرعات تتجاوز 1 ميغابت في الثانية وإمكانية إعادة التهيئة أثناء وجوده في المدار عبر تحديثات برمجية عن بُعد. وتوفّر هذه المرونة قدرة ديناميكية على توزيع النطاق الترددي، وتحديد مناطق التغطية بذكاء، وضمان تكامل سلس مع الشبكات الأرضية.

كما تتميّز هيكلية القمر بتوافقها مع تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، بما يتيح ربط الهواتف الذكية وأجهزة الاستشعار دون الحاجة إلى محطات طرفية متخصصة. وتضم مجموعة منتجات “الثريا-4” الجديدة 16 منتجاً تغطي مختلف القطاعات، من أبرزها:

القطاع البري: جهاز نقل البيانات عبر الأقمار الاصطناعي ة ( IP NEO ) بتقنية (الاتصالات أثناء التوقّف) وجها ز ( Commander NEO ) للعمليات الميدانية الآمنة .

البيانات عريضة النطاق : جهاز نقل البيانات عبر الأقمار الاصطناعي ة ( Voyager NEO ) بتقنية (الاتصالات أثناء الحركة) ،

القطاع البحري: جهاز Orion NEO للعمليات في عرض البحر .

الاستخدامات الجوية : محطات ( T320 ) و( T420 ) و( T220 ) للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات المسيّرة .

الشبكات القابلة للنشر: محطة ( Mobile Gateway NEO ) لتوفير الاتصالات الفورية في أي مكان، مدعومة بجهاز الهاتف ( IP Handset ) للتنقّل المدمج .

الاتصالات خارج نطاق الرؤية: النظام التكتيكي ( T-TAC ) لتوسيع نطاق اتصالات ( UHF/VHF ) عبر البيئات البرية والبحرية والجوية .

ويأتي تشغيل القمر الجديد ضمن سلسلة من الإنجازات التي تشهدها “سبيس 42″، بما في ذلك الإطلاق الناجح لثلاثة أقمار اصطناعية رادارية ضمن كوكبة “فورسايت” لرصد الأرض، وإتاحة مركز تحليل البيانات (GIQ) على “مايكروسوفت أزور“، إلى جانب التوسّع في قدرات تصنيع الأقمار الاصطناعية داخل دولة الإمارات.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.space42.ai، إكس: Space42ai

إشعار قانوني وبيانات تحذيرية مرتبطة بالمعلومات الاستشرافية:

يتضمن هذا الإعلان بيانات تطلعية، تستند إلى توقعات وتقديرات حالية بشأن احداث مستقبلية. وتُحدَّد هذه البيانات من خلال استخدام مصطلحات مثل “نتوقع”، “سوف”، أو غيرها من العبارات المشابهة، وهي خاضعة لمخاطر وشكوك وقد تكون غير دقيقة. وتعكس هذه البيانات المعلومات المتوفرة حتى تاريخ هذا الإعلان، وتخلي الشركة مسؤوليتها عن أي التزام بتحديثها. ولا يمكن تقديم أي ضمان بتحقق هذه البيانات التطلعية، وينبغي عدم الاعتماد عليها بشكل مفرط. كما لا يُعد هذا الإعلان عرضاً مالياً أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية.

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb866037-ee1a-4f3f-9b27-c103cf44ef36/ar

GlobeNewswire Distribution ID 1001137071