‫شركة هواوي وجامعة شنغهاي جياو تونغ (SJTU) تُطلقان معرضًا عالميًا للتعليم والبحث الذكي

شنغهاي، الصين -Media OutReach Newswire – 29 سبتمبر 2025 – خلال مؤتمر هواوي كونكت 2025، أطلقت شركة هواوي وجامعة شنغهاي جياو تونغ (SJTU) عرضًا عالميًا مشتركًا للتعليم والبحث الذكي.إطلاق معرض التعليم والبحث العالمي لجامعة شنغهاي جياو تونغ (SJTU)

بالاستفادة من معالجات Ascend AI، وخوادم Kunpeng، ومنصّة ModelArts لتطوير الذكاء الاصطناعي، والخبرات التكنولوجية لشركائهم، نجحت جامعة شنغهاي جياو تونغ (SJTU) في بناء “Zhiyuan-1″، أكبر منصّة حوسبة ذكية بين الجامعات الصينية. وهي منصّة تمكّن من تدفق البيانات وموارد الحوسبة بكفاءة، وتدعم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق بمئات المليارات من الحدود والعوامل. ولتسهيل الوصول إلى قوة الحوسبة وتعزيز المشاركة الشاملة للموارد، تم دمج “Zhiyuan-1″ بالكامل في نظام خدمات الحوسبة الجامعي”Jiaowosuan”. ويوفّر هذا النظام لأعضاء هيئة التدريس والطلاب خدمة شاملة لتطبيقات موارد الحوسبة، وإدارة المهام، والوصول إلى الحسابات. ولعلّ هذا التكامل هو ما يُحسّن بشكلٍ كبير من إمكانية الوصول إلى موارد الحوسبة الذكية وكفاءتها، ممّا يجعل قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي أساسية للبحث العلمي، تمامًا كالماء والكهرباء في حياتنا اليومية.

صرّح لي بينغ، نائب الرئيس الأول ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة هواوي، بأن دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التعليم أولوية عالمية تُحفّز الابتكار وتُنمّي المواهب. وبينما يعجز التدريس التقليدي القائم على النظريات عن تلبية احتياجات القطاع من المواهب متعدّدة التخصّصات، فإن التدريب العملي المُدعّم بالذكاء الاصطناعي يُسهم بفعالية في سد الفجوة بين النظرية والتطبيق. وستواصل شركة هواوي تعاونها مع الجامعات والشركاء العالميين، مُستفيدةً من تقنياتها المتكاملة وخبرتها في هذا المجال، لتسريع التحوّل الرقمي في التعليم وتنمية المواهب لدعم التنمية عالية الجودة في مختلف القطاعات.

لقد افتتح كلٌ من شين هونغ شينغ، سكرتير مركز الشبكات والمعلومات في جامعة سيتشوان جيه تي يو، ولين شينخوا، نائب مدير المركز نفسه، وتشاو ييشين، نائب رئيس شركة هواوي للقطاع العام العالمي والمدير العام لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، معرض التعليم والبحث الذكي العالمي. فهذه المبادرة تُرسي معيارًا جديدًا للتعليم العالي من خلال تطوير الذكاء الاصطناعي إلى جانب الذكاء الاصطناعي في التدريس AI+HI، والحوسبة في عمليات البحث Computing+X، وحوكمة الحرم الجامعي القائمة على الذكاء الاصطناعي. إن هذه الركائز الثلاث تُعزز مجتمعةً نظامًا بيئيًا مستدامًا وعالميًا للذكاء الاصطناعي، وتُحفز الابتكار التعاوني في التعليم والبحث والإدارة المؤسّسية.

ومنذ ذلك الحين، ستواصل شركة هواوي الاستفادة من قوتها التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدفع عجلة الابتكار، بالعمل جنبًا إلى جنب مع العملاء والشركاء لوضع مخطّط ذا رؤية لمستقبل التعليم الرقمي والذكي.