‫شركة جون كرين تطلق Performance Plus™ معلنة بداية حقبة جديدة من التميز في خدمات المعدات الدوارة

أعلنت شركة جون كرين، الرائدة عالمياً في حلول المعدات الدوارة وإحدى شركات مجموعة سميثز جروب بي إل سي (Smiths Group plc)، عن إطلاق Performance Plus™، الجيل الجديد من خدمات الدعم الفني المصممة لتعزيز كفاءة المعدات الدوارة وتحقيق نتائج قابلة للقياس في الأداء والاستدامة.

ويأتي هذا الإطلاق استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها القطاعات الصناعية، حيث تشير تقارير ديلويت (Deloitte) إلى أن التوقفات غير المخطط لها تكلف القطاع الصناعي نحو 50 مليار دولار سنوياً، وتُعزى أكثر من 40% من هذه الخسائر إلى أعطال المعدات. وفي ظل تصاعد متطلبات الامتثال التنظيمي وأهداف الاستدامة، يمثل Performance Plus™ نقلة نوعية نحو تمكين الشركات الصناعية من تعزيز موثوقية أصولها، تقليل الانبعاثات، وتحقيق أقصى استفادة من استثماراتها.

وفي هذا السياق، قال فيليب لامبرت، نائب الرئيس للشؤون التجارية والخدمات في جون كرين: “نحن ننتقل من كوننا مورداً للمكونات إلى شريك استراتيجياً في الأداء، مع تركيزنا على تحقيق نتائج ملموسة تشمل زيادة زمن التشغيل، تحسين السلامة، وخفض التكاليف والانبعاثات على مدار دورة حياة الأصول.”

ويستند إطار Performance Plus™ إلى شبكة جون كرين العالمية التي تضم أكثر من 200 مركز خدمة في 50 دولة، حيث يجمع بين الخبرة المحلية والانتشار الدولي لتقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية لكل عميل. ويعتمد البرنامج على المراقبة الذكية المعتمدة على البيانات، والاستشارات الفنية المتخصصة، وبرامج التدريب العملي، بهدف تقليل فترات التوقف، وتعزيز الاعتمادية، ورفع مرونة العمليات على المدى الطويل.

ويُعد عقد Seal Reliability Management من جون كرين محوراً أساسياً في هذا الإطار، إذ يوفر اتفاقيات خدمة طويلة الأجل تضمن التحسين المستمر في الاعتمادية وخفض تكاليف الصيانة من خلال المراقبة الاستباقية والدعم الفني المتواصل للأختام الميكانيكية.

وقد أثبتت الشركة فعالية حلولها الرقمية من خلال أدوات التشخيص المتقدمة مثل John Crane Sense® Turbo، حيث تجاوزت ساعات المراقبة النشطة عن بُعد مليون ساعة، ما يعكس القيمة المضافة للصيانة التنبؤية والابتكار الرقمي في قطاع المعدات الدوارة. كما يقدم خبراء جون كرين استشارات عملية قائمة على البيانات لدعم اتخاذ قرارات صيانة أكثر ذكاءً وسرعة واستدامة، ويكمل ذلك برامج تدريبية متخصصة تضمن جاهزية فرق العملاء للحفاظ على الأداء والسلامة والكفاءة.

وأضاف لامبرت: “خدماتنا لا تعمل بمعزل عن العمليات الصناعية، بل نقدم نهجاً متكاملاً يركز على العميل ويجمع بين التكنولوجيا الذكية والرؤى التحليلية والخبرة البشرية لضمان استمرارية العمليات بأعلى درجات الموثوقية والأمان والاستدامة. هذا هو مفهوم التميز في الخدمة في العصر الحديث“.

نبذة عن شركة جون كرين

تُعد جون كرين شركة عالمية رائدة في تقنيات التحكم في التدفق وحلول المعدات الدوارة لقطاعات الطاقة والصناعة. تشمل منتجاتها الأختام الميكانيكية، والموصلات، وأنظمة الترشيح، مدعومة بخدمات متقدمة وأدوات تشخيص رقمية. وتضم الشركة أكثر من 200 مركز خدمة ومبيعات وتصنيع في 50 دولة، وهي جزء أساسياً من مجموعة سميثز جروب بي إل سي Smiths Group plc المدرجة في مؤشر FTSE 100، والمكرسة لتطوير مستقبل أفضل عبر الهندسة والابتكار.

