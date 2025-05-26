تلتزم شركة CXM Prime بقواعد السلوك العالمية للفوركس (FX Global Code)، مؤكدة التزامها بأعلى المعايير العالمية للتميّز

لندن, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة CXM Prime، وهي وسيط مالي متعدد الأصول مرخّص من سلطة الرقابة المالية في المملكة المتحدة (FCA) تحت رقم التسجيل 966753 وجزء من مجموعة CXM، عن التزامها الرسمي بقواعد السلوك العالمية لسوق الفوركس (FX Global Code)، وهي مجموعة من المبادئ المعترف بها دوليًا تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية وأفضل ممارسات التنفيذ في سوق الصرف الأجنبي.

تندرج كبرى المؤسسات في صناعة الفوركس ضمن هذه الفئة، ومن خلال توقيع “بيان الالتزام”، تؤكد CXM Prime انضمامها إلى صفوف نخبة الوسطاء العالميين الملتزمين بتطبيق أعلى المعايير المهنية الصارمة.

يمكن العثور على بيانات تسجيل CXM Prime ضمن قواعد السلوك العالمية لسوق الفوركس (FX Global Code) عبر هذا الرابط: مدونة السلوك لسوق الفوركس (FX Global Code)

بحلول عام 2025، لم يتجاوز عدد وسطاء الفوركس العالميين الذين اعتمدوا هذه القواعد نسبة 15%، وذلك وفقًا لبيانات السجل العام الصادرة عن شركة CLS واللجنة العالمية لسوق الصرف الأجنبي (GFXC).

وعلّق أشرف آغا، الرئيس التنفيذي لشركة CXM Prime، قائلاً:

“يمثل هذا الإنجاز تأكيدًا واضحًا على التزامنا بأعلى معايير التنفيذ والحوكمة والشفافية. ورسالة قوية نوجّهها إلى عملائنا وشركائنا في السيولة مفادها أن CXM Prime تضع النزاهة والاحترافية في صميم أعمالها.”

تتكوّن القواعد العالمية لسوق الفوركس من 55 مبدأً تغطي جوانب متعددة تشمل الأخلاقيات، والحوكمة، وممارسات التنفيذ، وإدارة المخاطر، وعمليات ما بعد التداول. ويجسد التزام CXM Prime بهذه المبادئ رؤيتها المؤسسية المرتكزة على التكنولوجيا المتقدمة والامتثال الصارم وبنية تداول قوية. وقد نشرت الشركة بيان التزامها بشكل علني ضمن المؤشر العالمي للسجلات العامة.

نبذة عن CXM Prime

تُعد CXM Prime شركة وساطة قائمة على التكنولوجيا، تقدم خدمات التداول في سوق الفوركس، والسلع، والمؤشرات، وعقود الفروقات (CFDs). وتوفر الشركة سيولة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، ومنصات تداول بمستوى مؤسسي، إلى جانب شفافية تنظيمية كاملة.

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