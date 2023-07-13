‫استثمار 50 مليون دولار من NVIDIA في Recursion لتسريع النماذج التأسيسية الرائدة في اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

الشركتان تتعاونان في تطوير برامج لشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية لابتكار علاجات مُحسّنة للمرضى بخطى أسرع

سالت ليك، تورونتو، مونتريال، 12 يوليو 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اليوم Recursion (NASDAQ: RXRX) -الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في مرحلتها البحثية أنها تعمل على تصنيع عملية اكتشاف الأدوية عن طريق تحليل الشفرات الحيوية باستثمار قيمته 50 مليون دولار تقدمها شركة NVIDIA، في استثمار خاص في الأسهم العامة. كما أعلنت شركة Recursion عن وجود خطط لتسريع تطوير نماذجها التأسيسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالي الأحياء والكيمياء، والتي تعتزم -بالتعاون مع شركة NVIDIA- تحسينها وتوزيعها على شركات التكنولوجيا الحيوية باستخدام خدمات NVIDIA السحابية.

وصرح دكتور كريس جيبسون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Recursion: “تعاوننا مع شركة NVIDIA تعاون بين شركتين من أفضل الشركات في فئتهما، وهما يجتمعان للمساعدة في حل أحد أصعب التحديات في العالم، ألا وهو اكتشاف الأدوية”. وأضاف “من خلال مجموعة البيانات القوية وإمكانيات الحوسبة المتسارعة التي تمتلكها شركة NVIDIA، نعتزم إنشاء نماذج تأسيسية رائدة في علم الأحياء والكيمياء على نطاق لا مثيل له في مجال الأحياء”.

تخطط شركة Recursion لاستخدام مجموعة البيانات البيولوجية والكيميائية الضخمة الخاصة بها، والتي تتجاوز 23 بيتابايت و3 تريليونات من العلاقات الجينية والمركبة القابلة للبحث؛ لتسريع تدريب النماذج التأسيسية على NVIDIA DGX Cloud للحصول على ترخيص/إصدار تجاري محتمل على BioNeMo، وهي خدمة سحابية تقدمها شركة NVIDIA للذكاء الاصطناعي التوليدي في اكتشاف الأدوية. وكذلك ستساعد شركة NVIDIA في تحسين النماذج التأسيسية الخاصة بشركة Recursion وتوسيع نطاقها بالاستفادة من حزمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة NVIDIA وخبرة NVIDIA في الحوسبة المتكاملة. وكان العالم الحالي شهد الإعلان عن BioNeMo وهي خدمة سحابية للذكاء الاصطناعي الإنشائي في اكتشاف الأدوية، حيث تقدم أدوات لتخصيص ونشر أحدث النماذج الجزيئية الحيوية الخاصة بمجال معين على نطاق واسع من خلال واجهات برمجة التطبيقات السحابية. تتوقع شركة Recursion استخدام هذا البرنامج لدعم إمكانياتها الداخلية بالإضافة إلى إمكانيات شركائها الحاليين والمستقبليين.

قال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA إن “الذكاء الاصطناعي الإنشائي أداة ثورية لاكتشاف الأدوية والعلاجات الجديدة”. وأضاف “يسعدنا التعاون مع فريق Recursion ذي المستوى العالمي، والذي يقوم على عمل رائد في علم الأحياء الرقمية والكيمياء باستخدام NVIDIA DGX وبرنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركةNVIDIA ؛ لتسريع تطوير أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي الجزيئي الحيوي في العالم وتسريع اكتشاف الأدوية لشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية”.

تهدف Recursion باستحواذها مؤخرًا على Valence Discovery إلى تسريع تطوير تقنيات جديدة لتغذية صناعة الأدوية الحيوية، وفي الوقت نفسه توفير الوصول إلى النماذج واسعة النطاق التي لها أقصى تأثير في مجال اكتشاف الأدوية.

نبذة عن شركة Recursion

Recursion (NASDAQ: RXRX) هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تعمل على تصنيع عملية اكتشاف الأدوية عن طريق تحليل الشفرات الحيوية. يدعم نظام Recursion OS الشركة في تحقيق أهدافها، وهو عبارة عن منصة تم إنشاؤها باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات التي تعمل باستمرار على توسيع واحدة من أكبر مجموعات البيانات البيولوجية والكيميائية المسجلة الملكية في العالم. تستخدم Recursion خوارزميات التعلم الآلي المعقدة لاستخلاص مجموعة من تريليونات العلاقات القابلة للبحث في مجالي الأحياء والكيمياء المُخلصة من التحيز البشري من مجموعة بياناتها. تجمع Recursion مجالات التكنولوجيا والأحياء والكيمياء بهدف النهوض بمستقبل الطب، وذلك بفضل التحكم في نطاق تجريبي ضخم -يصل إلى الملايين من التجارب المعملية أسبوعيًا- ومقياس حوسبي هائل- بامتلاك أحد أقوى أجهزة الحاسوب الفائقة في العالم وتشغيله.

يقع المقر الرئيسي لشركة Recursion في مدينة سالت ليك، وهي هناك عضو مؤسس في BioHive، الجمعية العاملة في مجال علوم الحياة في ولاية يوتا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Recursion مكاتب في تورنتو ومونتريال ومنطقة خليج سان فرانسيسكو. تعرف على المزيد عبر الموقع الإلكتروني www.Recursion.com، أو تواصل على Twitter وLinkedIn.

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مسؤول تواصل الاستثمار

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البيانات التطلعية

يحتوي هذا المستند على معلومات تتضمن أو تستند إلى “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية لعام 1995، منها على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بتسريع تطوير النماذج التأسيسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنهوض بها، فضلاً عن تحسين هذه النماذج وترخيصها وتوزيعها؛ باستخدام برنامج BioNeMo لدعم الإمكانيات الداخلية لـRecursion وكذلك إمكانيات شركاء Recursion الحاليين والمستقبليين في الصناعة؛ تسعى Recursion إلى تسريع تطوير التقنيات الجديدة من خلال الاستحواذ على Valence Discovery؛ وجميع البيانات الأخرى التي ليست حقائق تاريخية. قد تتضمن البيانات التطلعية أو لا تتضمن كلمات تعريف مثل “خطة”، و”سوف”، و”تتوقع”، و”تتطلع إلى”، و”تعتزم”، و”تعتقد”، و”محتمل”، و”تواصل”، ومصطلحات مماثلة. تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك معروفة أو غير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنيًا في مثل هذه البيانات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التحديات المتأصلة في البحث والتطوير الصيدلاني بما في ذلك توقيت ونتائج البرامج ما قبل السريرية والسريرية، حيث يكون خطر الفشل مرتفعًا ويمكن أن يحدث الفشل في أي مرحلة قبل أو بعد الموافقة التنظيمية بسبب نقص الفعالية الكافية أو اعتبارات السلامة أو عوامل أخرى؛ قدرتنا على الاستفادة من منصة اكتشاف الأدوية لدينا وتعزيزها؛ قدرتنا على الحصول على تمويل لأنشطة التنمية وأغراض الشركة الأخرى؛ نجاح أنشطة تعاوننا؛ قدرتنا على الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على الأدوية المرشحة وتسويقها في نهاية المطاف؛ قدرتنا على الحصول على حماية الملكية الفكرية والحفاظ عليها وإنفاذها؛ الهجمات الإلكترونية أو الاضطرابات الأخرى لأنظمتنا التكنولوجية؛ قدرتنا على جذب الموظفين الرئيسيين وتحفيزهم والاحتفاظ بهم وإدارة نمونا؛ التضخم وقضايا الاقتصاد الكلي الأخرى؛ وغيرها من المخاطر والشكوك مثل تلك الموضحة تحت عنوان “عوامل الخطر” في ملفاتنا المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرنا السنوي بشأن النموذج 10-K. تستند جميع البيانات التطلعية إلى تقديرات الإدارة الحالية، والتوقعات، والافتراضات، ولا تتحمل Recursion أي التزام بتصحيح أو تحديث أي من هذه البيانات، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، إلا بالقدر المطلوب بموجب القانون المعمول به.