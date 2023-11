WAFUU.COM no Japão: expansão global em 20 idiomas e crescimento superior a 1200%

Operada pela QRESTIA Inc., a WAFUU.COM é um site dedicado ao comércio eletrónico, com sede no Japão, que oferece uma seleção de cosméticos, snacks, anime, jogos e gadgets japoneses. O nosso objetivo é partilhar o fascínio do Japão a nível mundial, disponibilizando apoio em vários idiomas e opções de envio alargadas.

WAFUU.COM: site de comércio eletrónico transfronteiriço com sede no Japão expande-se para 70 países com apoio em 20 idiomas A WAFUU.COM, uma plataforma de comércio eletrónico sediada no Japão, explora novos territórios ao expandir a sua rede de expedição para 70 países e ao disponibilizar uma interface em 20 idiomas, aproximando a cultura japonesa de um público global.

TÓQUIO, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O fascínio do mundo pela cultura japonesa está longe de diminuir, e a WAFUU.COM, operada pela QRESTIA Inc., tomou medidas ambiciosas para satisfazer esta procura global. A taxa de crescimento superior a 1200% (em comparação com o mesmo mês do ano passado) é atribuída a uma gama de produtos abrangente, ao apoio multilingue, ao impacto da desvalorização do iene e a um público-alvo alargado.

Esta iniciativa foi concretizada por uma equipa profundamente apaixonada por partilhar a beleza do Japão. A WAFUU.COM expandiu recentemente as suas ofertas, disponibilizando envios para 70 países e apoio adicional para 20 idiomas, e eliminou os desafios precedentes relativos à existência de zonas de envio restritas, custos de envio elevados e barreiras linguísticas para alcançar um público mais amplo do que nunca.

Este crescimento sugere que a nossa plataforma multilingue está a chegar eficazmente a países que anteriormente tinham um acesso limitado aos produtos japoneses. À medida que continuamos a aperfeiçoar a experiência do utilizador, estão previstas várias atualizações futuras para tornar a plataforma de mais fácil utilização. “Sempre tivemos como objetivo construir uma ponte entre o Japão e o resto do mundo, e esta nova iniciativa permite-nos fazer isso mesmo”, afirma FUKADA HIDEMASA, CEO da QRESTIA Inc.

Antes da mudança para o seu atual modelo de comércio eletrónico, a WAFUU.COM estava envolvida numa atividade que utilizava ativamente o marketing na web. A experiência e os conhecimentos adquiridos foram uniformemente adotados no novo empreendimento de comércio eletrónico transfronteiriço. A seleção de produtos é apoiada por uma pesquisa de mercado abrangente e pela tecnologia de IA, tendo em conta as tendências japonesas globais e locais, bem como os dados relativos a compras online e offline. A experiência anterior em operações comerciais multilingues permitiu também acelerar o apoio multilingue da empresa, tornando os produtos japoneses mais acessíveis do que nunca. Esta abordagem multifacetada garante uma linha de produtos que se adapta a uma base de clientes diversificada. Para obter mais informações, visite https://wafuu.com/

Uma foto a acompanhar este anúncio está disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 8aecd815-8139-4240-a056- bf82abf32f15/pt

CONTACTO FUKADA HIDEMASA EMPRESA QRESTIA Inc. TELEFONE +81-35726-9180 E-MAIL pr@qrestia.com WEB https://wafuu.com

