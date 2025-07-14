‫SleekFlow تطلق : AgentFlow فريق من الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي لزيادة إيرادات الشركات

هونج كونج – Media OutReach Newswire – 14 يوليو 2025 – أعلنت SleekFlow إحدى منصات برامج الذكاء الاصطناعي الحوارية عن إطلاق AgentFlow، أحد حلول الذكاء الاصطناعي الحوارية المصمم لبناء مجموعات من برامج الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف كيفية تحقيق الشركات لمبيعات. يُمكِّن AgentFlow من خلال تطوير برنامج ذكاء اصطناعي حواري متطور الشركات من مختلف الأحجام من تحويل كل تواصل إلى فرصة للتحاور وتسريع تحقيق عائدات ومبيعات والاحتفاظ بالعملاء من خلال قنوات عديدة.

تعمل شركة SleekFlow التي دُشِنت عام 2019 في ست مناطق وتساعد أكثر من ألفي شركة على مستوى العالم على إجراء أكثر من ستمئة ألف حوار يوميًا.

من خلال الفريق الهندسي بقيادة المدير التنفيذي السابق لقطاع التكنولوجيا لشركة LinkedIn Chinaومقرها وادي السيليكون السيد غاو لي تستعرض شركة SleekFlow إحدى أوائل منصات برامج الذكاء الاصطناعي في الإمارات والمصممة خصيصًا لزيادة المبيعات والتعاون البشري.

AgentFlow: حقبة جديدة من التواصل الذكي مع العملاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

AgentFlow مبني على محرك الذكاء الاصطناعي المتطور من SleekFlow ويستخدم منظومة متعددة البرامج وتكنولوجيا قاعدة بيانات رسومات بيانية لإتاحة حوارات حقيقية مناسبة للسياق يمكن تطويرها. على عكس نظم الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعاني من الاستفسارات المعقدة فإن AgentFlow يستخدم برامج ذكاء اصطناعي متخصصة للتعامل مع المهام المختلفة المميزة – مثل استعادة البيانات والإجابة على الاستفسارات – بدقة لا مثيل لها. تتضمن الإمكانيات الأساسية:

إجادة عدة لغات: يدعم التحاور اليسير المتواصل باللغة الإنجليزية والصينية التقليدية والصينية المبسطة واللغة الكاتنونية (لغة صينية مستعملة في هونج كونج وجنوب الصين) ما يُمكن الشركات من إشراك مختلف الجماهير بسهولة.

يدعم التحاور اليسير المتواصل باللغة الإنجليزية والصينية التقليدية والصينية المبسطة واللغة الكاتنونية (لغة صينية مستعملة في هونج كونج وجنوب الصين) ما يُمكن الشركات من إشراك مختلف الجماهير بسهولة. معالجة متطورة للبيانات: يستخلص معلومات منظمة من ملفات صيغتها معقدة مثل جداول البيانات (spreadsheets) وملفات PDF والملفات الغنية بالصور والمرئيات ما يضمن الحصول على إجابات دقيقة غنية بالمعلومات المناسبة.

يستخلص معلومات منظمة من ملفات صيغتها معقدة مثل جداول البيانات (spreadsheets) وملفات PDF والملفات الغنية بالصور والمرئيات ما يضمن الحصول على إجابات دقيقة غنية بالمعلومات المناسبة. تحسين كفاءة أداء نماذج الذكاء الاصطناعي: يُدمج نماذج مثل GPT-4o و 4o-mini و Gemini بطريقة فعالة ويختار لكل مهمة أفضل النماذج لتعزيز فهم اللغة العادية واسترجاع البيانات.

يُدمج نماذج مثل GPT-4o و 4o-mini و Gemini بطريقة فعالة ويختار لكل مهمة أفضل النماذج لتعزيز فهم اللغة العادية واسترجاع البيانات. رفع كفاءة قواعد البيانات المتجهية: زيادة كفاءة قواعد البيانات المتجهية من أجل توليد بيانات معزز بالقدرة على الاسترجاع (RAG)، ما يقلل من مدة الحصول على إجابات ويحد من هلوسة الذكاء الاصطناعي.

زيادة كفاءة قواعد البيانات المتجهية من أجل توليد بيانات معزز بالقدرة على الاسترجاع (RAG)، ما يقلل من مدة الحصول على إجابات ويحد من هلوسة الذكاء الاصطناعي. دمج متواصل بدون تكويد: يدرّب برامج الذكاء الاصطناعي على استخدام قواعد المعلومات الحالية ودمجها مع Flow Builder لدمج الأتمتة الذكية في طرق سير الأعمال.

أمن مناسب لمستوى الشركات: لقد طُوِّر برنامج AgentFlow والأمن والامتثال من صميم عمله فهو حاصل على شهادات ISO/IEC 27001 & SOC 2 Type II Certified ومتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). برنامج AgentFlow مبني على Azure OpenAI، قاعدة بيانات العملاء التي لم تُستخدم مطلقًا في تدريب النماذج العامة.

وقد صرح السيد هنسون تساي المدير التنفيذي لشركة SleekFlow قائلًا: فنحن من خلال AgentFlow من SleekFlow نسهل جدًا على الشركات نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من خلال حل مرن وفعال. نحن نرغب في تمكين الشركات من إتاحة طرق تواصل تشبه التعامل مع البشر وتحقق عائدات وتقيم علاقات دائمة وهذا ما هو إلا مجرد بداية فقط.

كشف استطلاع الرأي الحصري الذي أجرته شركة SleekFlow عن زيادة جامحة في استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة

يبرز البحث الذي أجرته شركة SleekFlow حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في المشهد التجاري المعاصر. كشفت النتائج بناءً على استبيان أجري على مئتي مستهلك وشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن:

استخدمت 44% من الشركات في الإمارات برامج الذكاء الاصطناعي في تغيير طرق التواصل مع العملاء.

في الإمارات برامج الذكاء الاصطناعي في تغيير طرق التواصل مع العملاء. يعتبر 80% من العملاء التجارب الشخصية “مهمة للغاية” أو “مهمة جدًا” في اتخاذ قرارات الشراء.

التجارب الشخصية “مهمة للغاية” أو “مهمة جدًا” في اتخاذ قرارات الشراء. دمجت 63% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة باستثمارات متواصلة في مجال برامج الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة.

تسلط هذه الرؤى الضوء على تنامي الطلب على المنصات الذكية التي يمكن تطوريها مثل AgentFlow، التي تمكن الشركات من الاستجابة للتوقعات المتغيرة للعملاء من خلال تطوير العممليات.

نبذة عن شركة SleekFlow

تحظى شركة SleekFlow بثقة أكثر من ألفي مؤسسة في سبعين دولة وتجمع تطبيقات واتساب وإنستغرام وماسنجر والرسائل النصية القصيرة و Website Live Chat وغيرها تحت سقف بيئة ساحة عمل واحدة خالية من الفوضي – لكي يتمكن فريق العمل لديك من إقامة علاقات مثمرة.

يمكن دمجه بسهولة مع نظم التجارة الإلكترونية ونظم المدفوعات والتقويم ونظم إدارة علاقات العملاء (CRM)، برنامج AI Revenue Agent يفهم تاريخ العميل، ويقترح منتجات ويحصِّل المدفوعات المالية، ويُحدد المواعيد – ويتولى المسيرة برمتها بدايةً من الطلب وحتى البيع.

فهذا النظام مصمم للتعاون بين الذكاء الاصطناعي والإنسان فصندوق الوارد من SleekFlow (SleekFlow’s Inbox Copilot) يوفر مركزية الاتصالات ويُشغل المهام المتكررة آليًا ويبرز الخطوات التالية وفرص إقناع العملاء بالبيع. وهذا يمكن فريقك من إنهاء صفقات أكثر بمجهود أقل.

توجد مقرات شركة SleekFlow في سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل ودولة الإمارات العربية المتحدة. في يونيو 2025، أتاحت الشركة الناشئة جولة تمويل إضافية، ليرتفع بها إجمالي رأسمالها إلى 23.5 مليون دولار أمريكي. شمل المستثمرون شركة رأس المال الاستثماري venture capital وصندوق تمويل منطقة الخليج الكبرى AEF، الذي تديره شركات Gobi Partners GBA و Transcend Capital Partners) إحدى شركات السيد موريس تسانغ (الشريك العام السابق لمجموعة غولدمان ساكس ورئيس شركة غولدمان ساكس (آسيا) ذ. م. م) وشركة Mars Growth Capital.