Para Reforçar os Esforços Globais no Combate às Bactérias Resistentes a Antibióticos, Cientistas do KFSH&RC Descobrem Nova Espécie de Bactéria: Riyadhensis

RIADE, Arábia Saudita, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Em um desenvolvimento revolucionário, cientistas do King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) identificaram uma nova espécie de bactéria chamada “Stenotrophomonas Riyadhensis” por meio da aplicação da nova tecnologia de sequenciamento total de genoma (whole-genome sequencing – WGS). Esta descoberta é um grande avanço na compreensão de como as bactérias interagem com os medicamentos existentes, abrindo caminho para estratégias terapêuticas inovadoras. Esses esforços são essenciais na luta global contra bactérias resistentes a antibióticos, destacando as capacidades avançadas de pesquisa do KFSH&RC e seu papel de liderança na promoção de descobertas científicas e no aprimoramento do atendimento ao paciente.

A descoberta da “Riyadhensis” destaca o potencial dos testes genômicos para inovar métodos diagnósticos e terapêuticos promissores, bem como aprofundar a compreensão dos mecanismos de resistência bacteriana, particularmente em ambientes sensíveis, como unidades de terapia intensiva (UTI) e pacientes com sistemas imunológicos comprometidos. Isso representa um progresso substancial no combate à resistência a antibióticos, no desenvolvimento de produtos farmacêuticos e na prevenção da propagação de doenças.

Esta bactéria recém-identificada foi descoberta em meio a uma investigação profunda de uma suspeita de surto na UTI do KFSH&RC em 2019, destacando desafios anteriormente não reconhecidos pelas comunidades científicas e médicas globais na identificação e combate a novas cepas bacterianas. Inicialmente considerada uma variante da Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria causadora de doenças conhecida por sua resistência a antibióticos, a análise subsequente com o WGS revelou que ela não compartilhava as características comuns do gênero Pseudomonas. Em vez disso, ficou confirmado que a Riyadhensis pertence à família Stenotrophomonas, com uma composição genética e características morfológicas únicas, ao contrário de quaisquer outros membros cientificamente reconhecidos.

O Dr. Ahmad Al Qahtani, Chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Imunidade do Centro de Pesquisa do KFSH&RC disse: “Os métodos tradicionais de identificação bacteriana podem levar a erros na identificação, mas a análise com WGS oferece uma abordagem exata e direcionada que garante uma identificação precisa e fornece insights detalhados sobre os mecanismos de resistência, provando sua importância nas investigações de surtos de doenças e melhorias no atendimento ao paciente.”

O Dr. Reem Almaghrabi, Chefe de Doenças Infecciosas de Transplantes do Centro de Excelência em Transplantes de Órgãos do KFSH&RC, destacou a importância da descoberta na defesa do monitoramento contínuo e do uso de tecnologias avançadas, como o WGS, no desenvolvimento de métodos de diagnóstico mais rápidos e precisos. Além disso, essa abordagem estabelece as bases para a colaboração científica em todos os níveis, aumentando os esforços globais de combate à resistência aos antibióticos.

A compreensão das nuances das novas espécies bacterianas, particularmente sua resistência a antibióticos, é crucial nos cuidados de saúde modernos e serve como o principal meio de combate de infecções bacterianas. A evolução da resistência dessas bactérias é uma ameaça significativa e constante à saúde humana.

Vale ressaltar que o KFSH&RC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e na África e 20º em todo o mundo na lista das 250 melhores instituições de saúde do mundo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele foi classificado entre os melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre é dos líderes globais de prestação de cuidados de saúde especializados, condução de inovação, e um avançado centro de pesquisa e educação médica. Por meio de parcerias estratégicas com proeminentes instituições locais, regionais e internacionais, o hospital se dedica ao avanço de tecnologias médicas e elevação dos padrões de cuidado da saúde em todo o mundo.

Sobre o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) é uma instituição de saúde líder no Oriente Médio, idealizada para ser a escolha ideal para todos os pacientes que procuram cuidados de saúde especializados. O hospital tem uma longa história de tratamento de câncer, doença cardiovascular, transplante de órgãos, neurociências e genética.

Em 2024, o “Brand Finance” classificou o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre como o melhor Centro Médico Acadêmico do Oriente Médio e da África e entre os 20 melhores do mundo. Além disso, em 2024 ele foi reconhecido como um dos Melhores Hospitais do Mundo pela revista Newsweek, e o número 1 na Arábia Saudita.

Como parte da Saudi Vision 2030, um decreto real foi emitido em 21 de dezembro de 2021 visando transformar o hospital em uma entidade independente, sem fins lucrativos e de propriedade do governo, abrindo caminho para um programa abrangente de transformação com objetivo de alcançar a liderança global em cuidados de saúde por meio da excelência e inovação.

INFORMAÇÃO DE CONTATO:

Para mais informações, contate:

Sr. Essam Al-Zahrani, Dirigente Interino de Assuntos de Mídia, 0555254429

Sr. Abdullah Al-Awn, Editor Sênior de Mídia, 0556294232

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ c4299c01-0079-498b-8350- bd085d769150

GlobeNewswire Distribution ID 9079374