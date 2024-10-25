‫ONESIAM يبدأ الاحتفال السحري: احتفال لمدة 3 أشهر يعج بالترفيه والمأكولات الراقية والاستعراضات الضوئية المبهرة والعروض المحدودة في 5 وجهات جذابة

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 25 أكتوبر 2024 – من المتوقع أن تصبح مدينة بانكوك أفضل وجهة لاحتفالات نهاية العام على مستوى عالمي، حيث سيحول مهرجانبانكوك إلى مركز حيوي للاحتفالات الكبرى وسيقدم تجارب رائعة في خمس من أكثر الوجهات جاذبية في المدينة. تحت شعار ““، يستمر المهرجان لمدة ثلاثة أشهر ويدعو زواره من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بفعالياته المذهلة والمفعمة ببهجة ساحرة.

تجذب احتفالات المهرجان الحواس الخمس – البصر والسمع والتذوق واللمس والشم – ولذلك سيستمتع جميع زواره بفعالياته الساحرة سواء كانت استعراضات ضوئية تبهر الأعين ببريقها، أو عروض موسيقية مباشرة تتردد أصداؤها في القاعات، أو ولائم فاخرة تضم أطباق رائعة المذاق، أو معارض للزهور التي تعبق الهواء بعبيرها، أو حلقات عمل إبداعية تحفز على التعبير عن الذات، ومن ثم تقدم كل وجهة من وجهات المهرجان تجربة مدهشة لا تُنسى.

تبدأ احتفالات نهاية العام المبهرة في أكتوبر وتستمر حتى ديسمبر وتُقام في خمس وجهات تبرز تميز مهرجان ONESIAM وهي: مركز Siam Center التجاري، ومجمع Siam Discovery التجاري، ومركز Siam Paragon للتسوق، ومركز ICONSIAM التجاري، ومركز Siam Premium Outlets Bangkok التجاري.

يبدأ مركز Siam Center الاحتفالات بـ “الاحتفال الساحر بالدمى الفنية“، وهو “يقدم عرضًا مثيرًا يضم أكثر من 100 شخصية كارتونية مصممة في شكل دمى فنية، وتتضمن أبرز فعاليات الاحتفال التعاون الحصري بين Siam Center وSiam Paragon والفنانة التايلاندية الشهيرة نيسا “مولي” سريكامدي، وهي مصممة شخصيات Crybaby المحبوبة عالميًا، وينعكس هذا التعاون في افتتاح المعرضين المرتقبينSiam Center x CryTeddy “Holding On” و Siam Paragon x CryBunny “Letting Go”“، والمقرر أن يقاما خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

تشمل كذلك أبرز فعاليات الاحتفال بالدمى الفنية في Siam Center معرض Wendy، الذي يُقام لأول مرة في تايلاند، ومعرض TOYZERO+ WORLD (Bangkok) المرتقب الذي سيقام في 4 ديسمبر وسيستمر حتى 2 فبراير، ومعرض Pony on Wheel، وبذلك يضمن المهرجان لزواره استمرار الاستمتاع والترفيه طوال موسم العطلات.

من ناحية أخرى، يدعو مركز Siam Discovery زواره إلى الانطلاق في رحلة لاكتشاف الذات من خلال المشاركة في سلسلة فعاليات بعنوان “قرارات شخصيتي الجديدة“، وتشمل أبرز هذه الفعاليات حلقات عمل في دار التصميم Marimekko في نهاية شهر أكتوبر. علاوة إلى ذلك، بدءًا من شهر ديسمبر، سيتحول المركز إلى سوق عيد الميلاد الجذاب، وسيمتلئ بالعديد من الكنوز الموسمية التي تنتظر من يكتشفها. ستزداد أيضًا بهجة الأجواء الاحتفالية بالأضواء المذهلة التي ستزين شجرة عيد الميلاد المستدامة 2024 في يوم 21 نوفمبر.

“الاحتفال الساحر” في مجمع Siam Discovery التجاري يدعو الزوار الذين يبحثون عن الرفاهية والفخامة إلى الاستمتاع بتجارب متميزة تبدأ بافتتاح أول مقهى ومتجر AMI مؤقت في تايلاند. بعد ذلك سيتم افتتاح متجر Nintendo الذي طال انتظاره لأول مرة في تايلاند في 21 نوفمبر، وسيستمتع هواة الألعاب الإلكترونية ومحبي الهدايا بزيارة هذا المتجر للغاية. في ظل العطلات المبهجة، ستنشر الديكورات الاحتفالية من تصميم Maison الشهيرة أجواءً ساحرةً تدعو الجميع للاحتفال بدايةً من يوم 27 نوفمبر فصاعدًا.

كما سيقيم مركز Siam Paragon احتفالًا كبيرًا بالذكرى السنوية التاسعة عشرة لتأسيسه في أوائل ديسمبر، وسيتضمن الاحتفال تقديم عروض محدودة للزوار. ستزداد جاذبية الاحتفال بمعرض “الجمال الخالد: حديقة الورود الحريرية“، وهو معرض زهور أخاذ يُقام في الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر ويضم أنواعًا مبهرة من الزهور غير المحلية. أخيرًا في الفترة ما بين 23 و31 ديسمبر، سينطلق “العد التنازلي الرائع لسنة 2025 في Siam Paragon“ إلى جانب تقديم فعاليات ترفيهية وعروض ممتعة سيحيها نجوم عالميون في احتفال لا يُنسى.

في أواخر هذا العام، يمكن للزوار الاستمتاع بحضور احتفالات مميزة في مركز ICONSIAM التجاري الرائد الذي يقع بجانب نهر تشاو فرايا العظيم، وسينعم الزوار برؤية أفضل ما في تايلاند والعالم في ملتقى حيوي يجمع بين مختلف الثقافات. سيبدأ حفل “ICONSIAM Bangkok Illumination x ROBBiART” في 29 أكتوبر، وسيبهر الزوار بعروض شجرة عيد الميلاد المذهلة مع حضور شخصية ROBBi الصينية المحبوبة.

في منتصف نوفمبر، يمكن للزوار دخول أول مقهى يحمل طابع دمية Be@rBrick الفنية في تايلاند للاستمتاع بـ“تجربة ICONSIAM x Be@rBrick المميزة“، بالإضافة إلى حضور “مهرجان ICONSIAM Thaiconic Loy Krathong“، الشهير للأضواء. أخيرًا وليس آخرًا، سيقدم مركز ICONSIAM “العد التنازلي المذهل في تايلاند لعام 2025- الاحتفال المبهر بالظواهر التايلاندية العالمية” في الفترة ما بين 29 و31 ديسمبر، وستُقام خلال أيامه الثلاثة عروض ألعاب نارية واستعراضات رائعة، ما يجعل ICONSIAM من أبرز وجهات العد التنازلي للعام الجديد على مستوى العالم.

مع بدء الاحتفال بالأعياد، سيعمل مركز Siam Premium Outlets Bangkok التجاري على زيادة الأجواء الاحتفالية في أماكن التصوير الفوتوغرافي في “الاحتفال الساحر” المصممة لالتقاط صور لأجمل اللحظات طوال شهر ديسمبر. ‎خلال الفترة من 28 ديسمبر إلى 1 يناير، يمكن للزوار أيضًا المشاركة في حلقات تدريب لإعداد مصنوعات يدوية ذات طابع احتفالي. ‎

لإضفاء مزيد من البهجة إلى احتفالات نهاية العام، يمكن للزوار من مختلف دول العالم التقدم بطلب لاستخراج بطاقة ONESIAM العالمية للحصول على عروض ترويجية وامتيازات وخدمات مميزة، ويمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بخصم يصل إلى 30% على منتجات العلامات التجارية المشاركة، وهدايا ترحيبية مجانية وقسائم شراء أطعمة، بالإضافة إلى خدمة Wi-Fi وتصاريح بدخول قاعات الاستراحة مجانًا. في الفترة من 16 نوفمبر إلى 31 ديسمبر، يمكن للزوار كذلك الاستفادة من العروض الإضافية التي يقدمها الشركاء الماليين مثل Visa وMastercard وUnionPay. للتقدم بطلب للحصول على بطاقة ONESIAM العالمية، يرجى زيارة https://bit.ly/ApplyCardONESIAMYearEnd_‎‎

صنفت وكالة CNN الإخبارية مؤخرًا مدينة بانكوك ضمن أفضل 10 وجهات للعد التنازلي في عام 2023، ولذلك سيستمتع زوار بانكوك بتجربة ترفيهية ساحرة في نهاية العام. كما أن روعة الفعاليات المبهرة التي ستُقام في مواقع استضافة المهرجان ستجذب إليها كل من ينوي القيام برحلة احتفالية إلى بانكوك في نهاية هذا العام.

لمزيد من المعلومات عن المهرجان الذي سيستمر لمدة 3 أشهر، يرجى زيارة https://bit.ly/ONESIAMTheMagicalCelebration



نبذة عن ONESIAM

ONESIAM هو برنامج الاستضافة المميز الذي أنشأته شركة Siam Piwat، وهي من أبرز الشركات المتخصصة في بناء وتشغيل متاجر التجزئة الفاخرة في آسيا، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم مجموعة من التجارب المميزة في ست وجهات جذابة عالمية المستوى في قلب بانكوك، وهي Siam Paragon وSiam Center وSiam Discovery وICONSIAM – المركز العالمي الذي يقع بجانب نهر تشاو فرايا- وICS وSiam Premium Outlets Bangkok – مركز المتاجر الفاخرة المتميز الوحيد في تايلاند. علاوة على ذلك، يقدم البرنامج المنصة الرقمية الذكية ONESIAM SuperApp. يهدف ONESIAM إلى الترويج للوجهات الاجتماعية، وإمتاع الزوار وإلهامهم من خلال المشاركة في تجارب فريدة وغنية، وخوض رحلة ترفيهية شاملة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم.