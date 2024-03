O último roteiro da plataforma de inteligência de decisão da Quantexa foca-se em ajudar as empresas e as agências governamentais a preparar os dados para a IA

A Quantexa apoia uma onda crescente de organizações que utilizam dados, análises e IA a quebrar os silos

A parceria com a Microsoft disponibiliza imediatamente a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa no Microsoft Azure Marketplace; a empresa compromete-se a criar soluções nativas no Azure

Uma antevisão da tecnologia demonstra o ambicioso plano da Quantexa para acelerar a adoção da plataforma, da solução e da IA generativa entre os utilizadores empresariais, profissionais de dados e TI

Os clientes piloto avançam para a adoção precoce do assistente de IA generativa, o Q Assist

LONDRES, March 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Quantexa, líder global em soluções de inteligência de decisão para os setores público e privado, utilizou a QuanCon24 – a sua conferência anual para clientes e parceiros – como pano de fundo para revelar o roteiro da Plataforma de Inteligência de Decisão e apresentar uma atualização ao Q Assist, um assistente de inteligência artificial (IA) generativa que dado a conhecer em julho do ano passado. A Quantexa também anunciou uma parceria com a Microsoft. Dan Higgins, Diretor de Produtos da Quantexa, juntou-se a Kate Rosenshine, Diretora de Tecnologia Global das Parcerias Estratégicas da Microsoft, para a anunciar a disponibilidade imediata da Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa no Azure Marketplace da Microsoft, bem como os planos para disponibilizar a solução de IA nativa da nuvem aos bancos de média dimensão nos Estados Unidos.

Centrar a atenção na inovação e nas novas capacidades

O ambicioso plano da Quantexa para liderar a categoria de inteligência de decisão emergente centra-se em ajudar as empresas e as agências governamentais a utilizar dados analíticos de contexto e a IA para melhorar a tomada de decisões ao nível organizacional. A Quantexa está a dar ênfase na aplicabilidade prática no mundo real da atualidade, com os olhos postos num plano para ajudar os clientes a implementar a tecnologia no futuro. A Gartner® estima que “até 2027, 75% dos novos conteúdos analíticos sejam contextualizados por aplicações inteligentes através da IA generativa, permitindo uma ligação construtiva entre as informações e as ações.”*

Como parte da estratégia de crescimento da Quantexa, a empresa apresentou a capacidade da empresa da plataforma de usar a IA para construir uma base de dados fidedigna e proporcionar uma maior eficácia aos processos de decisão existentes, com uma perfeita integração à infraestrutura tecnológica existente dos clientes.

Dan Higgins, Diretor de Produto da Quantexa, afirmou, “No que respeita ao roteiro de tecnologia da Quantexa, somos orientados pelas necessidades e ambição de liderança dos nossos clientes no âmbito da inteligência da decisão. Isto exige que ajudemos os nossos clientes a criar ilhas organizacionais para criar uma base de dados fidedigna, automatizar e aumentar a tomada de decisões e apoiar a avaliação e melhoria contínuas nos processos de tomada de decisões. Com a introdução de novas capacidades e soluções, mantemo-nos firmemente focados na inovação que ajuda as organizações a proteger-se, a otimizar-se e a crescer.”

A Quantexa destaca quatro pilares fundamentais do roteiro

Permitir a tomada de decisões humana/IA: A Quantexa continua a apresentar soluções e ferramentas que permitem a utilização de várias fontes de dados e IA para automatizar a lógica de decisões empresariais em várias aplicações. A Quantexa está a atualizar a sua plataforma com capacidades de fluxo de trabalho melhoradas, incluindo uma nova pontuação personalizável, a emissão de alertas e modelos de tomada de decisões. A Quantexa apresentou as novas capacidades de gestão de casos e uma atualização à adoção precoce do Q Assist, que estão a ser implementadas pelos clientes no setor da banca, telecomunicações e agências governamentais em programas piloto, com o intuito de enfrentar o crime financeiro, a fraude e o risco, bem como para identificar novas oportunidades de receita com a inteligência do cliente.

A Quantexa continua a apresentar soluções e ferramentas que permitem a utilização de várias fontes de dados e IA para automatizar a lógica de decisões empresariais em várias aplicações. A Quantexa está a atualizar a sua plataforma com capacidades de fluxo de trabalho melhoradas, incluindo uma nova pontuação personalizável, a emissão de alertas e modelos de tomada de decisões. A Quantexa apresentou as novas capacidades de gestão de casos e uma atualização à adoção precoce do Q Assist, que estão a ser implementadas pelos clientes no setor da banca, telecomunicações e agências governamentais em programas piloto, com o intuito de enfrentar o crime financeiro, a fraude e o risco, bem como para identificar novas oportunidades de receita com a inteligência do cliente. Operacionalizar os dados à escala com a IA e análise contextual: A capacidade da Quantexa para ajudar os clientes a construir uma base de dados fidedigna e obter as perspetivas de clientes individuais continua a ser o principal impulsionador para a adoção da plataforma. Para dar resposta à crescente procura e às complexidades próprias do setor, a Quantexa demonstrou avanços na gestão de dados, análise contextual e capacidades de IA. A Quantexa fez a antevisão da capacidade de avançar além da inteligência noticiosa para apoiar a ingestão e análise de quaisquer fontes de dados não estruturadas, através da resolução da entidade e proporcionando aos clientes a possibilidade de ativarem a análise de gráficos em grande escala, e a aprendizagem automática de gráficos, através da combinação de grandes modelos linguísticos (LLM) e gráficos de conhecimentos.

A capacidade da Quantexa para ajudar os clientes a construir uma base de dados fidedigna e obter as perspetivas de clientes individuais continua a ser o principal impulsionador para a adoção da plataforma. Para dar resposta à crescente procura e às complexidades próprias do setor, a Quantexa demonstrou avanços na gestão de dados, análise contextual e capacidades de IA. A Quantexa fez a antevisão da capacidade de avançar além da inteligência noticiosa para apoiar a ingestão e análise de quaisquer fontes de dados não estruturadas, através da resolução da entidade e proporcionando aos clientes a possibilidade de ativarem a análise de gráficos em grande escala, e a aprendizagem automática de gráficos, através da combinação de grandes modelos linguísticos (LLM) e gráficos de conhecimentos. Acelerar o tempo/valor através de implementações simplificadas e soluções agrupadas: A Quantexa anunciou novas opções para tornar mais fácil aos clientes e parceiros a agilização com novos métodos de implementação, incluindo a introdução de configurações “prontas a usar”, bem como ferramentas com reduzida ou nenhuma codificação. Este ano, a Quantexa também está a investir no seu crescente ecossistema de parceiros, que inclui a PWC, EY, Dun & Bradstreet, KPMG e Moody’s e que fizeram as suas apresentações na QuanCon24.

A Quantexa anunciou novas opções para tornar mais fácil aos clientes e parceiros a agilização com novos métodos de implementação, incluindo a introdução de configurações “prontas a usar”, bem como ferramentas com reduzida ou nenhuma codificação. Este ano, a Quantexa também está a investir no seu crescente ecossistema de parceiros, que inclui a PWC, EY, Dun & Bradstreet, KPMG e Moody’s e que fizeram as suas apresentações na QuanCon24. Integração fluída com os volumes e processos da tecnologia existente dos nossos clientes: A Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa conta com uma arquitetura aberta e expansível com API escaláveis e integrações simplificadas com aplicações e sistemas a jusante. Os futuros esforços irão concentrar-se num enquadramento normalizado e conectores “prontos a usar”.

A Quantexa transporta a sua Plataforma de Inteligência de Decisão e soluções para o Azure, graças a uma parceria com a Microsoft

Um dos destaques da Sessão de Roteiro da Quantexa no evento de hoje foi o anúncio da nova parceria com a Microsoft. Os destaques incluíram:

A disponibilidade imediata da Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa no Azure Marketplace: A Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa está agora disponível globalmente no Azure Marketplace para clientes nos setores dos serviços financeiros, setor público, seguros, telecomunicações, comunicação social e tecnologia.

A Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa está agora disponível globalmente no para clientes nos setores dos serviços financeiros, setor público, seguros, telecomunicações, comunicação social e tecnologia. A inovação da IA ajuda bancos de média dimensão a responder às pressões regulamentares e do mercado: Além disso, a Quantexa apresentou planos detalhados para criar uma nova solução SaaS própria do Azure, que permitirá aos clientes implementar uma solução de monitorização de transações AML (antibranqueamento de capitais) extremo a extremo, investigações e gestão de casos concebida para aproveitar as melhores capacidades da sua classe, utilizadas pelos maiores bancos do mundo numa oferta personalizada para dar resposta às necessidades das instituições de serviços financeiros, com um total de mais de 200 mil milhões de dólares em ativos. A solução irá fornecer recursos críticos para a monitorização, deteção e investigação do crime financeiro e risco para os bancos nos Estados Unidos. A oferta planeada irá ajudar os clientes a implementar a tecnologia da próxima geração, permitindo que se mantenham a par do ritmo acelerado da inovação e cumpram os crescentes regulamentos de conformidade. A Quantexa está a trabalhar com a Microsoft para disponibilizar o primeiro conjunto de capacidades até ao final de 2024.

Dan Higgins, Diretor de Produto, Quantexa, declarou: “Nos últimos 12 meses, a inteligência de decisão transformou-se numa tendência em rápido crescimento, tal como afirmam vários analistas do setor. Mas a inteligência de decisão tem estado sempre no centro de tudo o que fazemos desde a nossa criação. Na Quantexa, trabalhamos para inovar e fazer evoluir a nossa tecnologia para ajudarmos as empresas e as agências governamentais a utilizarem a análise contextual e a IA para melhorar a tomada de decisões, e é com entusiasmo que vejo que o nosso mais recente roteiro de tecnologia se mantém fiel a essa premissa. A nossa nova parceria com a Microsoft é um testemunho do nosso compromisso de fornecermos soluções acessíveis aos nossos clientes; continuaremos a fazer cada vez mais e melhor para ajudarmos os nossos clientes sempre que precisem.”

Tyler Pichach, Diretor de Estratégia de Serviços Financeiros na Microsoft, afirmou: “As organizações de serviços financeiros tornaram-se mais inteligentes e mais eficientes face à mudança nas dinâmicas do mercado. Isto está a criar a necessidade de utilizar dados e IA de confiança para aumentar e automatizar milhares de decisões operacionais que são tomadas diariamente, no que respeita a gestão dos dados, o combate ao crime financeiro ou a identificação de novas oportunidades de receita. Estamos empenhados em trabalhar com parceiros como a Quantexa para disponibilizar a sua Plataforma de Inteligência de Decisão no Microsoft Azure Marketplace, criar novas soluções nativas da nuvem para segmentos de mercados alargados, e fomentar a inovação conjunta para ajudar os nossos clientes de vários setores a enfrentar os seus maiores desafios.”

Para saber como a sua organização pode recorrer à inteligência de decisão ou para ler o Forrester’s Total Economic Impact da Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa, clique aqui . Para assistir às sessões a pedido da QuanCon24, visite o website da QuanCon .

*Gartner, Previsões para 2024: Como a Inteligência Artificial irá Afetar os Utilizadores Analíticos, de Edgar Macari, Peter Krensky, Afraz Jaffri, David Pidsley, Aura Popa, Mike Fang, Rita Sallam, Julian Sun, Radu Miclaus, 4 de janeiro de 2024.

GARTNER é uma marca comercial registada e uma marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e internacionalmente e é utilizada sob permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de dados e análise, pioneira na Inteligência de Decisão, que permite às organizações tomarem decisões operacionais fiáveis, tornando os dados significativos. Utilizando os mais recentes avanços em big data e IA, a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa revela riscos ocultos e novas oportunidades, fornecendo uma visão contextual e conectada de dados internos e externos num único local. Resolve os maiores desafios em toda a gestão de dados, “Conheça o seu cliente” (KYC), informações do cliente, crime financeiro, risco, fraude e segurança, ao longo do ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa melhora o desempenho operacional com mais de 90% de precisão e uma resolução de modelos analíticos 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Fundada em 2016, a Quantexa tem atualmente mais de 700 colaboradores e milhares de utilizadores que trabalham com milhares de milhões de transações e pontos de informação em todo o mundo. A empresa tem escritórios em Londres, Dublin, Bruxelas, Málaga, EAU, Nova Iorque, Boston, Toronto, Sydney, Melbourne e Tóquio.

