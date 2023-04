O Lobo de Wall Street lançará uma oferta de NFT, promovida pela Aventus

Para celebrar o aniversário de 10 anos do filme, a Aventus fez uma parceria com os detentores dos direitos de O Lobo de Wall Street para produzir uma coleção histórica de NFTs.

LONDRES, April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Aventus, fornecedora de soluções Web3 para empresas, fez uma parceria com os detentores dos direitos cinematográficos de O Lobo de Wall Street e produtores e editores de cinema líderes mundiais para criar The Wolf of Wall Street Experience: uma série de lançamentos de NFT que também atuarão como uma chave para desbloquear partes mais amplas da experiência.

Com uma bilheteria mundial de quase US$ 400 milhões, cinco indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e uma entrada no Guinness World Records para a maioria dos juramentos em um filme, o impacto de O Lobo de Wall Street na cultura popular permanece firme quase uma década após seu lançamento, com memes do filme continuando a gerar milhões de usos.

The Wolf of Wall Street Experience dará aos fãs do filme e aos entusiastas da Web3 acesso a conteúdo, recompensas e experiências exclusivas por meio de uma série de lançamentos limitados de NFT, incluindo cenas nunca vistas da produção do filme, conteúdo desbloqueável, experiências e acesso limitado a um evento apenas para convidados para celebrar o aniversário do filme.

O lançamento está programado para o segundo trimestre de 2023, com benefícios adicionais para os primeiros participantes da comunidade.

Os NFTs serão criados pela Rede Aventus, neutra em carbono, que é uma camada 1 (parachain) na Polkadot – o que significa que o projeto aproveitará todos os benefícios do ecossistema Polkadot, incluindo maior escalabilidade, velocidade, interoperabilidade e segurança. Isso também significa que os detentores de NFT poderão aproveitar todos os benefícios da interoperabilidade em mais de 50 blockchains, incluindo o Ethereum.

Alan Vey, fundador e CEO da Aventus, comentou:”O Lobo de Wall Street é um dos filmes mais icônicos não apenas da cultura popular de forma mais ampla, mas especificamente dentro da comunidade blockchain. Estamos entusiasmados por poder trazer este filme para a Web3 e por fazer parte de um momento histórico para a indústria, à medida que o blockbuster se torna o setor mais recente a perceber os benefícios dos NFTs na construção e engajamento da comunidade”.

Gavin Wood, fundador da Polkadot & Ethereum, acrescentou:”O ecossistema de parachain da Polkadot visa ajudar os blockchains a atingir seus objetivos, oferecendo maior escalabilidade, segurança e interoperabilidade, e é maravilhoso ver a Aventus alavancar esse suporte para viabilizar esse projeto verdadeiramente inovador”.

Sobre a Aventus

A Aventus fornece soluções Web3 robustas, flexíveis e gerenciadas para empresas que buscam aproveitar os benefícios do blockchain visando preparar suas operações para o futuro, gerar novos fluxos de receita e melhorar a eficiência operacional.

Com uma experiência combinada de mais de sete décadas na Web3 e liderança empresarial, a Aventus cria soluções otimizadas adaptadas às necessidades exclusivas de uma empresa para permitir a transformação e a educação da Web3 e gerencia a solução – para que as empresas possam se concentrar no que fazem de melhor.

https://www.aventus.io

Comunicação social:

aventus@thephagroup.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000804892