L’université classée parmi les 20 premières dans le domaine de l’IA décerne le diplôme de Ph.D. à sa première promotion

Au total, 101 diplômés dynamisent l’écosystème de recherche, de développement et d’applications commerciales de l’IA aux Émirats arabes unis, créant ainsi un pôle technologique de l’IA dans le Sud global

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 08 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Son Altesse Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi et Président du Conseil exécutif d’Abu Dhabi, ont assisté le 6 juin à la cérémonie de remise des diplômes 2024 de l’Université Mohamed bin Zayed d’intelligence artificielle (MBZUAI), récompensant 101 diplômés originaires de 22 pays, qui ont obtenu des diplômes de troisième cycle dans des domaines clés de l’IA, notamment la vision artificielle (CV), l’apprentissage automatique (ML) et le traitement du langage naturel (NLP).

Son Excellence Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis et président fondateur du conseil d’administration du MBZUAI, a également assisté à l’événement, parmi d’autres dignitaires.

« Les politiques gouvernementales ont encouragé la promotion de l’IA aux Émirats arabes unis avant que de nombreux autres pays n’en reconnaissent le potentiel », a déclaré Dr Al Jaber. « Elles ont favorisé le succès d’entreprises comme G42 et de grands modèles de langage comme Falcon, et permis à ce petit pays de créer un écosystème de classe mondiale pour les talents et l’esprit d’entreprise dans le domaine de l’IA. Nous attirons des investissements importants de la part de leaders technologiques tels que Microsoft et devenons un centre important pour l’innovation et l’application de l’IA. »

Dr Al Jaber a souligné que l’essor de l’IA est l’une des trois grandes tendances qui déterminent l’avenir, avec l’accélération du rythme de la transition énergétique et la montée en puissance des marchés émergents et du Sud global : « L’expertise croissante de la promotion 2024 permettra de trouver des solutions aux défis les plus pressants du monde. En effet, si nous voulons atteindre les objectifs ambitieux du consensus historique des Émirats arabes unis adopté lors de la COP28 en décembre à Dubaï, l’IA doit jouer un rôle essentiel. »

À l’occasion de sa troisième et plus grande cérémonie de remise des diplômes, l’université MBZUAI a décerné ses premiers diplômes de doctorat (Ph.D.), ainsi que des maîtrises en apprentissage automatique (55), vision artificielle (28) et traitement du langage naturel (12), aux étudiants originaires de pays tels que les Émirats arabes unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Inde, le Vietnam, le Pakistan, l’Éthiopie et le Sri Lanka.

Eric Xing, Président de MBZUAI et professeur d’université, a ajouté : « La promotion 2024 de MBZUAI comprend les futurs leaders de la technologie, de l’innovation et de la créativité, préparés pour accepter la responsabilité qui accompagne la gestion d’une révolution aussi puissante et transformatrice. Ils nous quittent avec les connaissances, les compétences et une compréhension profonde de l’opportunité qui s’offre à eux, la chance de façonner un avenir où l’IA sert l’humanité avec compassion selon des normes éthiques inébranlables, et ils sont prêts à relever les plus grands défis auxquels notre monde est confronté aujourd’hui. »

Cinq ans après sa création, MBZUAI est aujourd’hui reconnue comme l’une des 100 meilleures universités d’informatique au monde et se classe parmi les 20 premières pour ses spécialisations en IA, CV, ML, NLP et robotique (CSRankings).

