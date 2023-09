La Réunion annuelle sur l’investissement s’offre une nouvelle identité pour devenir le Congrès AIM et prépare sa 13e édition qui se déroulera à Abou Dabi en mai 2024

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 15 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Sous la nouvelle étiquette de « Congrès AIM », le comité d’organisation de l’une des plus grandes plateformes d’investissement au monde accueillera cette année encore des dirigeants régionaux et internationaux, des décideurs d’élite et des pionniers à l’occasion de la 13e édition de la réunion annuelle qui se tiendra du 7 au 9 mai 2024 au centre national des expositions d’Abou Dabi.

La conférence se déroulera sur le thème « S’adapter à un paysage de l’investissement en pleine mutation en exploitant le nouveau potentiel du développement économique mondial ». Le Congrès AIM 2024 bénéficie du soutien du ministère de l’industrie et des technologies avancées, et compte le département du développement économique d’Abou Dabi (ADDED) comme partenaire principal.

Les Émirats arabes unis accueilleront une nouvelle fois les participants au cœur de leur belle capitale, et comptent bien faire un succès inédit de cet événement qui a attiré l’année dernière pas moins de 10 313 participants et 693 intervenants de 175 pays.

Son Excellence Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, le Ministre d’État au Commerce extérieur des Émirats arabes unis s’est montré très enthousiaste envers le Congrès AIM 2024, en déclarant que « Depuis plus de dix ans, le Congrès AIM démontre son ferme engagement en faveur de la promotion d’une coopération économique mondiale et de la mobilisation du potentiel de certains pays émergents. Dans un périmètre mondial de l’investissement en pleine évolution, il apparaît capital de faire preuve d’adaptation pour explorer de nouveaux axes de croissance. Le rassemblement du Congrès AIM demeure un événement majeur en 2024, et réunit les principaux acteurs économiques du monde autour d’un dialogue constructif ouvrant la voie à des investissements à fort impact qui contribueront à bâtir un meilleur avenir pour chacun ».

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, le Président de l’ADDED déclare pour sa part que « En capitalisant sur le remarquable succès de l’édition 2023 du Congrès AIM, nous relevons la barre pour répondre aux attentes de la communauté mondiale de l’investissement tout entière. En tant que capitale fédérale, Abou Dabi est la ville idéale pour mener le débat mondial sur les perspectives de l’investissement et ses dynamiques dans un monde en profonde mutation. Notre approche envers les flux d’investissement s’aligne sur notre engagement sans faille pour consacrer le développement humain, la durabilité et les technologies avancées au cœur de programmes socio-économiques à l’échelle nationale et internationale, tout en respectant le calendrier d’application des normes ESG et en favorisant des synergies à travers des initiatives de coopération internationale – pour que chacun d’entre nous ait de meilleures conditions de vie ».

Dawood Al Shezawi, le Président de la fondation AIM Global, a quant à lui souligné que « Renommer la Réunion annuelle sur l’investissement en Congrès AIM se fait sur fond de recul continu de la croissance économique mondiale dans une société en proie à de multiples enjeux ». Il ajoute que « Ce congrès se veut un événement majeur pour le monde de l’investissement et donne aux décideurs d’élite et aux dirigeants prestigieux du monde entier une occasion unique de se concentrer, ensemble, sur les défis les plus urgents, comme repenser le commerce mondial, rectifier les contours du paysage de l’investissement pour – in fine – créer un impact socio-économique durable dans plusieurs régions du monde ».

Le Congrès AIM repose sur cinq piliers : les investissements directs à l’étranger, les portefeuilles d’investissement étrangers, les start-ups, les PMEs et les villes du futur. La réunion consacrera ces sujets essentiels, et en encadrera les activités.

