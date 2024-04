Giambattista Valli éblouit Barcelone lors de la Bridal Night

BARCELONE, Espagne, 22 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le défilé de mode le plus exclusif de la Barcelona Bridal Fashion Week (semaine de la mode nuptiale de Barcelone) a enchanté plus de 450 invités hier soir, lesquels ont profité d’un spectacle unique dans le bâtiment historique de la Llotja de Mar. La Maison Giambattista Valli a célébré en exclusivité le lancement de sa collection nuptiale lors de la Bridal Night, la soirée de gala de l’événement organisé par Fira de Barcelona avec le soutien du ministère catalan des Entreprises et du Travail.

Les 30 créations de Giambattista Valli ont rayonné lors d’un défilé extraordinaire. Les silhouettes se sont succédé, illustrant à merveille le style nuptial contemporain de M. Valli, invitant le public à assister à la manifestation de sa vision. Cette présentation a incarné l’essence de l’individualité, le partage d’un rêve et la célébration de l’amour.

Le défilé a mis en scène 10 robes de la troisième « Love Collection », 10 silhouettes emblématiques des première et deuxième « Love Collections » et 10 créations de Haute Couture. Celles-ci ont reflété la magnificence et le savoir-faire des Ateliers, se démarquant des rituels classiques du mariage et se concentrant sur l’importance des émotions du « moment » et la joie des célébrations. Empreintes de l’esthétique idyllique et de l’excellence de la Maison, les robes de Valli ont su se distinguer par leur caractère contemporain, tant par des lignes épurées que par des volumes mémorables ou des détails surprenants inspirés par la personnalité d’un nouveau groupe imaginaire : les amis de M. Valli. La fusion du classique et du moderne séduit de nombreuses mariées à travers le monde, à la recherche d’une robe de mariée unique, dans le plus pur style Valli et fidèle à leur histoire personnelle.

Le prestigieux créateur a exprimé sa satisfaction après le défilé et a déclaré : « J’ai choisi Barcelone et la Bridal Fashion Week pour présenter ma Love Collection 3 parce que c’est un événement qui attire un public varié composé de passionnés de mode, de créateurs, d’acheteurs et de médias du monde entier, et qui m’offre une visibilité mondiale maximale ainsi que des opportunités de succès. » Il a ajouté : « En outre, l’atmosphère romantique et cosmopolite de Barcelone correspond parfaitement au thème de ma collection, qui célèbre l’amour et le romantisme. »

La Barcelona Bridal Night a réuni un public et un premier rang prestigieux, dont la it-girl, mannequin et icône internationale de la mode Olivia Palermo, la comtesse et mannequin Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, le styliste et designer Pelayo Diaz, l’actrice Hiba Abouk, l’actrice et mannequin Blanca Romero, le mannequin Marco Llorente, l’animatrice de télévision et actrice Marta Torné, pour ne citer que quelques-unes des personnalités présentes.

