Fortrea Conclui Expansão das Soluções de Farmacologia Clínica Seguindo Investimentos Direcionados às suas Quatro Unidades de Pesquisa Clínica nos EUA e Reino Unido

A produção de cGMP adiciona velocidade e agilidade nos locais das farmácias, aumenta a capacidade, aprimora capacidades terapêuticas flexíveis e melhora a experiência dos voluntários do estudo

DURHAM, N.C., Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a “Empresa”), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje que concluiu um trabalho de vários anos de expansão das suas soluções e capacidade de farmacologia clínica, que agora estão totalmente disponíveis para os clientes. A expansão inclui uma instalação de última geração de 100.000 pés quadrados em Leeds, Reino Unido, bem como aproximadamente 20.000 pés quadrados de espaço novo ou renovado, aumento da capacidade e recursos das suas unidades de pesquisa clínica (CRUs) em Dallas, Texas; Daytona, Flórida; e Madison, Wisconsin.

“A crescente complexidade dos estudos de farmacologia clínica exige infraestrutura, experiência e conhecimento adequados para proteger a segurança dos participantes do estudo e a integridade dos dados criticamente importantes”, disse Oren Cohen, M.D., presidente de Farmacologia Clínica e diretor médico da Fortrea. “Nossa plataforma de serviços integrados inclui a melhor infraestrutura da categoria e profissionais experientes totalmente dedicados à farmacologia clínica, incluindo médicos, enfermeiros, cientistas clínicos, CRAS e farmacocinéticos. Os investimentos que fizemos foram focados nas necessidades que os clientes têm de recursos e capacidade para avaliar com precisão os primeiros candidatos ao pipeline e acelerar aqueles com promessa de desenvolvimento em fase posterior e, finalmente, para os pacientes que precisam deles.”

As melhorias nas instalações após a expansão concluída incluem o novo CRU da Fortrea em Leeds, bem como salas construídas especificamente em Madison e Daytona, projetadas para flexibilidade na execução de estudos clínicos complexos na fase inicial. Melhorias nos espaços recreativos, de vida e de “trabalho em casa” nas CRUs foram construídas na Fortrea para aprimorar a experiência dos voluntários que participam de pesquisas nos locais.

A expansão das instalações de serviços de farmácia de desenvolvimento clínico inicial da Fortrea inclui novas farmácias cGMP de última geração nas CRUs de Leeds e Daytona. Todas as CRUs da Fortrea agora terão farmácias cGMP. Isso permite a fabricação no local de medicamentos estéreis e não estéreis. O design das suas instalações compatíveis com GMP proporciona o manuseio e a entrega segura de medicamentos de qualidade GMP que atendam as demandas exclusivas dos estudos de farmacologia clínica, com foco na eficiência e flexibilidade com o nível de controles esperado pelas autoridades reguladoras e patrocinadores.

Os aprimoramentos na ciência e na tecnologia incluem a adição de programas habilitados para inteligência artificial que otimizam a utilização do espaço do leito e o agendamento clínico, e a aplicação de modos de falha e análise de efeitos para reduzir o risco de execução do estudo antes do início do estudo. Após investimentos em sistemas de coleta de dados, todos os dados do estudo de farmacologia clínica coletados nas CRUs da Fortrea são inseridos diretamente em um sistema digital de captura de dados à beira do leito, que também pode ser usado como uma solução eficiente de captura eletrônica de dados.

“Acredito que as primeiras soluções de desenvolvimento clínico da Fortrea venham a estabelecer um novo padrão do que a indústria de pesquisa deve esperar dos seus parceiros”, disse o Dr. Cohen. “Estou muito orgulhoso desta equipe e sei que eles também se beneficiarão das mudanças que fizemos. Assim como eles se inspiram na nossa missão de acelerar a oferta de tratamentos que mudam a vida dos pacientes, também me inspiro da dedicação diária deles, à medida que oferecemos soluções para nossos clientes.”

