Fortrea Aumenta Capacidade de Acesso do Paciente e Experiência da Cadeia Fria com a Expansão da FortreaRx™

DURHAM, N.C., Feb. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a “Empresa”), organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje a inauguração da sua farmácia especializada não comercial expandida, FortreaRx , em Lake Mary, Flórida, que oferece soluções avançadas de acesso de pacientes nos Estados Unidos, incluindo recursos e experiência de distribuição de cadeia fria e ambiente.

Licenciada em todos os 50 estados e territórios dos EUA, a FortreaRx oferece soluções flexíveis e escaláveis que atendem às necessidades específicas dos seus clientes, fornecendo medicamentos a pacientes que, de outra forma, não teriam acesso a eles. As farmácias especializadas não comerciais, como a FortreaRx, fornecem essas soluções em nome dos seus clientes fabricantes de produtos farmacêuticos, estando posicionadas de forma única para servir como uma ponte entre os fabricantes de produtos farmacêuticos e os pacientes que atendam aos requisitos do fabricante para assistência médica.

Desde o lançamento da FortreaRx no final de 2008, a Fortrea tem sido pioneira em serviços de farmácias especializadas não comerciais, concentrando-se exclusivamente na distribuição de produtos gratuitos como um componente integrado de programas de assistência ao paciente (PAP) patrocinados por fabricantes farmacêuticos, projetados para expandir o acesso à terapia para pacientes qualificados sem plano de saúde ou subsegurados. A FortreaRx, com 40.000 pés quadrados, tem o dobro do seu espaço operacional e reforça seus recursos, oferecendo:

1.800 pés quadrados de armazenamento ambiente

Mais de 6.000 pés quadrados de armazenamento em cadeia fria, com mais de 85% das prescrições aviadas pela FortreaRx exigindo esse manuseio exclusivo

Maior espaço de processamento e atendimento para até 18.000 prescrições diárias

Soluções de envio aprimoradas com opções de entregas noturnas, aceleradas e de 2 dias

“As ofertas bem estabelecidas de serviços ao paciente da Fortrea, juntamente com os recursos expandidos da FortreaRx, oferecem uma abordagem completa, desde os estágios clínicos iniciais até a entrega pós-comercialização, garantindo uma experiência abrangente e personalizada para os pacientes”, disse Bill Nolan, vice-presidente e chefe global de Acesso ao Paciente da Fortrea. “Com a nossa experiência em estados de doença de ampla gama até o nosso compromisso inabalável com a assistência ao paciente, a Fortrea se destaca na entrega de soluções oportunas e impactantes aos nossos patrocinadores farmacêuticos que se esforçam para reduzir os desafios dos pacientes e provedores, simplificando os processos de inscrição e oferecendo total integração com iniciativas mais amplas de suporte ao paciente.”

O centro de gerentes de casos do call center da FortreaRx gerencia integralmente consultas de pacientes, aconselhamento e verificação de dados de prescrições. A equipe de acesso ao paciente da Fortrea ajuda os pacientes e provedores a entenderem e navegarem nas complexidades da cobertura, removendo os obstáculos para levar a medicação aos pacientes.

A FortreaRx oferece soluções eficientes, consultivas e econômicas para programas de prescrição do fabricante, normalmente resultando em economias anuais significativas para os pacientes.

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico e acesso ao paciente para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes que precisam delas. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica, soluções de testes com tecnologia diferenciada e serviços pós-aprovação. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada de aproximadamente 19.000 pessoas que trabalham em mais de 90 países é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre como a Fortrea está se tornando uma força transformadora de pipeline para paciente na Fortrea.com e siga-nos no LinkedIn e X (antigo Twitter) @Fortrea.

Contatos da Fortrea:

Fortrea para Mídia: Galen Wilson – 703-298-0802, media@fortrea.com

Fortrea Media: Kate Dillon – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

