eXp Realty dépasse le jalon des 1 000 agents en Afrique du Sud

BELLINGHAM, Washington, 11 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty ®, le cabinet de courtage le plus axé sur les agents de la planète (« the most agent-centric real estate brokerage on the planet ) et la filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a annoncé aujourd’hui avoir dépassé les 1 000 agents à travers l’Afrique du Sud, représentant une hausse de plus de 74 % par rapport au total de 574 agents en juillet 2022.

« Atteindre un tel jalon est une fierté pour eXp Realty South Africa », a déclaré Michael Valdes, directeur de la croissance d’eXp Realty. « Notre proposition de valeur attrayante et centrée sur les agents en constante évolution continue d’éveiller un écho parmi les agents du monde entier et nous sommes véritablement ravis d’accueillir plus de 1 000 professionnels immobiliers en Afrique du Sud ! »

Selon Andrew Thompson, directeur et responsable pays d’eXp Realty South Africa, eXp South Africa a comptabilisé plus de transactions au cours des six premiers mois de cette année par rapport à l’année dernière. « eXp South Africa a bénéficié d’une exploitation au flux de trésorerie positif, sans dette et rentable au cours des 15 premiers mois qui ont suivi l’obtention de sa licence auprès de la Property Practitioners Regulatory Authority en décembre 2020 », a commenté M. Thompson.

« Depuis sa création, eXp demeure engagée à accorder la priorité aux agents pour les doter des connaissances et outils nécessaires afin d’atteindre leur plein potentiel. Je suis très fier de pouvoir mener un groupe aussi incroyable d’agents au cours de cette expansion et plus encore », a-t-il ajouté.

eXp South Africa est fièrement déterminée à servir la communauté, ayant récemment fait don de 350 000 R au Dr Imtiaz Sooliman de Gift of the Givers pour soutenir les communautés locales et internationales.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société holding d’eXp Realty®, Virbela et SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty est la plus grande société immobilière indépendante dans le monde avec plus de 88 000 agents aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, en Inde, au Mexique, au Portugal, en France, à Porto Rico, au Brésil, en Italie, à Hong Kong, en Colombie, en Espagne, en Israël, au Panama, en Allemagne, en République dominicaine, en Grèce, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Pologne et à Dubaï, et elle continue de se développer à l’échelle internationale. En tant que société cotée en bourse, eXp World Holdings fournit aux professionnels immobiliers l’opportunité unique d’obtenir des primes en actions en fonction de leurs objectifs de production et de leur contribution à la croissance globale de l’entreprise. eXp World Holdings et ses entreprises offrent une gamme complète de solutions technologiques en matière de courtage et d’immobilier, y compris son modèle innovant de courtage résidentiel et commercial, ses services professionnels, ses outils de collaboration et son développement personnel. Le service de courtage basé sur le cloud est alimenté par Virbela, une plateforme 3D immersive profondément sociale et collaborative, permettant aux agents d’être plus connectés et productifs. SUCCESS® Enterprises, ancrée par le magazine SUCCESS® et ses propriétés médiatiques connexes, a été créée en 1897 et est une marque ainsi qu’une publication de premier plan dans le domaine du développement personnel et professionnel.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site https://expworldholdings. com .

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans les présentes peuvent inclure des énoncés de futures attentes et d’autres énoncés prospectifs se basant sur les opinions et suppositions actuelles de la direction et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant causer une différence substantielle entre les résultats, performances ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date indiquée dans les présentes, et la société n’assume aucune obligation de les réviser ou de les mettre à jour. Ces énoncés ne sont pas des garanties de performances futures. Des facteurs importants pouvant causer une différence substantielle et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent les changements commerciaux ou d’autres conditions du marché ; la difficulté de maintenir la hausse des dépenses à des niveaux modestes tout en augmentant les recettes ; et les autres risques détaillés de temps à autre dans les dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, sans s’y limiter, le rapport trimestriel le plus récemment déposé sur formulaire 10-Q et le rapport annuel sur formulaire 10-K.

