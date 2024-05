Duck Creek Technologies récompense IAT Insurance Group et Coforge en leur décernant le prix Standard of Excellence

IAT Insurance Group, en partenariat stratégique avec Coforge, remporte le prix Standard of Excellence Customer Award pour la transition de plusieurs systèmes d’administration de polices hérités et cloisonnés vers le système Duck Creek basé sur le cloud, faisant ainsi un pas de plus vers la transformation numérique

BOSTON, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui traces les futurs contours du secteur de l’assurance IARD (incendies, accidents et risques divers)et de l’assurance générale, a décerné à IAT Insurance Group et à son partenaire de transformation stratégique, Coforge, le prix du client de la norme d’excellence 2024 à l’occasion de l’événement Formation ’24 à Dallas.

Les Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards mettent à l’honneur les clients qui ont atteint le plus haut niveau d’excellence grâce à la mise en œuvre des solutions Duck Creek et qui réimaginent l’avenir de l’assurance.

IAT Insurance Group, une compagnie d’assurance spécialisée de premier plan qui propose des produits d’assurance dommages et de cautionnement pour des marchés de niche, a reçu le prix « Standard of Excellence Customer Award » pour la transformation de sept segments d’activité diversifiés qui comprennent la responsabilité générale, les biens, la gestion du passif, l’assurance excédentaire, le transport maritime intérieur et les lignes d’activité de l’automobile commerciale. Le transfert des principales lignes de produits sur le système Duck Creek a permis de rationaliser les opérations internes de l’assureur dommages, d’améliorer l’expérience des utilisateurs et de faciliter l’accès aux données et aux analyses.

Manish Chawla, CIO, IAT Insurance Group, a accueilli la nouvelle en ces termes : « Nous sommes honorés de recevoir le prix Standard of Excellence. Notre vision de la transformation est profondément alignée sur nos priorités commerciales et sur notre engagement à mieux servir nos clients. Nous croyons qu’il faut tirer parti de la technologie pour créer des solutions qui non seulement répondent aux attentes de nos clients, mais les dépassent. Ce voyage de transformation a été rendu possible grâce à notre partenariat stratégique avec Coforge. Notre vision commune nous a aidés à la concrétiser, ce qui nous a permis d’offrir une valeur supérieure à nos clients. »

Dans le cadre d’une vaste initiative de transformation de l’entreprise sur plusieurs années et plusieurs millions de dollars, IAT Insurance Group a transféré plusieurs branches d’activité vers la suite complète de Duck Creek, couvrant 50 États. Cet effort, soutenu par Coforge, a été pensé pour moderniser les systèmes existants, améliorer l’évolutivité et assurer la conformité réglementaire à travers le portefeuille diversifié de produits d’assurance d’IAT.

Rajeev Batra, Vice-président exécutif, Insurance, Coforge, a déclaré : « En tant que ‘Premier Delivery Partner’ de Duck Creek Technologies, avec plus de 1 000 PME sous Duck Creek dans le monde, Coforge est fier de faire partie du voyage de transformation d’IAT Insurance Group. La synergie entre Coforge, IAT Insurance Group et Duck Creek Technologies illustre un travail d’équipe et une collaboration sans faille. », et de poursuivre

« C’est un grand honneur d’être récompensé par le prix Standard of Excellence. Nous nous sommes concentrés sur l’exploitation de solutions innovantes pour doper la transformation numérique d’IAT Insurance Group. Nos efforts de collaboration ont conduit à la transition réussie de plusieurs unités commerciales vers une plateforme moderne, améliorant ainsi l’évolutivité et la conformité réglementaire. »

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et capitalisent sur le potentiel du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Consultez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos dernières informations : LinkedIn et X.

À propos d’IAT Insurance Group

IAT Insurance Group (« IAT ») est une compagnie d’assurance privée spécialisée qui propose des produits d’assurance dommages et de cautionnement pour des marchés de niche. IAT est présent sur le marché par le biais de huit unités commerciales : Transport commercial, Excédents et surplus, Propriétaires d’habitation, Programmes, Marine intérieure, Réassurance, Caution et Gestion du passif. Les sociétés d’IAT sont notées A- Excellent par A.M. Best. Connectez-vous avec IAT sur LinkedIn et apprenez-en plus sur l’entreprise en visitant le site www.iatinsurancegroup.com.

À propos de Coforge

Coforge est un fournisseur mondial de services et de solutions numériques, qui s’appuie sur des technologies émergentes et une expertise approfondie pour offrir à ses clients un impact commercial concret. L’accent mis sur des secteurs tout particulièrement triés sur le volet, une compréhension détaillée des processus sous-jacents de ces secteurs et des partenariats avec des plateformes de premier plan nous confèrent une perspective distincte. Coforge est à la pointe de l’innovation grâce à son approche d’ingénierie produit et s’appuie sur les technologies du cloud, des données, de l’intégration et de l’automatisation pour transformer les entreprises clientes en entreprises intelligentes et à forte croissance. Les plateformes propriétaires de Coforge alimentent les processus d’affaires critiques dans ses principaux secteurs d’activité. L’entreprise est présente dans 21 pays et dispose de 25 centres de distribution dans neuf pays.

