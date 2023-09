Duck Creek Technologies annonce la nomination d’une nouvelle directrice financière

La société désigne Teresa M. Kim, cadre financière expérimentée en technologie, pour superviser les fonctions de finance et comptabilité

BOSTON, 11 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD, annonce la nomination de Teresa M. Kim au poste de directrice financière. Mme Kim est une cheffe de file majeure et accomplie dans le domaine des finances, possédant un historique et des antécédents solides en cloud-computing, en plateformes technologiques et en comptabilité publique des « Big Four ». Elle rejoint Duck Creek après 20 années passées chez Akamai Technologies (Akamai), une société de services cloud et un réseau de diffusion de contenu dans le monde entier, où elle était le plus récemment vice-présidente des finances dans son groupe de technologie cloud, supervisant plus de 2 milliards de dollars de recettes tout en aidant l’entreprise à bâtir une plateforme de classe mondiale évolutive. Lorsqu’elle travaillait chez Akamai, elle était aussi vice-présidente des finances dans sa division médias et supports, aidant à mener des négociations de contrats clients stratégiques dans le domaine des médias. Elle occupait auparavant une fonction de contrôleuse adjointe, supervisant la comptabilité et les opérations mondiales à la tête d’une grande équipe de 120 professionnels et bâtissant des centres financiers d’excellence en Inde et en Pologne.

Avant d’arriver chez Akamai, Kim a occupé la fonction d’auditrice supérieure pour Ernst & Young (EY), soutenant les clients d’EY dans le secteur de la technologie, des communications et du divertissement. Elle a débuté sa carrière à des postes de conseil financier chez KPMG et Economic Analysis Corporation avant de passer à la comptabilité publique.

« Teresa est une cheffe de file dynamique et réfléchie associant un puissant savoir-faire financier, une focalisation client importante et une grande expérience dans les opérations technologiques de plateforme et cloud. Alors que Duck Creek continue de se concentrer sur la croissance internationale et la maturité du SaaS, elle sera un atout prodigieux pour aider à diriger notre propre transformation stratégique et optimiser nos opérations financières », a déclaré Mike Jackowski, PDG de Duck Creek. « Il s’agit d’un moment palpitant pour nous tous, chez Duck Creek, et je suis persuadé que son talent nous aidera à continuer à créer de la valeur pour nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes. »

Mme Kim a ajouté : « Je me réjouis de rejoindre Duck Creek alors que cette entreprise renforce sa position de leader dans le secteur mondial de l’assurance. Je suis honorée d’avoir l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec Mike et toute l’équipe de Duck Creek au cours d’une période de croissance accélérée. »

Mme Kim a acquis sa licence en économie avec option études asio-américaines à l’UCLA. Elle a obtenu son MBA et un master de comptabilité à la Northeastern University. Mme Kim est basée dans le Grand Boston.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD. Nous sommes la plateforme sur laquelle les systèmes d’assurance modernes se construisent, permettant au secteur de tirer parti de la puissance du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et pérennes. Authenticité, mission et transparence sont les mots clés de la philosophie de Duck Creek et, selon nous, l’assurance devrait être au service des individus et des entreprises quand, où et comme ils en ont le plus besoin. Nos solutions faisant figure de leaders du marché sont disponibles séparément ou sous la forme d’une suite complète, et toutes sont disponibles via Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.duckcreek.com. Suivez Duck Creek sur ses réseaux sociaux pour connaître les toutes dernières informations – LinkedIn et Twitter.

