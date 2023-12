Deriv, o compromisso ecológico de um corretora online premiada: Plantar 2.000 árvores jovens para um Chipre mais verde

Elevar a responsabilidade social corporativa através da iniciativa “You Reforest Cyprus”

Os derivians e os seus familiares uniram-se para participar na iniciativa de plantação de árvores.

LIMASSOL, Chipre, Dec. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — No dia 19 de novembro, a Deriv assumiu a liderança ao doar e contribuir para a plantação de mais de 2.000 árvores jovens na região de Palodia, Limassol, através da iniciativa “You Reforest Cyprus”, organizada pela Green Shield. A participação nesta iniciativa representa um momento crucial nos esforços de RSE da Deriv.

A Deriv , empresa-líder em negociação online com uma presença global que abrange 20 escritórios, anuncia o seu compromisso intensificado para com a Responsabilidade Social Corporativa (RSE) a partir do seu escritório em Chipre. Este compromisso é um testemunho da dedicação da empresa em causar um impacto tangível na sociedade e no meio ambiente.

Geo Nicolaidis, Diretor da Deriv Cyprus, declarou: “A ação de plantar árvores transcende a simples conservação, é um investimento significativo no futuro do nosso planeta e um reflexo da nossa dedicação com o crescimento sustentável para o mundo que todos compartilhamos. Sinto-me profundamente inspirado pela motivação da minha equipa e da comunidade, que se voluntariaram e dedicaram o seu tempo e esforços. Ao estabelecer estas raízes, estamos a restaurar as nossas florestas e a semear esperança para as gerações futuras.”