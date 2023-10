Axi lance Axi Select, un programme pionnier d’allocation de capital tout compris offrant aux traders qualifiés un financement allant jusqu’à 1 000 000 USD

SYDNEY, Australie, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Axi, l’un des principaux courtiers mondiaux sur le Forex et les CFD, a annoncé le lancement d’Axi Select, un programme révolutionnaire d’allocation de capital. Ce programme est spécifiquement conçu afin d’émanciper les traders en leur offrant un moyen d’accéder à un financement en capital pouvant atteindre 1 000 000 USD et en facilitant leur progression vers le trading professionnel. Tout en créant un nouveau précédent dans le secteur, Axi Select offre aux traders l’avantage exceptionnel de rejoindre le programme sans frais d’inscription, ainsi que la possibilité de gagner jusqu’à 90 % de leurs bénéfices.

Greg Rubin, responsable d’Axi Select, déclare : «Grâce au lancement d’Axi Select, notre programme innovant d’allocation de capital, nous visons à offrir aux traders la possibilité de se lancer dans des carrières longues et fructueuses, leur permettant ainsi de réaliser les aspirations de toute leur vie : devenir des traders professionnels. Notre programme complet fournit le capital, le soutien et les ressources nécessaires aux traders afin de prospérer dans le monde dynamique du trading. Nous nous engageons à alimenter leur passion, à favoriser leur réussite et à leur fournir un soutien indéfectible qui leur permettra d’atteindre la réalisation de leurs objectifs. » Le programme offre une gamme de fonctionnalités notables, notamment des conditions de trading sans restriction, le score Edge qui permet aux traders d’affiner leurs stratégies et d’améliorer leurs performances de trading, ainsi qu’une salle de trading exclusive servant de hub dédié tout en offrant des mises à jour du marché en temps réel et des contenus éducatifs organisés.

À propos d’Axi Select, Louis Cooper, directeur commercial chez Axi, déclare : « Chez Axi, nous sommes fiers d’être une marque qui offre constamment à ses clients les atouts de leur réussite. Notre nouvelle offre révolutionnaire, Axi Select, est la première du genre parmi les courtiers et reflète fidèlement la promesse de notre marque. Nous avons déjà alloué 39 millions de dollars à des traders dans le cadre de programmes précédents et nous avons permis à plusieurs traders d’accéder au statut de trader professionnel. Avec Axi Select, nous offrirons à nos traders des opportunités sans précédent tout en redéfinissant les limites du possible dans le trading et en remodelant l’évolution du secteur financier. »

Axi propose un processus simplifié pour participer à Axi Select – sans frais d’inscription ni d’adhésion, les traders peuvent facilement soumettre leur candidature et commencer à trader. Une fois qu’ils ont atteint un score Edge désigné, les traders peuvent commencer à obtenir un financement en capital pouvant atteindre 1 000 000 USD.

À propos d’Axi

Axi est une société mondiale de trading de devises et de CFD en ligne, à laquelle des milliers de clients ambitieux font confiance dans plus de 100 pays à travers le monde. Nous aidons tous les types de traders, d’entreprises de trading, de banques et d’organisations financières à trouver les atouts dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers grâce à des transactions informées effectuées sur les marchés financiers mondiaux. Axi propose une large gamme d’actifs, notamment des CFD pour plusieurs classes d’actifs, y compris le Forex, les actions, l’or, l’argent, le pétrole, le café, les indices ainsi que d’autres matières premières.

Chez Axi, nous sommes fiers de notre réputation de courtier honnête, équitable et fiable. Nos nombreuses récompenses et nos « excellents » avis Trustpilot prouvent que nous avons gagné la confiance de clients qui apprécient les avantages de notre service exceptionnel, de notre exécution rapide, de nos paiements sécurisés, de nos fonds distincts et de nos retraits faciles.

Pour obtenir de plus amples informations, contactez nous à l’adresse suivante : service@axi.com.

Consultez les autres communications d’Axi sur https://www.axi.com/int/blog/ company-news

