Axi lança a campanha “Escolha o seu Diferencial” com estrelas do Manchester City

Corretora recruta estrelas do Man City para apresentar seu novo programa de alocação de capital, Axi Select

SYDNEY, Australia, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A principal corretora online de FX e CFDs, Axi, lançou sua nova campanha, “Escolha o seu Diferencial”. Apresentando estrelas do Manchester City FC, a campanha introduz o novo programa de alocação de capital da Axi, o Axi Select.

Desde 2020, a Axi, parceira oficial de operação online do Manchester City, tem utilizado seu acesso aos jogadores do clube para oferecer conteúdo interativo e destacar suas ofertas únicas. Neste ano, as estrelas do Manchester City, Erling Haaland, Kyle Walker e Rodri, competem cara a cara pelas vantagens em vários desafios, como classificação de bolas e construção de torres.

Hannah Hill, Chefe de Marca e Patrocínio da Axi, expressou seu entusiasmo pela nova campanha, afirmando: “Como acontece todos os anos, trabalhar com os jogadores do City foi, mais uma vez, muito empolgante. Eles demonstraram uma química incrível entre si, o que resultou em ótimas brincadeiras e conteúdo incrível. A colaboração foi uma maneira única de apresentar a nossa mais recente oferta, o Axi Select. Com nosso novo programa, nossos clientes podem acessar o diferencial competitivo de que precisam para se tornarem traders profissionais.”

Em setembro, a corretora lançou com orgulho seu novo programa de alocação, o Axi Select. Com o objetivo de capacitar operadores ambiciosos e facilitar sua progressão para a negociação profissional, o programa oferece aos operadores a oportunidade de acessar financiamento de capital de até US$ 1.000.000, além de outros benefícios excepcionais, sem taxas de registro e a chance de ganhar até 90% de seus lucros.

Ao falar sobre o Axi Select em seu lançamento, Louis Cooper, diretor comercial da Axi, disse: “Na Axi, temos orgulho de ser uma marca que sempre traz o que há de melhor para nossos clientes. Nossa nova e revolucionária oferta, Axi Select, é a primeira de seu tipo entre os corretores e outro reflexo verdadeiro da promessa de nossa marca. Com a Axi Select, oferecemos oportunidades inigualáveis aos nossos traders, redefinindo os limites do que é possível na negociação e remodelando a evolução do setor financeiro.”

Para obter mais informações sobre o Axi Select, visite https://www.axi.com/int/ funded-trader-programme

Veja este vídeo https://www.youtube.com/watch? v=eDZeNJGi_UU

Sobre a Axi

Axi é uma corretora global de negociação on-line de FX e CFDs. Como corretora preferida de milhares de clientes ambiciosos em mais de 100 países em todo o mundo, ajudamos todos os tipos de traders, empresas de trading, bancos e organizações financeiras a encontrar o diferencial de que precisam para atingir suas metas financeiras através de transações conscientes feitas nos mercados financeiros mundiais. A Axi oferece uma ampla gama de ativos, incluindo CFDs para diversas classes de ativos, como Forex, ações, petróleo, metais preciosos, café, índices e outras commodities.

Confira outras comunicações da Axi em https://www.axi.com/int/blog/ company-news

Para mais informações, entre em contato com service@axi.com.

