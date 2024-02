Appel à candidatures pour les 21e International Business Awards® annuels

Nouvelles catégories de prix pour les solutions technologiques pour l’intelligence artificielle

FAIRFAX, Virginie, 26 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Les Stevie® Awards acceptent désormais les nominations pour les 21e International Business Awards ® annuels, le plus important concours de récompenses d’entreprises au monde qui attire chaque année des nominations d’organisations dans plus de 70 nations et territoires.

Toutes les personnes et organisations du monde entier, qu’elles soient publiques ou privées, à but lucratif ou non, grandes ou petites, peuvent soumettre des candidatures aux International Business Awards. La date limite d’inscription anticipée, avec des frais d’inscription réduits, est fixée au 10 avril. La date limite d’inscription est fixée au 8 mai, mais les inscriptions tardives seront acceptées jusqu’au 12 juin, moyennant le paiement d’une taxe de retard. Les modalités d’inscription sont disponibles à l’adresse suivante : www.StevieAwards.com/IBA .

Des jurys composés de plus de 150 dirigeants du monde entier détermineront les lauréats des prix Stevie or, argent et bronze. Les lauréats seront annoncés le 14 août et célébrés à l’occasion d’un banquet de gala en Europe en octobre (date et lieu à confirmer).

Les International Business Awards récompensent les réalisations dans tous les domaines du travail. Les catégories sont :

Les International Business Awards 2024 comportent de nombreuses nouveautés et modifications :

Parmi les lauréats des Stevie Awards des IBA 2023 figurent Ayala Land Inc. (Philippines), Anexa BPO (Mexique), Empire Eagle Food (Taïwan), EY Global Services Limited (États-Unis), IBM Corporation (monde), LLYC (Espagne), Ooredoo Group (Qatar), Saudi Aramco (Arabie saoudite), TalkLife (Royaume-Uni), Turkish Aerospace (Turquie), HALKBANK (Turquie), The Dubai Digital Authority (Émirats arabes unis), Viettel Group (Vietnam) et bien d’autres encore.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de huit programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les Middle East & North Africa Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Great Employers, les Stevie Awards for Women in Business et les Stevie Awards for Sales & Customer Service. Le comité de concours des Stevie Awards reçoit chaque année plus de 12 000 candidatures d’organisations de plus de 70 pays. En mettant à l’honneur des organisations de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui les animent, les Stevie Awards récompensent des performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, consultez le site : http://www.StevieAwards.com .

Coordonnées :

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

