A Quantexa lança o Q Assist, novo pacote de tecnologia de IA generativa com reconhecimento de contexto

LONDRES, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nesta segunda-feira, no palco central da London Tech Week 2024, a Quantexa, líder global em soluções de Inteligência Decisória (Decision Intelligence, DI) para os setores público e privado, apresentou o Q Assist, um pacote de tecnologia de IA generativa com reconhecimento de contexto para ajudar as organizações a aumentarem a tomada de decisões confiáveis em equipes de trabalhadores da linha de frente e de informações. O anúncio demonstra o progresso em relação ao plano de inovação da plataforma da empresa e ocorre quase um ano depois de a Quantexa detalhar um investimento significativo no setor global de inteligência artificial (IA) e apresentar o Q Assist como um copiloto autônomo agnóstico de LLM.

Com o novo pacote de tecnologia Q Assist, os clientes da Quantexa poderão operacionalizar a IA generativa para obter ganhos transformacionais sem investimentos significativos em infraestrutura, ferramentas e outros recursos qualificados.

Os trabalhadores da linha de frente e da área de informação podem aproveitar o poder dos copilotos, dos dados vinculados, do recurso de gráfico de conhecimento da Quantexa e de outros recursos da Plataforma de Inteligência de Decisão para aumentar a precisão e a confiabilidade dos modelos de IA generativa que interagem com todos os dados (estruturados e não estruturados), o contexto e o insight em toda a organização. A combinação de LLMs com o valioso contexto da Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa permite uma maior compreensão dos dados, fundamenta as respostas com segurança, aumenta o desempenho e a confiança e garante que as equipes tenham as informações mais precisas e atualizadas em um único lugar.

Como ajudar os clientes a ter sucesso na era da IA

O HSBC é uma das organizações que participam atualmente do Lighthouse Program para os primeiros usuários. Cada organização no programa prevê o uso do Q Assist de várias maneiras, incluindo:

Simplificar as tarefas de análise, investigação e geração de relatórios para que os profissionais da informação e do conhecimento alcancem uma maior eficiência.

Reduzir a dependência das equipes de ciência de dados e operações para solicitações de dados ad-hoc, permitindo que tenham mais tempo para se concentrarem em tarefas mais estratégicas.

Proporcionar às equipes de contado direto com o cliente o acesso a dados aprimorados e insights necessários para aumentar a receita e melhorar a experiência dos clientes.

Permitir que as equipes de toda a organização tomem decisões confiáveis de forma consistente, que sejam rastreáveis e acelerem o aprimoramento do processo operacional.

O BNY Mellon já está avaliando a possibilidade de se juntar ao HSBC no esforço do Lighthouse. A Quantexa trabalhou com os participantes do Lighthouse Program para projetar os benefícios de um, três e cinco anos da implantação do Q Assist em suas equipes de atendimento ao cliente, ciência de dados e investigação. Foi constatado um ganho de produtividade quase imediato em três áreas principais: economia de tempo e eficiência, identificação de novas oportunidades e aumento das taxas de conversão.

O HSBC prevê que a democratização da análise e a aceleração dos processos nessas áreas possam levar a ganhos de produtividade no primeiro ano de implementação. A empresa também espera liberar o tempo dos funcionários, permitindo que eles voltem a se concentrar em outras tarefas estratégicas.

David Rice, diretor de operações globais de atividades bancárias comerciais do HSBC, disse: “Essa nova solução tem o potencial de aumentar a eficiência e a precisão de tarefas complexas, como investigações contra lavagem de dinheiro e estratégias de vendas, fornecendo dados confiáveis e análises contextuais. A introdução da análise contextual e da inovação permitirá que o HSBC concentre nossos recursos de forma mais produtiva e, por fim, ajude nossos clientes”.

A Quantexa estima que uma instituição financeira global de primeiro nível, com três níveis de defesa em crimes financeiros e esforços de conformidade contra fraudes, gerando aproximadamente 15 mil alertas por mês, poderia obter ganhos significativos de eficiência e redução de custos com a implementação do pacote de tecnologia de IA generativa Q Assist:

Mais de £17 milhões em economia anual, graças ao aprimoramento e à automatização dos processos de investigação e de geração de relatórios sobre crimes financeiros e fraudes.

O CTO da Quantexa, Jamie Hutton, disse: “O princípio de engenharia da Quantexa de moldar soluções para oferecer o máximo de valor ao cliente permitiu que nossos clientes desempenhassem um papel fundamental ao ajudar a moldar os requisitos do produto Q Assist. Por meio do Lighthouse Program da empresa para os primeiros usuários, temos o benefício de trabalhar com líderes do setor que fornecem um valioso feedback durante todo o processo de elaboração do nosso roteiro”.

Eric Hirschhorn, diretor de dados do BNY Mellon, disse: “Estamos entusiasmados em ver a inovação contínua da Quantexa. Nossa colaboração de vários anos nos ajudou a eliminar os silos de dados e a unificar nossos dados com uma precisão sem precedentes. A próxima fase de nossos esforços de inovação nos levará a explorar o potencial de permitir que os funcionários da linha de frente de todo o banco usem a IA generativa para agir com base em insights dos dados com confiança e alcançar novos níveis de eficiência no processo”.

Como funciona o novo pacote de tecnologia de IA generativa Q Assist

O novo pacote de tecnologia de IA generativa da Quantexa combinará a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa e a IA generativa por meio de uma nova camada de integração de dados, criador de prompts e copiloto que acelera a capacidade das equipes de tomar decisões comerciais críticas.

O Q Assist oferece IA confiável e extensível, apoiada pela Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa. Isso permite que equipes não técnicas se beneficiem dos recursos essenciais da plataforma da Quantexa, incluindo uma base de dados conectada, análise de gráficos, modelagem e pontuação para aumentar e automatizar a tomada de decisões. O novo pacote de tecnologia Q Assist é composto por três componentes:

Camada de Integração do Q Assist: o sistema central do Q Assist. É uma estrutura de ferramentas, conectores e APIs projetados para vincular com segurança a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa com LLMs e sistemas de IA de conversação prontos para uso.

o sistema central do Q Assist. É uma estrutura de ferramentas, conectores e APIs projetados para vincular com segurança a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa com LLMs e sistemas de IA de conversação prontos para uso. Prompt Builder do Q Assist: um recurso extensível de gerenciamento e compartilhamento de prompts que se integra facilmente a ferramentas e estruturas externas de engenharia de prompts, como o Azure Prompt Flow da Microsoft, o Semantic Kernel ou o AutoGen, para colocar o poder nas mãos dos administradores para definir e controlar prompts e respostas baseadas em dados contextuais gerados pela Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa.

um recurso extensível de gerenciamento e compartilhamento de prompts que se integra facilmente a ferramentas e estruturas externas de engenharia de prompts, como o Azure Prompt Flow da Microsoft, o Semantic Kernel ou o AutoGen, para colocar o poder nas mãos dos administradores para definir e controlar prompts e respostas baseadas em dados contextuais gerados pela Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa. Copilot do Q Assist: permite que os usuários consultem dados grandes e díspares por meio de uma interface de linguagem natural, compreendam e resumam dados, insights e descobertas em tempo real e automatizem tarefas de pesquisa, investigação e geração de relatórios.

Hoje, a empresa está disponibilizando os recursos do pacote de tecnologia de IA generativa Q Assist para um conjunto limitado de clientes, com disponibilidade pública mais ampla planejada para o início de 2025.

Para saber mais sobre como a Quantexa está ajudando as organizações a preparar seus dados para IA, ou para fazer o download do Total Economic Impact da Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa fornecida pela Forrester e começar a medir o ROI dos investimentos em Inteligência de Decisão, acesse https://www.quantexa.com/discover/ai/.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análise, pioneira em Inteligência de Decisão para capacitar as organizações a tomar decisões operacionais confiáveis com dados em contexto. Usando os mais recentes avanços em IA, a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa ajuda as organizações a descobrirem riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Ela resolve os principais desafios de gerenciamento de dados, inteligência de clientes, KYC, crimes financeiros, riscos, fraudes e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo de TEI da Forrester, encomendado de forma independente, sobre a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa, constatou que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora tem mais de 700 funcionários e milhares de usuários da plataforma que trabalham com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo.

