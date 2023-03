A LeddarTech lança o LeddarVision Premium Surround, seu mais recente produto de fusão de baixo nível e percepção, para apoiar as aplicações ADAS de nível 2/2+ no setor automotivo

CIDADE DO QUEBEC, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder mundial no fornecimento da mais flexível, robusta e precisa tecnologia de software ADAS e AD, anuncia seu terceiro lançamento de produtos desde dezembro com o LeddarVision Surround (LVS-2+). Esse produto é uma pilha de software abrangente de fusão e percepção para apoiar as aplicações de assistência rodoviária premium surround-view L2/L2+ ADAS e de segurança 5 estrelas NCAP 2025/GSR 2022.

O LeddarVision Surround (LVS-2+) é o mais recente produto de baixo nível de fusão de sensores e percepção desenvolvido sobre o premiado software LeddarVision da LeddarTech. O LVS-2+ amplia a oferta atual de produtos da empresa da LeddarVision Front-Entry LVF-E e Front-High LVF-H. Esses produtos visam a entrada em aplicações ADAS de nível premium.

O LVS-2+ amplia eficientemente a família de produtos LVF de uma configuração de sensores com uma câmera mais dois a cinco radares (1V2R-1V5R) para uma configuração de cinco câmeras mais cinco radares (5V5R). Essa configuração aprimorada compatível com as funções ADAS, tais como engarrafamentos de trânsito e aplicações de assistência rodoviária, permitindo mudanças automáticas de faixa, ultrapassagens e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo à faixa ampliada.

Alto desempenho e econômico

A tecnologia de fusão de baixo nível da LeddarVision (LLF) impulsiona o desempenho envolvente, ampliando o alcance efetivo dos sensores.

A fusão de baixo nível combina perfeitamente as modalidades de câmera e radar, alcançando um sistema de alto desempenho com requisitos reduzidos por modalidade a um custo total de detecção mais baixo.

A precisão superior na separação de objetos e medição da posição longitudinal em rodovias permite uma implementação de controle de cruzeiro adaptativo de maior desempenho.

A assistência rodoviária L2/L2+, incluindo o controle adaptativo de cruzeiro até 160 km/h, controle de centralização de faixa, assistência ativa de mudança de faixa, assistência em engarrafamentos de trânsito e assistência rodoviária (incluindo suporte de mudança automática de pista).

Segurança

O LVS-2+ aborda as aplicações de segurança 5 estrelas NCAP 2025/GSR 2022.

Inclui uma funcionalidade de redundância incorporada para acomodar falhas nos sensores, degradações e conflitos.

O LVS-2+ é compatível com a detecção de atributos de panorama global para análise do domínio de design operacional (ODD), cobertura de sensores e funcionalidades de monitoramento de saúde.

Flexível e Escalável

Uma plataforma de software abrangente de fusão e percepção de visão circundante que é compatível com aplicações de nível 2/2+ de assistência rodoviária ADAS premium.

Amostras disponíveis: Contacte a LeddarTech para obter amostras “A” dos produtos LVS-2+ e amostras “A” dos produtos LVF-E e LVF-H. A disponibilidade de amostras “B” do LVS-2+ está planejada para o final do 3.º trimestre de 2023.

“A LeddarTech está comprometida em apoiar os fornecedores automotivos de nível 1-2 e OEMs com soluções e produtos de software que são compatíveis com recursos de segurança aprimorados e custos de desenvolvimento mais baixos”, declarou o CEO da empresa, Charles Boulanger. “Em dezembro, lançamos nossos produtos LVF para aplicações L2/L2+ de segurança e assistência rodoviária ADAS premium, e de acordo com nosso compromisso com o desenvolvimento contínuo de produtos, nosso mais novo produto LeddarVision Surround (LVS-2+) aumenta ainda mais nossa oferta de software para nossos clientes, com produtos que resolvem mais problemas de segurança com uma pilha de software escalável com fusão baixo nível e percepção que oferece maior desempenho a um custo menor”, concluiu o Sr. Boulanger.

A LeddarTech lança oficialmente o LVS-2+ na Automotive Tech.AD Berlim em 27 de março de 2023.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech, uma empresa global de software fundada em 2007, desenvolve e fornece soluções abrangentes de software de percepção que permitem a implantação de ADAS e aplicações de condução autônoma. O software de grau automotivo da LeddarTech aplica algoritmos avançados de IA e visão computadorizada para gerar modelos 3D altamente precisos do ambiente, permitindo uma melhor tomada de decisão e uma navegação mais segura. Essa tecnologia de alto desempenho, escalável e econômica é alavancada por OEMs e fornecedores de nível 1-2 para implementar eficientemente as soluções ADAS para veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de detecção remota, com mais de 150 patentes concedidas ou requeridas que melhoram as capacidades ADAS e AD. Uma melhor consciência em torno do veículo é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, mais eficiente, sustentável e acessível: isso é o que leva a LeddarTech a se tornar a solução de software de fusão de sensores e percepção mais amplamente adotada.

