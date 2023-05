A Deriv amplia o seu alcance global com 7 novos escritórios

Os novos escritórios da Deriv em 2022

CYBERJAYA, Malásia, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Deriv, uma das maiores corretoras online do mundo, abriu 7 novos escritórios ao redor do mundo em 2022 para ampliar o seu alcance e alavancar profissionais talentosos espalhados por todo o mundo.

Com o movimento acelerado do mundo da negociação financeira, as mudanças são inevitáveis. As empresas de negociação precisam se adaptar ao ambiente financeiro em constante evolução e inovar rapidamente. A Deriv sempre foi uma corretora capaz de se adaptar às mudanças. O ano passado foi de sucesso e expansão para a empresa, o que resultou na abertura de 7 novos escritórios ao redor do mundo.

Os novos escritórios da Deriv estão distribuídos desde Vanuatu, na parte leste do globo, até às Ilhas Cayman, no oeste, se estendendo por 3 continentes. A Deriv abriu dois novos escritórios na Ásia, dois na Europa e um escritório na América do Sul, na Oceania e no Caribe.

Singapura e Amman (Jordânia), tornaram-se os mais recentes escritórios da Deriv na Ásia. Reading (Reino Unido), e Berlim (Alemanha), são os novos escritórios europeus da Deriv. Um novo escritório foi inaugurado em Ciudad del Este, no Paraguai, que se tornou o segundo escritório da empresa no país, somando-se ao já existente escritório na capital paraguaia, Assunção. George Town (Ilhas Cayman), Port Vila (Vanuatu), foram os demais polos da Deriv em 2022.

As incorporações mais recentes elevam o número total de escritórios da Deriv para 20, em 16 países, e ajudarão a empresa a conquistar novos clientes em mais lugares, já que ela avança com afinco para se tornar a principal provedora de negociação online no mundo.

À medida em que se expande mundialmente, a Deriv busca aproveitar o grande leque de talentos que existe pelo mundo e proporcionar aos seus funcionários as melhores ferramentas para aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades e experiências que, por sua vez, irão permitir que eles contribuam para o crescimento e sucesso da empresa. Vários escritórios da Deriv foram certificados em 2022 com o “Best Places to Work” (Melhores Empresas para Trabalhar) concedido pela Great Place to Work® (GPTW).

Jean-Yves Sireau, o CEO da Deriv, destacou: “Na Deriv, nós acreditamos que o talento não se limita pela geografia. Os nossos 7 novos escritórios nos permitiram explorar novos mercados – alguns deles em países onde o inglês não é falado – e contratar profissionais de qualidade que nos ajudem a atingir os nossos objetivos em 2023. Estamos ampliando o nosso alcance ao adicionar novos produtos e serviços, e personalizando todos eles às necessidades locais à medida que integramos os nossos sistemas com ferramentas de idiomas de IA, incluindo a Amazon Translate.”

Ele completa: “Nossas contratações nos novos escritórios nos ajudaram a fortalecer nossa infraestrutura técnica, agregar experiência e criar materiais didáticos personalizados para os traders em nossas plataformas.”

Durante o ano de 2023, a Deriv pretende incluir novos funcionários em seus escritórios mais recentes e a sua já existente equipe de colaboradores multinacional e multicultural – que atualmente é superior a 1.200 – já que aspira se tornar a principal provedora de negociação online no mundo. Se você quiser fazer parte desta equipe de grande sucesso e crescimento acelerado, confira as vagas disponíveis na Deriv.

Sobre a Deriv

Iniciando sua jornada em 1999, a missão da Deriv tem sido tornar a negociação online acessível a qualquer um, em qualquer lugar. A oferta de produtos da Deriv inclui plataformas de negociação intuitivas, mais de 200 ativos negociáveis (em mercados como forex, ações e criptomoedas), tipos de negociação exclusivos e muito mais. Com mais de 1.200 colaboradores em 20 escritórios internacionais espalhados por 16 países, a Deriv se esforça para proporcionar o melhor ambiente de trabalho, o que inclui uma cultura de trabalho positiva, assistência imediata às preocupações de seus colaboradores, a comemoração de suas conquistas, e a realização de iniciativas que visam elevar a moral dos seus colaboradores.

