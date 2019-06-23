Ethiopia’s Chief of Staff, 3 Others Killed in Amhara Coup Attempt

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June 24, 2019   

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توكيل إعلاني حصري لقناة BeIN Sports
PROMOFIX تطلق إستعداداتها لكأس أمم إفريقيا 2019

بيروت – لبنان، حزيران 2019: بعد إعلانها خلال الفترة المنصرمة من هذا العام عن أنها أصبحت الوكيل الإعلاني الحصري لقناة BeIN Sports الرياضية، أطلقت شركة Promofix إستعداداتها لمواكبة فعاليات كأس أمم أفريقيا 2019 الذي يعرض حصرياً على قنوات BeIN الرياضية.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/927527/PROMOFIX_African_Cup.jpg

ستستضيف مصر النسخة الثانية والثلاثين من فعاليات البطولة من 21 يونيو/حزيران 2019 إلى 19 يوليو/تموز 2019، حيث ستتولى شركة Promofix تغطية كافة الأنشطة وخدمات الإعلان والتسويق خلال بث مباريات كأس أمم أفريقيا.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_8ound30a/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

وستطلق قناة BeIN Sports سلسلة برامج مواكبة للبطولة وستستضيف خلالها كبار المعلقين والمحللين في عالم كرة القدم، في حدث يعد واحداً من أكبر بطولات كرة القدم في العالم، ويحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة جداً لاسيما على القناة الرائدة في عالم الرياضة BeIN Sports.

بإعتبارها الذراع الرقمي لمجموعة Jgroup Holding، تثبت شركة Promofix التي يملكها ويديرها رجل الأعمال السيد عماد جمعة، يومياً مكانتها القوية على الساحة الإعلانية والإعلامية، خصوصاً وأنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.

من هي Promofix؟

تأسست شركة Promofix عام 2006 في بيروت. وفي فترة زمنية قصيرة، تجاوزت سمعتها الممتازة لبنان ووصلت إلى مختلف دول المنطقة حيث جرى إفتتاح فروع لها في الأردن والعراق ومصر وتركيا والهند وسنغافورة ونيجيريا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

للمزيد من المعلومات حول  JGROUPإضغط على الرابط التالي:

http://www.jgroup-me.com/

للمزيد من المعلومات حول Promofix إضغط على الرابط التالي:

https://www.promo-fix.com

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