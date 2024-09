11x obtient un financement de série A de 24 millions de dollars dirigé par Benchmark pour créer l’avenir du travail numérique

11x est une startup d’IA fondée en 2022 par Hasan Sukkar. La société est spécialisée dans le développement de travailleurs numériques autonomes chargés d’automatiser les flux de travail liés au Go-to-Market (GTM), permettant ainsi aux organisations d’accroître leur efficacité et de réduire leurs coûts. 11x se concentre sur l’automatisation des rôles dans les équipes GTM telles que les ventes, le marketing et les opérations relatives aux recettes.

Au début de l’année, 11x a lancé « Alice » , une représentante du développement des ventes alimentée par l’IA. Alice a connu un succès considérable en aidant les entreprises à se développer en pilote automatique grâce à l’automatisation de la prospection, de l’engagement multicanal et de la personnalisation à grande échelle. Le lancement récent de « Jordan » , un téléconseiller assisté par l’IA qui se concentre sur la qualification des prospects entrants, a déjà suscité l’intérêt des entreprises qui souhaitent rationaliser leurs processus « speed to lead ».

« Depuis l’invention de Salesforce en 1999, l’accumulation de logiciels GTM spécialisés dans les équipes a conduit à des systèmes fragmentés et à des coûts opérationnels élevés. Chaque nouvel outil nécessite souvent ses propres intégrations, sa propre maintenance et sa propre formation, annulant ainsi les gains d’efficacité que ces outils étaient censés apporter », a indiqué Keith Fearon , Responsable de la croissance chez 11x.

Ces deux dernières décennies, le paysage des outils GTM est devenu de plus en plus fragmenté. La prolifération de logiciels spécialisés, allant des CRM et des plateformes d’automatisation du marketing aux outils d’engagement des ventes en passant par les services d’enrichissement des données, a alourdi la tâche des équipes chargées des recettes.

