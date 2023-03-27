‫وزارة الصحة الكندية تمنح تصريحًا لشركة bioLytical Laboratories Inc. لاختبار الأجسام المضادة INSTI® Multiplex HIV-1/2 Syphilis لديها

أعلنت شركة bioLytical Laboratories Inc. اليوم أنها أطلقت اختبار الأجسام المضادة INSTI® Multiplex HIV-1/2 Syphilis وأنه أصبح متاحًا للاستخدام من قبل المتخصصين في كندا.

حصلت bioLytical على تصريح من وزارة الصحة الكندية لطرح اختبار الأجسام المضادة INSTI ® Multiplex HIV-1/2 Syphilis للبيع في جميع أنحاء كندا لاستخدامه من قبل المتخصصين في مرافق الرعاية الصحية

يقلل الاختبار من القلق لدى المرضى حيال إجراء الاختبارات حيث يتيح لأخصائيي الرعاية الصحية اختبار المزيد من الأشخاص في وقت أقل من خلال تقديم النتائج بخصوص اثنتين من العدوى باستخدام عينة واحدة فقط

الاختبار سهل الحمل ويمكن إجراؤه في العديد من الأماكن مع نتائج سهلة الفهم

وفي إطار المراجعة التي أجرتها وزارة الصحة الكندية ومنحها التصريح، تضمَّنت الوثائق المقدمة بيانات سريرية مستقاة من دراسة (PoSH) التي استغرقت عامين وأُجريت بقيادة باحثين في جامعة ألبرتا ومستشفى سانت مايكل وهو أحد المواقع التابعة لـ Unity Health Toronto

أظهر اختبار الأداء في الدراسات السريرية دقة عالية، مع حساسية وتخصصية رائدتين في الصناعة

نظام الجودة في bioLytical هو (MDSAP): حاصل على شهادة الجودة أيزو ISO 13485

ريتشموند، كولومبيا البريطانية، 27 مارس/آذار 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة bioLytical Laboratories Inc. (“bioLytical”)، الشركة العالمية الرائدة في مجال التشخيص الطبي السريع في المختبرات، اليوم حصولها على تصريح من وزارة الصحة الكندية بخصوص اختبار الأجسام المضادة INSTI® Multiplex HIV-1/2 Syphilis لديها، ما يسمح بدخولها الفوري إلى السوق الكندية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل bioLytical على تقديم إصدار اختبار ذاتي لضمان إمكانية حصول الكنديين من جميع الفئات السكانية على الاختبارات المنتظمة والمبكرة لكلتا العدوى، في أي وقت وفي أي مكان يكون فيه أكثر ملاءمة لهم.

صرَّح Rob Mackie، الرئيس التنفيذي لشركة bioLytical، قائلًا “أنا فخور بقيادة فريق من الأشخاص المتفانين والمبدعين الذين يوسعون آفاق ما هو ممكن على الدوام”، وأردف قائلًا “إن التزامنا المستمر بتحقيق التميز هو ما مكننا من الوصول إلى هذا الإنجاز الرائع الذي سيساعد الكنديين من جميع الفئات السكانية على إجراء الاختبارات المبكرة في مختلف الأماكن.”

ولكونها شركة رائدة معروفة في ميدان اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم بفضل اختبار الأجسام المضادة المبتكر INSTI® HIV-1/2 المصرح به من قبل وزارة الصحة الكندية للاستخدام من قبل المتخصصين ولأغراض الاختبار الذاتي، استفادت شركة bioLytical من تقنية INSTI® لابتكار اختبار الأجسام المضادة INSTI® Multiplex HIV-1/2 Syphilis الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة ويجري استخدامه في أوروبا وأفريقيا منذ عام 2016.

الهدف من الاختبار هو اكتشاف كل من الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية-1/2 والزهري من خلال عينة واحدة باستخدام طريقة وخز الإصبع البسيطة للحصول على نتائج موثوقة في دقيقة واحدة أو أقل. تتيح INSTI® لأخصائي الرعاية الصحية إجراء الاختبار في مختلف البيئات بفضل قابلية نقله وسهولة استخدامه، الأمر الذي يوفر خيارات مرنة للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

وفي إطار المراجعة التي أجرتها وزارة الصحة الكندية ومنحها التصريح فيما بعد، تضمنت الوثائق المقدمة دراسة اختبار نقطة الرعاية لمرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية (PoSH) التي أجريت في الفترة ما بين أغسطس 2020 وفبراير 2022. أظهرت الدراسة – التي أُجريت بقيادة باحثين في جامعة ألبرتا ومستشفى سانت مايكل وهو أحد المواقع التابعة لـUnity Health Toronto، أهمية الاختبارات المنتظمة والمتكررة كوسيلة لتسهيل وصول المرضى إلى خدمات الرعاية. وبفضل النتائج الفورية التي توفرها منصة INSTI® المبتكرة، فقد تم توصيل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية بخدمات الرعاية أو إعادة إيصالهم بها؛ وأما الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمرض الزهري النشط، فقد تلقى غالبيتهم (87.4٪) العلاج على الفور بعد نتائج اختبار نقطة الرعاية، وتلقى باقي المشاركين العلاج غضون أربعة أيام في المتوسط.

يُعد مرض الزهري من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى آثار طويلة المدى على الصحة إذا تُركت دون علاج. تشهد كندا حاليًا معدلات غير مسبوقة للإصابة بمرض الزهري، حيث ارتفعت بنسبة 166٪ من عام 2017 إلى عام 2021 على الصعيد الوطني. وارتفعت معدلات الإصابة في جميع الفئات السكانية، مع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 20٪ بين عامي 2020 و2021 في ظل انخفاض الوصول إلى خدمات العدوى المنقولة جنسياً والعدوى المنقولة عن طريق الدم أثناء جائحة كورونا. علاوة على ذلك، زادت حالات الإصابة بمرض الزهري الخلقي بنسبة 1271٪ خلال نفس الفترة، مما يسبب أيضًا قلقًا متزايدًا.

تشكِّل الإصابة بمرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية في آن واحد مصدر قلق متزايد بالنظر إلى أن هناك ما يقدر بـ 62,790 شخصًا مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية في كندا وأن هناك ما يقرب من 1,520 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية كل عام. وفي حين أن كلتا العدوتين يمكن أن تصيبا أي شخص، فإن الإصابة بعدوى منقولة جنسيًا مثل مرض الزهري تزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فضلًا عن أنها تزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية لدى المصابين بهذا الفيروس. من جانب آخر، يمكن لفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من العدوى المنقولة جنسيًا أن يتسلل إلى الجسم من خلال القروح التي يسببها مرض الزهري.

ويعتبر الاختبار السريع ضروريًا للقضاء على مرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية باعتبارهما من المخاطر التي تهدد على الصحة العامة. يتيح إجراء الاختبار بصورة منتظمة ومبكرة للمتخصصين في المجال الطبي تقديم التدخلات المبكرة عن طريق إيصال المرضى بخدمات الرعاية والدعم على وجه السرعة، والحد من انتقال العدوى، وزيادة الوعي بطرق الوقاية.

هذا ويمكن علاج مرض الزهري عادةً بحقنة بسيطة من الدواء إذا تم تشخيصه في غضون عام من الإصابة. وعلى الجانب الآخر، شهد علاج فيروس نقص المناعة البشرية تقدمًا ملحوظًا منذ اكتشاف الفيروس قبل أكثر من 40 عامًا، ما مكّن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من العيش حياة طويلة وصحية أثناء تلقي العلاج. إن ابتكار اختبار يمكنه اكتشاف كلتا العدوتين من عينة واحدة يساعد على ضمان وصول الكنديين إلى الرعاية بشكل سريع ومنصف. يعتبر اختبار الأجسام المضادة INSTI® Multiplex HIV-1/2 Syphilis طريقة مبتكرة وفعالة لتوسيع نطاق الوصول إلى الاختبارات المبكرة والمنتظمة للعدوى المنقولة جنسياً والعدوى المنقولة عن طريق الدم في كندا.

صرح Mackie قائلًا “هناك حاجة ملحة لإجراء اختبار تشخيصي سريع وموثوق في ضوء ظهور مرض الزهري في كندا، فضلًا عن الزيادة المقلقة في الإصابة بمرض الزهري الخلقي”. وأضاف قائلًا “من خلال ابتكار اختبار دقيق للغاية ومبتكر مدته دقيقة واحدة، تتيح INSTI® للكنديين معرفة حالة إصابتهم باثنتين من العدوى بقطرة دم واحدة، وهو ما ساعد المزيد من الكنديين على إجراء الاختبار، ومعرفة حالة إصابتهم، والحصول على الرعاية.”

ستنتج شركة bioLytical اختبار الأجسام المضادة INSTI® Multiplex HIV-1/2 Syphilis في برنامج التدقيق الفردي للأجهزة الطبية (MDSAP) الخاص بها: وهي منشأة حاصلة على شهادة الجودة أيزو ISO 13485 في كولومبيا البريطانية للبيع والتوزيع في جميع أنحاء كندا. بصفتها شركة عالمية رائدة في تشخيص الأمراض المعدية فائقة السرعة، تعمل bioLytical على ضمان توفر مجموعات الاختبار لدينا للكنديين ليتمكنوا من معرفة حالة إصابتهم.

هذا وتعتبر شركة bioLytical Laboratories Inc.‎ شركة قطاع خاص كندية تعمل في مجالات البحث والتطوير والتسويق التجاري للتشخيصات الطبية السريعة في المختبرات، باستخدام منصتها التكنولوجية INSTI®‎ وخط الفحوص السريعة iStatis. وفازت bioLytical بالعديد من الجوائز المحلية والصناعية، بما في ذلك مُصدِّر العام في 2019 في بريتش كولومبيا. لقد حزنا لقب الشركة التقنية الطبية النامية لهذا العام في مجال علوم الحياة في بريتش كولومبيا، كما وشكّلنا مادة إعلامية دسمة بصفتنا أسرع الشركات نموًا في بريتيش كولومبيا لست أعوام، ومن ذلك دخولنا في قائمة الشركات الأسرع نموًا في عام 2020 لصحيفة جلوب أنجد ميل. وقد انتقلت bioLytical إلى مقر أحدث وأكبر بكثير، في ريتشموند، كولومبيا البريطانية، في عام 2020 لاستيعاب النمو الكبير الذي حققه فريقنا. من خلال تقديم نتائج دقيقة في دقيقة واحدة أو أقل، تشتمل مجموعة INSTI® على اختبار الأجسام المضادة INSTI® HIV-1/HIV-2، واختبار INSTI® Multiplex HIV Syphilis، واختبار INSTI® HIV الذاتي، واختبار الأجسام المضادة لكوفيد-19 INSTI®‎، واختبار الأجسام المضادة INSTI® HCV. تطرح bioLytical منتجاتها للبيع في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. وقد أطلقت bioLytical منصة iStatis في عام 2022، وهي منصتها الجديدة لاختبار الفحوص السريعة لتوفير إتاحة أكبر للاختبار في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال تقديم نتائج دقيقة في الوقت الفعلي، تقدم INSTI® وiStatis نتائج مهمة للمختصين الطبيين والمرضى ومؤسسات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، كما وتعتبر شريكًا مهمًا في معالجة بعض أكثر تحديات الرعاية الصحية خطورة في العالم. تفضل بزيارة www.istatis.com و www.insti.com و www.biolytical.com للاطلاع على مزيد من المعلومات.

المراجع



CATIE: https://www.catie.ca/syphilis-0

PHAC: https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/canada-communicable-disease-report-ccdr/monthly-issue/2022-48/issue-11-12-november-december-2022/infectious-congenital-syphilis-canada-2021.html PHAC: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/estimates-hiv-incidence-prevalence-canada-meeting-90-90-90-targets-2020.html

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