‫هيئة الاستثمار في هونج كونج توسِّع حملة التواصل مع أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط للمشاركة مع الأسواق الناشئة

هونج كونج – 21 مايو 2025 – أعلنت هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK)، ذراع حكومة هونج كونج للاستثمار للترويج للاستثمار اليوم (20 مايو 2025) أن مديرها وفريق القيادة قد انتهوا من زيارات عمل للأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط هذا الشهر، للترويج بشكل فعال لمزايا مشروعات هونج كونج والفرص في الأسواق الخارجية وتعزيز التعاون المشترك وتعميق التبادل الاقتصادي والتجاري بين هونج كونج وهذه الأسواق. شارك الفريق في العديد من الفاعليات المحلية المختلفة والتقى بأعضاء الغرف التجارية ورؤساء الشركات وممثلي الشركات.

وقد زارت السيدة ألفا لاو المدير العام لهيئة تنشيط الاستثمار والمدير العام المساعد السيد تشارلز نج والقائم بأعمال المدير المساعد السيدة لوريتا لي وكبار القادة الآخرين تركيا والمجر ومصر وساحل العاج والمغرب وقطر والكويت ودبي وأبو ظبي وعُمان من أجل الترويج بكل همة لمزايا الاستثمار في هونج كونج وفرصه. وقد أكدوا على مكانة هونج كونج المتميزة تحت شعار (بلد واحد ونظامان) وتوسعها باستمرار في الأسواق الناشئة وتعزيز التبادل والتعاون الدوليين وإبراز نقاط القوة التكاملية بين المدينة والصين.

وقد شارك السيد جون لي المدير التنفيذي القائم بأعمال المدير المساعد السيدة لوريتا لي رئاسة وفد تجاري إلى قطر والكويت. خلال الزيارة شهد السيد لي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وُقِّعت اثنان منهما في قطر مع غرفة التجارة القطرية ورابطة رجال الأعمال القطريين ووقعت واحدة منها في الكويت مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتشجيع المزيد من التعاون بين المنطقتين.

وقد السيدة ألفا لاو الأسواق الناشئة على طول مبادرة الحزام والطريق ومنها إسطنبول وبودابست والقاهرة خلال الفترة من العاشر حتى العشرين من مايو والتقت مع أعضاء الغرف التجارية المحلية وهيئات تنشيط الاستثمار ولجان العلاقات الاقتصادية الخارجية وهيئات تنشيط التصدير وممثلي شركات للترويج لمزايا الاستثمار في هونج كونج وفرصه. وقد حضرت العديد من ندوات الأعمال التي نُظمت بالاشتراك مع الغرف التجارية وروابط رجال الأعمال ولجان العلاقات الاقتصادية الخارجية سعيًا وراء فرص استثمارية جديدة لهونج كونج واستضافت جلستي نقاش حول مائدة مستديرة لوسائل الإعلام مع وسائل الإعلام للتعريف بقصة هونج كونج.

وقد أسست هيئة تنشيط الاستثمار مكاتب استشارية جديدة في القاهرة بمصر العام الماضي وفي تركيا هذا العام لتسهيل جهود جذب الاستثمارات المحلية.

وفي نفس الوقت زار السيد نج مدينة أبيدجان بساحل العاج ومدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 11 مايو حتى 16 مايو 2026. في ساحل العاج تحدث السيد نج في منتدى المديرين التنفيذيين مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة لإبراز دور هونج كونج كوسيط متميز في مبادرة الحزام والطريق. وقد التقى في المغرب مع العديد من مسؤولي المؤسسات المالية والجمعيات المهنية للتأكيد على صلابة أسواق هونج كونج المالية وبيئة الابتكار لديها. وقد التقى السيد نج أيضاً مع وسائل الإعلام المحلية للترويج لمميزات مشروعات هونج كونج.

أيضًا زار السيدان كينج ليونج رئيس قسم الخدمات المالية والتقنيات المالية والاستدامة على مستوى العالم والسيدة أنجيليكا ليونج رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأوروبا. وقد التقى السيد ليونج مع ممثلين من المؤسسات المالية المحلية في عُمان ودبي وأبو ظبي لمناقشة فرص التعاون في المجال الرقمي والتكنولوجيا المالية بين المنطقتين. وتواصلا أيضًا مع رؤساء شركات التجزئة ورؤساء شركات العلامات التجارية الفخمة في بودابست وطرقا أبواب الأسواق الناشئة مثل رومانيا ووضحا السبب في أن هونج كونج هي أنسب مكان لتأسيس مقرات إقليمية لتحقيق النمو والازدهار في قطاعي التجزئة والمنتجات الفخمة معًا.

وقد صرحت السيدة لاو قائلةً: هيئة الاستثمار في هونج كونج تعزز جهودها أيضًا لجذب استثمارات من الأسواق الناشئة أيضًا إضافة إلى الأسواق التقليدية لخلق مزيد من فرص التعاون. تسعى الشركات الأجنبية لانتهاز الفرص للتوسيع أعمالها في آسيا لاسيما في الوقت الحالي نظرًا لمواجهة الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة مع خضوع محور سلسلة الإمداد العالمية لتغيير. سوف تتعاون هيئة الاستثمار في هونج كونج عن كثب مع مبادرة حزام واحد طريق واحد واتجاه التعاون بين الأسواق العالمية الجنوبية وتعزيز التبادل والتعاون الدولي والترويج المستمر للاستثمار العابر للحدود والتعاون بين أسواق رؤوس الأموال وتبادل الابتكارات التكنولوجية مع تقديم خدمات دعم مخصصة من جهة واحدة للشركات لتأسيس مشروعاتها والتوسع فيها في هونج كونج والمنطقة الأعرض.