‫هيئة “استثمر في هونج كونج” تستعرض في القاهرة الفرص التي تتيحها هونج كونج للاستثمار في آسيا

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – 17 -مايو 2025 – Media OutReach Newswire -هيئة “استثمر في هونج كونج”، الإدارة الحكومية المسؤولة عن شؤون الاستثمار في هونج كونج، أعلنت اليوم (١٧ مايو ٢٠٢٥) أن السيدة ألفا لاو، المديرة العامة للترويج للاستثمار في الهيئة، زارت مدينة القاهرة في مصر للتواصل مع الشركات المصرية الراغبة في تأسيس أعمال لها في هونج كونج والاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ستحضر السيدة لاو خلال زيارتها مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري لمنطقة خليج جوانجدونج – هونج كونج – ماكاو الكبرى (القاهرة) في ١٩ مايو.

خلال المؤتمر، تواصلت السيدة لاو مع شركات مصرية رائدة ورواد أعمال مصريين، وأبرزت مزايا هونج كونج بوصفها مركزًا إقليميًا للاستثمار بفضل قوتها العاملة المحترفة، وسيادة قانونها، ونظام ضرائبها المنخفضة البسيطة، وموقعها الاستراتيجي في قلب آسيا.

ازدهار العلاقات الاقتصادية بين هونج كونج ومصر

في عام ٢٠٢٣، وقّعت هيئة استثمر في هونج كونج مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، وتعهد الطرفان بموجبها بالتعاون المشترك في مجال تبادل ودعم الترويج للاستثمار. في عام ٢٠٢٤، افتتحت الهيئة مكتبًا جديدًا لها في القاهرة بمصر لتعزيز جهودها في جذب الشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأسيس أعمال لها أو توسيع نطاق أعمالها في هونج كونج.

ازدهرت العلاقات التجارية بين هونج كونج ومصر في عام ٢٠٢٤، حيث بلغ حجم التجارة السلعية الثنائية ٢٫١ مليار دولار هونج كونجي (٠٫٣ مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها ٥٫٤٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣، وأبرز تطور علاقتهما الاقتصادية إمكانية تعميق التعاون التجاري بينهما.

بيئة الاستثمار في هونج كونج

تُعد هونج كونج من أكثر الأماكن تحررًا وتيسيرًا لممارسة الأعمال التجارية في العالم، كما يتضح في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة. على سبيل المثال لا الحصر، تقرير “جاهزية الأعمال ٢٠٢٤” الصادر عن مجموعة البنك الدولي صنَّف هونج كونج في المرتبة الأولى في مجال “التجارة الدولية”، كما صُنِّفت هونج كونج على أنها أكثر اقتصادات العالم حرية وفقًا لـ ” التقرير السنوي بشأن الحرية الاقتصادية في العالم لعام ٢٠٢٤” الصادر عن معهد فريزر، وجاءت في المركز الخامس ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ٢٠٢٤” الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ووفقًا لما ورد في “تقرير الاستثمار العالمي 2024” الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو 2024، كما شغلت هونج كونج المرتبة الرابعة عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.

قالت السيدة لاو: “إن موقع مصر الاستراتيجي بصفتها بوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب سرعة تطور اقتصادها وتنوعه، يجعلها شريكًا مثاليًا لهونج كونج. هونج كونج، بصفتها المركز المالي الدولي الرائد ومنصة انطلاق الأعمال في آسيا، تقدم للشركات المصرية قاعدة موثوقة للوصول إلى بر الصين الرئيسي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع نطاقًا”.

أضافت السيدة لاو: “فريقنا في القاهرة مستعد لمساعدة الشركات المصرية على تأسيس أعمالها وتوسيعها في هونج كونج. نقدم خدمات دعم شاملة ومخصصة، من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. نتطلع إلى التعاون الوثيق معكم لفتح آفاق جديدة في جميع أنحاء آسيا”.s