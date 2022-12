‫موزع جديد في السعودية، مرحلة جديدة لشركة Lynk & Co

كعلامة تجارية للسيارات شارك في تأسيسها كلا من Geely Group و Volvo في عام 2016، تم إنشاء Lynk & Co للجيل الجديد من المناطق الحضرية المفتوحة. الآن، فلسفة التصميم الفريدة، “تباين المدن الضخمة” ستغير نمط حياة جيل الشباب السعودي من خلال منصته المفتوحة التي تربط الناس والسيارات والعالم. إن التجربة التي تقدمها Lynk & Co – الشخصية والمفتوحة والمتصلة، هي ما يبحث عنه مستخدمو السيارات الشباب.

أعرب السيد لين جي، المدير العام لشركة Lynk & Co ، عن ثقته في التطوير المستقبلي لشركة Lynk & Co في السوق السعودية لأنه يعتقد أن الخبرة الغنية لشركة الجبر التجارية في مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع وتأجير السيارات ستساهم في توسيع شركة Lynk & Co في هذه المملكة. علاوة على ذلك، يعتقد أن رؤية شركة الجبر التجارية – “تزويد العملاء بتجربة مبهجة” تتزامن مع طموح Lynk & Co الأصلي – “تغيير التنقل إلى الأبد”، لذلك سيوفر التعاون للعملاء السعوديين تجربة تنقل مبهجة غير مسبوقة.

يعتقد السيد عمر بن محمد الجبر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجبر التجارية، أن شركة Lynk & Co ستجذب المزيد والمزيد من المستخدمين الشباب وتتغلب على توقعاتهم بتصميمها الفريد وأدائها الرائع وقوتها. في الوقت الحالي، هناك طلب متزايد على سيارات الركاب عالية الجودة في السوق السعودية، وستلتقي Lynk & Co بالشريحة الأسرع نموًا في السوق.

شهدت الذكرى السنوية الأولى لاستراتيجية Lynk & Co APAC أول مركز Lynk & Co في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والتسمية الرسمية لـ Lynk & Co 01 من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي، والتوسع في أسواق الشرق الأوسط. سيذهل معيار التميز الجديد الذي أعادت شركة Lynk & Co تحديده المزيد من المستخدمين بوجوده في أسواق الشرق الأوسط ورابطة أمم جنوب شرق آسيا في المستقبل.

