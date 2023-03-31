لماذا تحظى جراحة العيون بتقنية الليزك بشعبية عند المهنيين في دبي

غالبًا ما يجري الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون التنفيذيون رفيعو المستوى جراحة العين بتقنية الليزك بهدف تحسين الرؤية والتخلص من الحاجة إلى النظارات أو العدسات اللاصقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – EQS Newswire – 28 مارس 2023 – يتجه مهنيو الأعمال في دبي بشكل متزايد إلى إجراء جراحة العيون باستخدام تقنية الليزك لتحسين الرؤية لديهم وتعزيز إنتاجيتهم في مكان العمل.

وغالبًا ما يجري الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون التنفيذيون رفيعو المستوى جراحة العيون بتقنية الليزك لتحسين الرؤية لديهم والتخلص من الحاجة إلى النظارات أو العدسات اللاصقة. وتتشابه الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك مع تلك الأسباب الخاصة بالمهنيين الآخرين في الأعمال، وتضم تلك الأسباب تحسين الإنتاجية والثقة ونوعية الحياة بشكل عام.

من الذي يرغب في أن يساوره القلق من أن تؤدي النظارة إلى خلق وهج أثناء مؤتمر متلفز، أو التعارض مع أدائه للتمرين، أو المعاناة من العدسات اللاصقة أثناء رحلة عمل طويلة؟

وفيما يلي بعض الأمثلة على الرؤساء التنفيذيين المؤثرين الذين لا يرتدون النظارات في الأماكن العامة، سواء بسبب حرصهم على الحفاظ على الصورة العامة أو لأسباب شخصية.

إيلون ماسك- الرئيس التنفيذي لشركةسبيس إكسوتسلا موتورز

مارك زوكربيرج – الرئيس التنفيذي لشركةميتا

جيف بيزوس – المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون

والليزك، أو الليزر القرني الموضعي هو إجراء جراحي آمن وغير غازي يصحح مشاكل الرؤية، مثل قصر النظر، وطول النظر، والإستجماتزم. ويرغب المهنيون اللذين يسافرون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى حل لمشاكل الرؤية لديهم.

وقد علق الدكتور عبد الله نقي، طبيب العيون والمدير التنفيذي لمركز نورث أمريكان لليزك والعيون (https://NorthAmericanLasik.com)، الموجود في دبي، “بالنسبة للمهنيين الذين يتطلعون إلى تحسين رؤيتهم وتعزيز حياتهم المهنية، يمكن أن يكون الليزك خيارًا مغيرًا للحياة”. وأضاف لاحقًا: “يمكن للأفراد، باستخدام جراحة العيون بالليزك، تحقيق رؤية أوضح وأكثر راحة، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والثقة في حياتهم المهنية والشخصية على حد سواء”.

ووفقًا للجمعية الأمريكية لجراحة الساد وجراحة العين عن طريق انكسار الأشعة، تُجرى أكثر من 700,000 عملية ليزك كل عام في الولايات المتحدة. ويشير هذا الرقم إلى أن الليزك لا يزال خيارًا شائعًا وآمنًا لتصحيح الرؤية بالليزر لأولئك الذين يسعون إلى تحسين رؤيتهم بل وحياتهم.

يميل العديد من المهنيين في الأعمال إلى الليزك أيضًا بسبب سلامته وموثوقيته. فهذا الإجراء غازي بدرجة طفيفة وعادة ما يستغرق حوالي 15 دقيقة فقط لكل عين، ويعاني معظم المرضى من قدر قليل إلى معدوم من عدم الراحة أثناء الإجراء أو بعده. ويمكن للمرضى العودة إلى العمل واستئناف أنشطتهم الطبيعية في غضون أيام قليلة، حيث يشعر معظمهم بتحسن كبير في الرؤية لديهم في غضون ساعات من تنفيذ هذا الإجراء.

عن العيادة:

يتمتع فريق الجراحين في مركز نورث أمريكان لليزك وجراحة العيون بأكثر من 20 عامًا من الخبرة، وقد أجروا أكثر من 16,000 عملية جراحية للعيون. ويتمثل التزامهم تجاه جميع مرضاهم في تلقيهم العلاج بجودة وموثوقية ومصداقية.

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