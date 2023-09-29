‫كشفت شركة أرسيليك هيتاشي النقاب عن حملتها العالمية التي تحمل عنوان “نحو حياة سهلة وهادئة “: لتعزيز التواصل مع العملاء عبر الأجيال!

بانكوك، تايلاند – Media OutReach – 29 سبتمبر 2023 – تقدم شركة أرسيليك هيتاشي المُصنعة للأجهزة المنزلية حاليًا حملة “نحو حياة سهلة وهادئة”، وهي الحملة التسويقية الجديدة التي ترشد كل جيل للبدء في السير نحو حياة سهلة وهادئة في المنزل من خلال الحلول التي تقدمها الأجهزة المنزلية من “هيتاشي”. وتجسد الحملة الجديدة الاهتمام الشديد الذي توليه اليابان للتفاصيل في التصميم، جنبًا إلى جنب مع التركيز على الجماليات الحديثة مع رفع مستوى الأداء الوظيفي لحياة الجميع اليومية. وقد برز مفهوم “نحو حياة سهلة وهادئة” من خلال العالم الذي يشهد تغيرًا سريعًا، حيث لا يزال سكان المناطق الحضرية في يومنا هذا منغمسين في نمط حياة يتميز بالخطى السريعة والمحمومة، وغالبًا ما يستمر ذلك طوال اليوم. وإنها لرغبة مشتركة لديهم أن يصلوا إلى بيئة هادئة وآمنة حيث يمكنهم الاسترخاء والتطلع إلى الاستقرار على المدى الطويل. ويمتد التزام شركة هيتاشي بتعزيز أجهزتها المنزلية إلى نطاق يبتعد عن كونه مجرد عملية يتم فيها دمج الابتكارات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة في مجموعة المنتجات. ويشمل ذلك دمج المبادئ اليابانية الجوهرية، التي تتأصل في التفكير والتصميم الذي يركز على العملاء. وتعمل عملية الدمج هذه التي تتميز بالتناغم على تمكين منتجات هيتاشي من العمل كضروريات لأسلوب الحياة من أجل توفير الراحة للعملاء في الحياة اليومية، الأمر الذي يوفر لهم شعورًا مرغوبًا بالسهولة.

وفي خضم مشهد الأعمال دائم التغيير؛ فبالإضافة إلى حفاظ شركة أرسيليك هيتاشي للأجهزة المنزلية على نجاحها في أسواقها الحالية، لا سيما في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، فهي تسعى أيضًا بنشاط إلى البحث عن فرص جديدة. ومع تبنيها استراتيجية التسويق الجديدة، فإن هدف العلامة التجارية يتمثل في تقديم منتجات تتميز بجودة عالية يفخر الناس بامتلاكها. ولتحقيق ذلك، تستخدم الشركة نهجًا استراتيجيًا للاتصالات على النطاق العالمي يستهدف إشراك العملاء الحاليين وإثارة إعجابهم، مما يعزز الوعي بالعلامة التجارية ويحسن انخراطهم.

وكشف السيد ظافر أوستونر، الرئيس التنفيذي لشركة أرسيليك هيتاشي للأجهزة المنزلية، قائلاً: “نعتقد اعتقادًا راسخًا أن إطلاق الحملة العالمية – “نحو حياة سهلة وهادئة” سوف يمثل خطوة رائعة تهدف إلى مد الجسور بين شركة هيتاشي والمستهلكين. ومن الآن فصاعدا، سوف تنسجم منتجات هيتاشي الجديدة مع اتجاهات هذه الحملة، مع التركيز على أنشطة الاتصال عبر الإنترنت وخارجه. ويتمحور هدفنا حول توسيع نطاق وصولنا إلى المستهلكين من خلال الاستفادة من منتجات هيتاشي الجديدة إضافة إلى نهجها الذي يركز على المستهلك، والذي تعتبر قدرات التصنيع والابتكار القوية لشركة أرسيليك مكملة له.”

ومن خلال حملة شركة هيتاشي الجديدة “نحو حياة سهلة وهادئة”، تكشف أرسيليك هيتاشي للأجهزة المنزلية أيضًا عن تقنيات ومنتجات مبتكرة في الأسواق، وتهدف من وراء ذلك إلى تحفيز الابتكارات في التصميم التي تتماشى مع موضوع الحملة العالمية المتمثل في البساطة والوظائف العملية للحياة اليومية.

ومن بين المنتجات البارزة الثلاجة الأنيقة والحديثة ذات الفريزر السفلي الفرنسي الفاخر ذات الأربعة أبواب، حيث تم تصميم هذا الطراز للحفاظ على الطعام طازجًا ولذيذًا وغنيًا بالعناصر الغذائية، وتأتي مزودة بميزة المنطقة التي يمكن اختيارها، والتي تتيح إعدادات مخصصة بناءً على احتياجات التخزين ونمط الحياة الخاص بك، بينما تحافظ مقصورة التفريغ على طعامك من الجفاف والأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك، تجمع ثلاجات هيتاشي كاربون لاين الجديدة بين الأسلوب والوظيفة؛ فمع وجود الدرج المرن للاحتفاظ بالطعام طازجًا، يمكنك تخصيص مساحة التخزين الخاصة بك من خلال إعدادات درجة الحرارة القابلة للتعديل للخضروات ومنتجات الألبان/اللحوم. ويحافظ نظام تبريد الهواء المحيطي على الطعام طازجًا لفترة أطول، بينما تعمل أدوات التحكم المنفصلة في درجة الحرارة وغطاء درج الثلاجة الحديث على تسهيل عملية التنظيم. وتتوفر ثلاجات هيتاشي كاربون لاين في جميع أنحاء العالم (باستثناء الصين).

كما تعمل شركة هيتاشي على تعزيز ريادتها في مجال تكنولوجيا تصميم الغسالات لضمان ثقة المستهلكين. وتشمل الطرازات المتميزة والشائعة غسالة BD-D120XGV التي تعد أعجوبة حديثة ذات ميزات ذكية للحصول على نتائج غسيل فعالة ومريحة واستثنائية. وتتميز بالغسيل بطريقة مثلى مع وجود 8 تقنيات استشعار ذكية، ونظام الجرعات التلقائي لتوزيع المنظفات ومنعم الأقمشة بشكل دقيق، ووضع النظافة بدرجة 60 درجة مئوية، والتنظيف الذاتي التلقائي للحفاظ على نظافة الحوض. وعلاوة على ذلك، تعد BD-100XFVEADM نموذجًا آخر مجهزًا بالميزات الأكثر كمالاً، يليه المجفف الجديد المتقلب والمزود بمضخة الحرارة من هيتاشي، وTD-100XFVEM، الذي يتميز بالتصميم الحديث الذي يلبي جميع أنماط سكان المنازل والوحدات السكنية. وباستخدام إعدادات البخار ودرجة الحرارة الدقيقة، تعمل تقنية “ستيم آند وير” على تجديد الملابس وتضمن نتائج خالية من التجعد دون حاجة للكي. وهذا يعني أن ارتداء قمصانك المفضلة سيكون أسهل بكثير!

وفي الختام، هناك منتج آخر يتوافق مع فلسفة التبسيط ويتمثل في مكنسة هيتاشي الكهربائية خفيفة الوزن، PV-XH3M، التي تزن 1.8 كجم فقط، وتتميز بقوة شفط هائلة تصل إلى 170 واط. وتعمل تقنية ضوء الليد الأخضر المصممة خصيصًا لجعل الغبار مرئيًا والتنظيف فعالاً، بغض النظر عن ظروف الإضاءة المحيطة بها. وبفضل مستشعر الاكتشاف التلقائي، يمكن للمكنسة الكهربائية اكتشاف مادة الأرضية وتقوم بضبط الطاقة وسرعة دوران الفرشاة تلقائيًا. ويسهل الرأس الدوار الحاصل على براءة اختراع عملية تنظيف الزوايا، بينما تتيح الملحقات المتنوعة خيارات لجميع احتياجات التنظيف الخاصة بك، بما في ذلك فرشاة المرتبة المزودة بمحرك. وتتميز بأنها سهلة الاستخدام وتوفر مساحة عند دمجها مع تصميم المنصة القائمة بذاتها، مما يسمح بالحفاظ على جميع ملحقات المكنسة الكهربائية نظيفة مع إمكانية تخزينها بوضع جيد. وتعمل ميزة التخلص بلمسة واحدة على تسهيل التخلص من الغبار والحطام.

لمزيد من المعلومات حول حملة “نحو حياة سهلة وهادئة “، يرجى زيارة موقع حملتنا:

https://www.hitachi-homeappliances.com/artofease/

نبذة عن أرسيليك هيتاشي للأجهزة المنزلية

تأسست أرسيليك هيتاشي للأجهزة المنزلية في 1 يوليو 2021، كمشروع مشترك بين شركة أرسيليك إيه إس وشركة هيتاشي جلوبال لايف سوليوشنز لتصنيع الأجهزة المنزلية التي تحمل علامة هيتاشي التجارية وبيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع لها، بما في ذلك الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية عالميًا (خارج السوق اليابانية). واستحوذت شركة أرسيليك على 60% من ملكية الشركة الجديدة بينما لا تزال شركة هيتاشي جلوبال لايف سوليوشنز تمتلك 40% من أسهم الشركة. ويجمع هذا المشروع المشترك بين الخبرة ونقاط القوة التي تتمتع بها العلامتان التجاريتان مثل أنظمة البحث والتطوير والمشتريات والإنتاج لتحسين سلسلة التوريد العالمية للمشروع المشترك وتعزيز موقعه التنافسي في السوق.

https://www.arcelik-hitachi-homeappliances.com/