‫فين فاست توقع اتفاقية بيع حصرية في الإمارات العربية المتحدة مع الطاير للسيارات

هانوي، فيتنام – 30 مايو 2024 – وقعت شركة فين فاست للسيارات رسميًا اتفاقية بيع حصرية مع أحد وكلاء السيارات الأوائل في الإمارات العربية المتحدة، شركة الطاير للسيارات، لتوزيع سيارات فين فاست الكهربائية (EV) في البلاد. ومن المقرر افتتاح المنشأة الافتتاحية في عام 2024، وسيُباع أربعة موديلات من سيارات فين فاست الكهربائية الرياضية، وهي VF 6 وVF 7 وVF 8 وVF 9.

السيد تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة فين فاست الشرق الأوسط (الرابع من اليسار)، والسيد سعيد الطاير، المدير العام لشركة الطاير للسيارات (الرابع من اليمين)، إلى جانب كبار الممثلين من الجانبين في حفل التوقيع.

وستكون شركة الطاير للسيارات الشريك الحصري لشركة فين فاست في دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطط لإنشاء شبكة من منشآت فين فاست في جميع أنحاء البلاد. تعد شركة الطاير للسيارات، الحائزة على العديد من الجوائز، والتي تأسست عام 1982، واحدة من الشركات الرائدة في مجال السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل كبرى شركات تصنيع السيارات الأوروبية والأمريكية.

ومن خلال شبكة تتوسع باستمرار من مراكز المبيعات والخدمة وقطع الغيار، إلى جانب فريق مكون من 2700 موظف، تلتزم شركة الطاير للسيارات بتوفير تجارب استثنائية للعملاء من خلال بنيتها التحتية المادية الرائعة ومنصاتها الرقمية المتطورة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتطبيقها المخصص.

وبتعزيز التعاون مع الشركاء الرائدين في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، تساهم فين فاست بنشاط في تحقيق حلول التنقل الأخضر داخل المنطقة، مع التأكيد على التزام الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الفيتنامية بجعلها في متناول الجميع.

قال السيد تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة فين فاست الشرق الأوسط: “تعد الاتفاقية مع شركة الطاير للسيارات إنجازًا مهمًا في استراتيجية التوسع في السوق العالمية لشركة فين فاست. نحن نؤمن بأن هذا الشريك ذو السمعة الطيبة وذو الخبرة سيساعد فين فاست على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلتزم فين فاست بتزويد العملاء بخيارات التنقل بالسيارات الكهربائية الذكية والصديقة للبيئة، مع المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السيد أشوك خانا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: “نحن متحمسون لإطلاق فين فاست في دولة الإمارات العربية المتحدة – مركز دولي نابض بالحياة للغاية. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة بين الطاير للسيارات وفين فاست ستوفر تجربة السيارات الكهربائية المثالية لعملاء الإمارات العربية المتحدة مع تضخيم العلامة التجارية عالميًا. وبفضل خبرتنا الواسعة وفرقنا المتفانية ونهجنا الذي يركز على العملاء، فإننا نجعل ملكية السيارة أسهل من أي وقت مضى ونضع أفضل الممارسات على المستوى المحلي والعالمي.

منذ الربع الرابع من عام 2023، غيرت فين فاست استراتيجيتها من نموذج المبيعات المباشرة للمستهلكين إلى نموذج هجين من خلال الاستفادة من البنية التحتية للتوزيع الحالية من خلال إنشاء شبكة وكلاء عالمية. ومن المتوقع أن تساهم المبيعات من خلال التجار بشكل كبير في مبيعات فين فاست في النصف الثاني من عام 2024.

بالإضافة إلى الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، تتوسع فين فاست بسرعة في البلدان المجاورة في آسيا مثل الهند وإندونيسيا وتايلاند والفلبين، وكذلك الشرق الأوسط وأفريقيا.

حول فين فاست

تسعى فين فاست – عضو فين جروب – إلى قيادة التقدم في ثورة السيارات الكهربائية الذكية العالمية. تأسست فين فاست في عام 2017، وتمتلك مجمعًا متطورًا لتصنيع السيارات يتمتع بقابلية تطوير رائدة عالميًا ويتميز بأتمتة تصل إلى 90 بالمائة في هاي فونج، فيتنام.

تلتزم فين فاست بشدة بمهمة المستقبل المستدام للجميع، وتبتكر باستمرار لتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات ذكية متقدمة وتجارب عملاء سلسة واستراتيجية تسعير للجميع لإلهام العملاء العالميين لخلق مستقبل من التنقل الذكي والمستدام. تعرف على المزيد على: https://vinfastauto.com/vn_en