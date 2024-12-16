‫فو كوك – الوجهة السياحية “الشاملة” الجديدة في العالم

جزيرة بيرل كوجهة واعدة لجذب الزوار الراقين.

يمكن للزوار العثور على كل شيء في فو كوك

وقعت مجموعة صن اتفاقية مع أكور آند إينيسمور، وهي مجموعة إدارة الضيافة العالمية الرائدة، لإحضار العلامة التجارية الفاخرة والشاملة والشهيرة عالميًا ريكسوس إلى جزيرة هون ثوم، في فو كوك بتاريخ 5 ديسمبر. والتي تعد وجهة ريكسوس الأولى في جنوب شرق آسيا.

تقدم ريكسوس معيارًا ومفهومًا مختلف كليًا في مجال الضيافة العالمية – وهو نموذجها “الشامل”. توفر منتجعات العلامة التجارية للضيوف إمكانية الوصول إلى كل وسائل الراحة الشخصية، من الإقامة إلى الترفيه والتسلية والاسترخاء. وجميعها مصممة وفقًا لأعلى معايير الفخامة. تُعرف هذه الرحلة أيضًا باسم “عطلة من دون قلق”، والمتاحة بسعر شامل لمرة واحدة فقط.

ومن المقرر أن يقدم منتجع ريكسوس فو كوك عند إطلاقه مجموعة شاملة من الخدمات. وتشمل هذه المزايا الإقامة، وتجارب تناول الطعام المتنوعة في ما يقرب من 20 مطعمًا وبارًا، ووسائل الراحة الحصرية مثل: منطقة الشاطئ المناسبة للعائلات، والملاعب المتعددة، ونادي ريكسي كيدز كلوب للأطفال، وحمامات السباحة، والمناطق الترفيهية الخارجية، ومراكز اللياقة البدنية، والمنتجعات الصحية.

يمكن للضيوف أيضًا استكشاف منظومة صن بارادايس لاند بالكامل في فو كوك، بما في ذلك زيارة صنسيت تاون وجسر كيس، وركوب أطول تلفريك بثلاثة حبال في العالم، وتجربة الإثارة في متنزه أكواتوبيا المائي في صن وورلد هون توم والاستمتاع بالوقت لمشاهدة العروض الفنية ذات المستوى العالمي.

وخلال شرحه لسبب اختيار فو كوك كأول وجهة لمجموعة ريكسوس في جنوب شرق آسيا، قال الرئيس التنفيذي المشارك في شركة إينيسمور، جاوراف بوشان: “يعتبر منتجع ريكسوس مرادفًا للفخامة، حيث يقدم للضيوف تجربة لا تُنسى بتصميمه وبرمجته الاستثنائية. وتعد جزيرة فو كوك الحصرية الموقع المثالي لجلب تجربة ريكسوس الشاملة إلى آسيا لأول مرة، وذلك بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة وشواطئها الرملية ومياهها الزرقاء الصافية. وباعتباره المنتجع الشامل الوحيد في الجزيرة، سيضع منتجع ريكسوس فو كوك معيارًا جديدًا مستوحى من الثقافة المحلية والتأثيرات التركية، ليثبت أنه الملاذ الترفيهي الفاخر للغاية.

وفي حفل التوقيع، اتفق العديد من ممثلي العلامات التجارية السياحية الرائدة أيضًا على أن فو كوك هي الوجهة المثالية لتحقيق إمكانات مفهوم “الخدمات الشاملة” بالكامل: “اعتمادًا على تفضيلاتهم، يمكن للزوار العثور على كل ما يرغبون فيه في فو كوك.“

أكد الرئيس التنفيذي لشركة كي كي داي، ويتشون ليو، وهي منصة السفر عبر الإنترنت الرائدة عالميًا، على أن: “فو كوك تستوعب قطاع السفر الفاخر، وقطاع السفر العائلي، بالإضافة إلى قطاع سفر جيل الألفية والجيل زد. “أعتقد أن هذه هي الوجهة التي يمكنك تكرار زيارتها كل عام، حيث توفر كل زيارة تجارب جديدة وفريدة من نوعها.”

سيكون برج أسبيرا المبنى الأيقوني القادم في فيتنام ومن المتوقع أن يصبح “وجهة جاذبة” سياحيًا مثل برج العرب في دبي.

من وجهة “شاملة الخدمات” إلى جزيرة “فاخرة للغاية”

على عكس صورة فو كوك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كانت التجارب تقتصر على السباحة والاستمتاع بالمأكولات البحرية، خضعت جزيرة بيرل لتحول سريع لتتصدر المشهد وتلبي جميع اتجاهات السياحة الجديدة في المنتجعات. وبفضل مفهوم “الخدمات الشاملة”، فإن فو كوك تبدو متأهبة لجذب الزوار الذين ينفقون الكثير من المال ويقيمون لفترة طويلة.

إن وصول العلامة التجارية ريكسوس من المتوقع أن يساعد الجزيرة على فتح خطوط طيران جديدة، وخاصة من دول الخليج وتركيا، موطن العلامة التجارية والأسواق الرئيسية التي تضم شركات طيران عالمية المستوى ومراكز دولية مزدحمة مثل دبي وقطر.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعمل مفهوم “الخدمات الشاملة” على إطالة فترة إقامة الزوار في الجزيرة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من أماكن الجذب السياحي والأنشطة لاستكشافها. يؤدي هذا النهج إلى تبسيط عملية الحجز، حيث يتم تضمين كل شيء في حزمة واحدة. وتتناسب هذه الميزة بشكل خاص مع الزوار من رجال الأعمال الذين لديهم جداول زمنية مزدحمة ويجدون صعوبة في التخطيط لبرامج سفر مفصلة.

كما قدمت مجموعة صن مؤخرًا بعضًا من العلامات التجارية المرموقة عالميًا في مجال الضيافة إلى فو كوك، بما في ذلك جي دبليو ماريوت فو كوك إميرالد باي، ولا فيستا فو كوك – كوريو كوليكشن باي هيلتون، وذا لاكشري كوليكشن، وريتز كارلتون ريزيرف. في 10 ديسمبر، استضافت مجموعة صن وضع حجر الأساس لبرج أسبيرا في جزيرة هون ثوم باستثمار إجمالي قدره 512 مليون دولار أمريكي (13 تريليون دونج فيتنامي). ومن المتوقع أن يصبح “ثاني برج شراع في العالم في جنوب شرق آسيا”. – “مكان جذب” سياحي مثلما فعل برج العرب في دبي.

“ستعمل علامات تجارية مثل ريكسوس وكريستال باي، إلى جانب شركات دولية أخرى تصل في المستقبل، على إعادة تعريف صورة فو كوك وتعزيز جاذبيتها التسويقية. وقال محمد كين، نائب رئيس مجموعة كريستال باي: “أعتقد أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، ستصبح الجزيرة وجهة سياحية رائدة، وتكتسب شهرة واسعة وتجذب عددًا كبيرًا من السياح”.