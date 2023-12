فومو بي و زاند بنك يعقدان شراكة لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود وتعزيز الاتصال المالي بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دخلت ديسمبر – Media OutReach Newswire – 13 ديسمبر 2023- فومو بي، وهي شركة رائدة في مجال الدفع الرقمي مقرها سنغافورة، في شراكة استراتيجية مع زاند بنك ، أول بنك رقمي في الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود بسلاسة بين الأسواق الديناميكية في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وسرعة الوقت في المعاملات العابرة للحدود، حيث توفر للشركات حلول الدفع الرقمي والدفع المصرفي الرقمي لتسهيل العمليات الواردة والمدفوعات في المناطق التي تغطيها.

كونها مؤسسة دفع رئيسية مرخصة من قبل السلطة النقدية في سنغافورة، وسعت فومو بي نطاق تحويلاتها العالمية إلى أكثر من 70 دولة. بعد حصولها مؤخرًا على ترخيص مشغل خدمات الأموال من إدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ، تعزز فومو بي وجودها في منطقة خليج هونغ كونغ. مع وجود قوي في آسيا، تظل فومو بي ملتزمة ببناء جسور مالية منظمة بين آسيا والأسواق العالمية. وبالمثل، ساهم زاند بنك، وهو بنك رقمي رائد مرخص بالكامل من قبل البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة، باستمرار في نمو الاقتصاد الرقمي والاتصال المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الخدمات المصرفية الآمنة والشفافة والمريحة. بالاضافة الى الخدمات المصرفية يسعى زاند ان يكون في طليعة ابتكار الخدمات الرقمية والمالية باعتماد الارضية لجيل عظيم من الخدمات الرقمية. كما ان زاند سيكون فريداً في تركيزه على النظم البيئية ومجتمعات الشركات مما يمكنه من تقديم مجموعة خدمات متميزة تنمو مع المشهد المالي المتغير بإستمرار.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا اقتصاديًا ثابتًا مدفوعًا بالابتكار عبر قطاعات متنوعة، مع التركيز على تعميق العلاقات التجارية مع آسيا. لتسهيل الأعمال العابرة للحدود، تتعاون فومو بي و زاند بنك لتبسيط المعاملات العابرة للحدود والتحويلات الدولية عبر آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يتيح عمليات دفع سريعة وفعالة من حيث التكلفة من بدء التشغيل إلى التسوية. وبفضل شبكاتها المحلية الواسعة وشراكاتها المصرفية، لا تضمن هذه الشراكة المعالجة السريعة والآمنة للدفع فحسب، بل إنها تمكن فومو بي و زاند بنك أيضًا من تقديم أسعار أكثر تنافسية لعملائها. نتيجة لذلك، تستفيد الشركات التجارية من تحسين الكفاءة الاقتصادية في إرسال واستلام المدفوعات بين هاتين المنطقتين. هذة واحدة من العديد من المناطق والخطوة الاولى من بين العديد من الخطوات في استراتيجية زاند وفومو بي لانشاء نظام بيئي يسمح لعملائهما بالتواصل مالياً مع بقية العالم مع البقاء ملتزمين بالقيم الرئيسية المتمثلة في الامان والخصوصية وخدمة العملاء مما يتضمن انتقال سلس الى مرحلة جديدة من التمويل الرقمي.

وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي لزاند بنك: “في زاند بنك، نلتزم بتعزيز الاتصال المالي بين منطقة الشرق الأوسط والعالم. تعد شراكتنا مع فومو بي خطوة رئيسية في تحقيق هذا الهدف وتأسيس زاند كبوابة لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا واسيا من خلال الاستفادة من خبرتنا المشتركة، سنقدم للشركات التجارية حلول دفع عبر الحدود سلسة وفعالة من حيث التكلفة، مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا المنطقتين”. يتّبع زاند نهجاً منفتحاً وغير مقيداً بالادوات والتقنيات المتاحة حالياً لاعادة تعريف حدود الخدمات المصرفية التقليدية لشركائنا وعملائنا.

وقال زاك يانغ، المؤسس المشارك لشركة فومو بي: “عند دخولنا في هذه الشراكة الاستراتيجية مع زاند بنك ، يسعدنا ليس فقط تمكين زاند بنك بحلول الدفع الرقمي والدفع المصرفي الرقمي الرائدة لدينا، ولكن أيضًا لإطلاق االتناغم الناشئ عن تعاوننا”. “هذه الشراكة هي طريق ذو اتجاهين – نظرًا لتوحيد طاقاتنا مع زاند بنك في إقامة روابط أقوى مع الأسواق الآسيوية، فإننا نعزز في الوقت نفسه عمليات الدفع والتسوية الخاصة بنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات المتنوعة لتحويل الأموال لعملائنا. يتماشى الجهد المشترك مع التزامنا بدفع الابتكار وتعزيز الاتصال في الأسواق العالمية”.

تشكل التعاون بين فومو بي وزاند بنك خطوة رئيسية في تعزيز كفاءة نظام الدفع عبر الحدود. من خلال تقديم حلول مبتكرة للمعاملات السريعة،الآمنة والفعالة من حيث التكلفة، تلعب كلتا الشركتين دورًا محوريًا في تعزيز النشاط الاقتصادي عبر الحدود، وتحسين الاتصال بين الاقتصادين المؤثرين.

About Zand

Zand brings a superior banking experience designed for the digital age to businesses, with a high focus on corporates and technology start-ups. Zand was built to change the way the UAE banks, leveraging the power of advanced data capabilities, an agile operating model, and cutting-edge technologies to simultaneously simplify and upgrade the customer experience. Zand adopts a distinctive approach to banking, providing products and services to help support businesses at every stage. Please visit www.zand.ae for more information.

About FOMO Pay

Founded in 2015, FOMO Pay Pte Ltd is a major payment institution (License No. PS20200145) regulated under the Payment Services Act in Singapore, licensed by the Monetary Authority of Singapore (MAS) to conduct Cross-border Money Transfer Service, Domestic Money Transfer Service, Digital Payment Token Service, and Merchant Acquisition Service. The firm has become a leading one-stop digital payment, digital banking, and digital asset solution provider. It is currently building Asia’s fully licensed financial platform, helping institutions and businesses connect between fiat and digital currency. The firm offers its three flagship products:

FOMO Payment – One-stop digital payment solution for merchants, corporates and financial institutions

FOMO iBank – Facilitate businesses’ everyday requirements for transactional banking needs

FOMO Capital Markets – One-stop digital asset services provider bridging Web 2.0 & Web 3.0

