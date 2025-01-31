‫فودافون مصر تتصدر قائمة أفضل أماكن العمل للنساء لعام 2024

القاهرة، مصر – Media OutReach Newswire – 31 يناير 2025 – حصلت فودافون مصر على المركز الأول في قائمة أفضل أماكن العمل للنساء فيما يُعد تكريمًا مرموقًا يحتفي بالتزام الشركة الراسخ بتهيئة مكان عمل شامل وعادل وداعم للنساء، ويؤكد هذا الإنجاز على ريادة فودافون مصر في إنشاء ثقافة تعزز التنوع وتُمكِّن الموظفات من التفوق على المستويين الشخصي والمهني.

يتم اختيار أفضل أماكن العمل للنساء على أساس تقييم دقيق لممارسات وسياسات ومبادرات مكان العمل التي تستهدف تمكين المرأة، ويُعد المركز الأول الذي شغلته فودافون مصر دليلًا على برامجها التي تهدف إلى التفكير المستقبلي وتتضمن فرص الإرشاد، وتنمية المهارات القيادية، وترتيبات العمل المرنة، والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مستويات المنظمة.

وقفت شركة فودافون مصر في صدارة المدافعين عن المساواة بين الجنسين، حيث أطلقت عدة مبادرات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:‎

سياسات إجازة الوالدين : تتميز فودافون مصر بريادتها في تطبيق برنامج إجازة الوالدين والذي يقدم فرصًا متساوية للأمهات والآباء، مما يدعم الأسر ويتيح التقدم الوظيفي.

: تتميز فودافون مصر بريادتها في تطبيق برنامج إجازة الوالدين والذي يقدم فرصًا متساوية للأمهات والآباء، مما يدعم الأسر ويتيح التقدم الوظيفي. تنمية المهارات القيادية : برامج مستهدفة لتوجيه النساء وترقيتهن لتولي مناصب قيادية، مما يضمن تمثيل المرأة على أعلى المستويات القيادية.

: برامج مستهدفة لتوجيه النساء وترقيتهن لتولي مناصب قيادية، مما يضمن تمثيل المرأة على أعلى المستويات القيادية. ثقافة داعمة: بيئة عمل تدعم بقوة التنوع والشمول من خلال إنشاء مجموعات موارد الموظفين، والتدريب، والتحفيز ارتباط الموظفين بمؤسسة العمل بشكل مستمر.

قالت نجلاء قناوي، مديرة الموارد البشرية في فودافون مصر، في بيان لها: “يشرفنا بشدة الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تُعد شاهدًا على التزامنا الراسخ بتمكين المرأة ودعم تطلعاتها المهنية. يؤكد هذا التكريم تفانينا في تعزيز المساواة بين الجنسين وتهيئة بيئة ]عمل[ شاملة.

يوضح هذا الإنجاز رؤيتنا في تهيئة مكان عمل يمكّن المرأة من قيادة التغيير، والتشجيع على الإبداع، والسعي إلى التميز يوميًا، وهو ما يساهم مباشرةً في نجاحنا واستدامتنا على المدى الطويل. يأتي هذا التكريم نتيجةً لمبادرات وبرامج مبتكرة مختلفة تستهدف تمكين المرأة، والتي أثرت تأثيرًا عميقًا ومستمرًا مما أدى إلى تعزيز مستويات رضا الموظفات لدينا إلى حد كبير”.

بصفتها شركة رائدة في مصر، ونظرًا لجهودها المحلية لتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين داخل المجتمعات التي تخدمها، يُعد هذا التكريم علامة فارقة في أداء مهمة الشركة الأوسع نطاقًا لدعم المساواة والشمول في جميع مجالات عملياتها.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن عملية الاعتماد والتصنيف، يُرجى زيارة http://www.bestplacestoworkfor.org/

جريس كيلي

البريد الإلكتروني: grace@bestplacestoworkfor.org

الهاتف: 5354 129 203 44+