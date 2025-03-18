‫فنادق سويس بيل هوتيل إنترناشونال تفوز بجوائز التميز في قطاع الضيافة

هونج كونج – 18 مارس 2025 – سويس بيل هوتيل إنترناشونال، وهي مجموعة عالمية متخصصة في إدارة الضيافة وتقوم بتشغيل محفظة متنوعة تضم أكثر من 150 فندقًا في 20 دولة، حازت على العديد من جوائز قطاع الضيافة المرموقة في عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وتدل هذه الجوائز على التزام المجموعة الراسخ بالتفاني والاحترافية لتضمن أن كل جانب من جوانب عملياتها – بدايةً من تجارب

النزلاء حتى إدارة الفنادق – يبرز الكفاءة السويسرية وكرم الضيافة والحفاوة الآسيوية.

أعرب جافين إم. فاول، رئيس مجلس إدارة شركة سويس بيل هوتيل إنترناشونال ورئيسها التنفيذي، عن امتنانه للفوز بهذه الجوائز، قائلاً: “إن الحصول على هذه الجوائز المرموقة مبهر بشدة. نحن فخورون للغاية بهذه الإنجازات التي تدل على تفاني فريقنا بأكمله وشغفه ومثابرته. في سويس بيل هوتيل إنترناشونال، نلتزم التزامًا راسخًا بتحقيق قيمة للمالكين إلى جانب الاستثمار باستمرار في أهم أصولنا – موظفينا. ينبع نجاحنا من تفوق إدارة عملياتنا وتميز تجارب نزلائنا. تُؤكد هذه الجوائز مجددًا نجاح استراتيجيتنا للنمو المستدام وقدرتنا على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة مع الحفاظ على تطبيق أعلى معايير الضيافة. على مدار عام ٢٠٢٥، سنواصل نجاحنا بتحقيق إنجازات جديدة – اغتنام فرص جديدة، وتحسين عروضنا، وتيسير عملياتنا، وتعزيز قدرات فريقنا الاستثنائي”.

تضمنت الجوائز التي حصلت عليها المجموعة جائزة التراث المتميز لشركة عائلية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسلمتها في حفل توزيع جوائز التميز من جمعية الشركات العائلية لعام ٢٠٢٤ (مايو ٢٠٢٤)، وجائزة إرنست آند يانج لأفضل رائد أعمال في العام ٢٠٢٤ ضمن فئة جوائز الشركات العائلية في نيوزيلندا (نوفمبر ٢٠٢٤)، ومُنحت كلتا الجائزتين تقديرًا لمساهمات جافين إم. فاول وعائلته في بناء إرث من التميز في قطاع الضيافة. علاوة على ذلك، حصلت سويس بيل هوتيل إنترناشونال على جائزة إدارة الفنادق والمنتجعات للعام في حفل جوائز التميز في قطاع السفر لعام ٢٠٢٥ من منصة ترافل ديلي ميديا ​​لأخبار السفر (فبراير ٢٠٢٥)، مما عزز مكانتها القوية في السوق. تقديرًا لالتزام المجموعة بالشراكات طويلة الأمد والاستدامة، حازت على جائزة التميز في الشراكة المستدامة خلال قمة جارودا مايلز للولاء 2025 (فبراير 2025)، وجائزة التميز في فئة الضيافة المستدامة المقدمة ضمن جوائز مؤسسات الأعمال الرائدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات 2024 في هونج كونج (سبتمبر 2024).

تمتلك سويس بيل هوتيل إنترناشونال 18علامة تجارية وتتمتع بمكانة متميزة في 20 دولة، وتتميز بنماذج إدارتها عالمية المستوى، واستراتيجيتها متعددة العلامات التجارية، ونهج إدارتها المرتكز على مصالح المالكين، مما يضمن ازدهار كل فندق في سوقه.

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