‫ علم Superhumans الجديد: نظام الذكاء الاصطناعي BioSport™ يكشف النقاب عن الإمكانات الرياضية الخفية

تستهدف منصة الصحة الرياضية مضاعفات أمراض القلب والإصابات الناتجة عن فرط الإجهاد والاختيارات الخاطئة لأعضاء الفرق والمواهب غير المستغلة وذلك بالاستعانة بمجموعة من مستشاري النخبة وعلم الجينوم المتطور ومعالجة المعلومات عبر الذكاء الاصطناعي في وقت محدد

كالجاري، ألبرتا ونيويورك, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

في خطوة تشير إلى عصر جديد في علم السلامة والأداء الرياضي، كشفت شركة BioSport Health Inc، المتخصصة في بتقنيات دقيقة للرعاية الصحية، اليوم عن هيئة استشارية عالمية تابعة لها – مجموعة متنوعة من نخبة الرياضيين والعلماء والمديرين الماليين – للمساعدة في توجيه إطلاق منصتها العالمية القادمة المقرر في خريف 2025.

في عالم رياضات النخبة المحفوف بمخاطر كبيرة، قد يتوقف الفرق بين الانتصار والهزيمة على عيب بيولوجي واحد غير ظاهر. خطر خفي بوجود مشاكل في القلب. التهاب مزمن. استعداد وراثي للإصابة. فهذه التهديدات الصامتة قد أنهت مسيرات رياضية وحيوات واعدة – كانت تحدث أحيانًا على الهواء مباشرة أمام ملايين المشاهدين. ورغم عقود من التقدم في مجالات التدريب والطب الرياضي والأجهزة القابلة للارتداء، إلا أن اللاعبين الرياضيين في أمريكا وحول العالم لا يزالون يتعرضون لنفس المشاكل المتكررة: الإصابات الناتجة عن فرط الإجهاد ومضاعفات أمراض القلب ونقاط القوة أو الضعف غير المكتشفة. وغالبًا ما يُخمّن المدربون الجداول الزمنية للتعافي. فيما تعتمد اختيارات أعضاء الفرق على المقاييس السطحية للأداء. حتى الرياضيون المتميزون نادرًا ما يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لأجسامهم – أو كيفية حماية هذه الموهبة البيولوجية.

تعتمد منصة BioSport على أسس علم الجينوم وتحليل الميكروبيوم والذكاء الاصطناعي وتعد بمعالجة بعض المشكلات الأكثر إلحاحًا وتكرارًا في الألعاب الرياضية:

الإصابات المرتبطة بفرط الإجهاد بما فيها؛ تمزق الرباط الصليبي الأمامي والهدم العضلي والكسور الناجمة عن الإجهاد.

بما فيها؛ تمزق الرباط الصليبي الأمامي والهدم العضلي والكسور الناجمة عن الإجهاد. الأحداث القلبية المفاجئة لا تزال السبب الرئيسي للوفاة بين اللاعبين الرياضيين أثناء اللعب.

لا تزال السبب الرئيسي للوفاة بين اللاعبين الرياضيين أثناء اللعب. عدم المساواة في اختيار اللاعبين بسبب مقاييس الأداء القديمة.

اللاعبين بسبب مقاييس الأداء القديمة. وغياب الإلمام بالإمكانات البيولوجية الحقيقية للاعب على نطاق واسع.

من جهته أردف الدكتور Anmol S. Kapoor، طبيب أمراض القلب ومؤسس شركة Kapoor Wealth Partners، وهي شركة استشارات واستثمارات للجيل القادم من أبوظبي قائلاً: “رغم كل هذه التقنيات المتاحة في المساحات المحيطة بالملاعب، لا يزال اللاعبون الرياضيون يتساقطون”. “لقد عكفنا على علاج الأعراض واتباع أسلوب التخمين في الفترات اللازمة للتعافي. ما نحتاجه هو خريطة بيولوجية متكاملة – رعاية مُخصصة تعتمد على بنية جسم كل لاعب رياضي. وهذا هو ما تقدمه BioSport .”

منصة دقيقة من أجل مستقبل الرياضة

توجد BioFit Score في صميم منصة The BioSport ، وهي ذات براءة اختراع مُعلقة وتحلل ما يزيد عن 15,000 متغير وراثي بشري إلى جانب بيانات ميكروبيوم الأمعاء لتقييم:

خطر الإصابة

القدرة على التعافي

الاستعدادت القلبية

القدرة على التحمل والطاقة الكامنة

مؤشرات الإجهاد الذهني

الحالات الهرمونية والالتهابية

تم جمع هذه المعلومات بواسطة PanOmiQ لدى BioAro Inc، وهي أسرع منصة MultiOmics مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم ومدمجة مع أجهزة جمع البيانات (معدل ضربات القلب، والنوم، وحجم العمل) القابلة للارتداء ويتم تسليمها من خلال لوحات معلومات سهلة الاستخدام وتطبيقات الأجهزة المحمولة للاعبين.

الهدف: تمكين اللاعبين الرياضيين والمدربين والفرق الطبية من اتخاذ قرارات فورية ودقيقة فيما يتعلق بالتدريب والتغذية والراحة والمخاطرة. حيث يمكن بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي وبيانات الأجهزة القابلة للارتداء أن يُحوّل جهاز BioSport هذه البيانات إلى تقارير وتوصيات فورية. والنتيجة؟ يُمكن للمدربين واللاعبين الرياضيين تعديل الحمل التدريبي ورصد العلامات التحذيرية وتحسين التغذية بناءً على الخصائص البيولوجية الفريدة لكل رياضي—وليس بناءً على معادلات عامة.

وفي هذا الصدد قال Patrick Kirkwood الرئيس التنفيذي لشركة BioSport Health Inc “اعتبره جهاز GPS لجسمك”. “فنحن نمنح اللاعبين الرياضيين خريطة طريق لبلوغ القمة— وتجنب الانزلاق إلى الهاوية.”

مجلس عالمي يتمتع بخبرات عريضة في مجالات الرياضة والعلوم والإستراتيجيات

ولدعم هذا الطرح الطموح، قامت BioSport بتعيين مجلس استشاري عالمي قوي:

Grant Fuhr – حارس مرمى Hall of Fame في دوري الهوكي الوطني (NHL) والمتوج بكأس ستانلي خمس مرات

– حارس مرمى Hall of Fame في دوري الهوكي الوطني (NHL) والمتوج بكأس ستانلي خمس مرات Christina Nathalie Smith لاعبة أولمبية شابة (OLY) – رائدة الزلاجات الجماعية الأولمبية

لاعبة أولمبية شابة (OLY) – رائدة الزلاجات الجماعية الأولمبية Nik Lewis -لاعب Hall of Famer في دوري كرة القدم الكندي وصاحب الرقم القياسي في مهارات الاستقبال على مر العصور

-لاعب Hall of Famer في دوري كرة القدم الكندي وصاحب الرقم القياسي في مهارات الاستقبال على مر العصور Paul O’Donoghue – رائد أعمال في مجال الطاقة والتكنولوجيا وخبير إستراتيجي بالأعمال

– رائد أعمال في مجال الطاقة والتكنولوجيا وخبير إستراتيجي بالأعمال H.E. Prof. Dr. Zahid Haque – دبلوماسي الرياضة العالمية ومناصر لمكافحة المنشطات

– دبلوماسي الرياضة العالمية ومناصر لمكافحة المنشطات Kurt Soost – محلل مالي معتمد (CFA) – مدير استثمار مخضرم وخبير في أسواق رأس المال

– محلل مالي معتمد (CFA) – مدير استثمار مخضرم وخبير في أسواق رأس المال Nick Wilson لاعب أوليمبي شاب (OLY) – رياضي أولمبي وخبير إستراتيجي يتمتع بكفاءة عالية

يقول Grant Fuhr، حارس مرمى Hall of Famer دوري الهوكي الوطني (NHL)، والذي واجه ضغوط رياضة النخبة بصورة مباشرة: “هذا النوع من المنصات يُغيّر حياة الأشخاص. “فالأمر لا يقتصر على الأداء فحسب – بل يتعلق بإدراك المخاطر قبل فوات الأوان. فهذه المنصة لم تكن متاحة لجيلنا. واللاعبين بحاجة إليها حاليًا. BioSport هو الابتكار الذي كنت أتمنى أن نحظى به عندما كنت لاعبًا.”

حتى مع ظهور الأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات التدريب ومختبرات العلوم الرياضية، لا تزال هناك نقطة عمياء رئيسية: التفرد البيولوجي.

وفقًا لبيانات الطب الرياضي الأمريكية الحديثة:

تشكل الإصابات الناتجة عن فرط الإجهاد أكثر من 35% من الزيارات الطبية ذات الصلة بالألعاب الرياضية.

أكثر من 35% من الزيارات الطبية ذات الصلة بالألعاب الرياضية. يظل توقف القلب المفاجئ السبب الرئيسي للوفاة بين اللاعبين الرياضيين الشباب ولا سيما في الرياضات عالية الشدة.

السبب الرئيسي للوفاة بين اللاعبين الرياضيين الشباب ولا سيما في الرياضات عالية الشدة. يرتبط التخصص المبكر بشكلٍ مباشر بالإرهاق والألم المزمن الذي يحدث في أواخر مرحلة المراهقة.

يقول Patrick Kirkwood: “لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع في البيولوجيا البشرية”. “فقد يكون أمامنا لاعبان رياضيان متطابقان نظريًا، لكن أحدهما قد يكون عرضة للإصابة أو إجهاد القلب بيولوجيًا. وهنا تبرز أهمية هذه المنصة—فهي تضفي وضوحًا على هذه الفوضى.”

تهدف الشركة إلى إرساء معيار عالمي جديد في مجال الصحة الرياضية، ولا يقتصر الأمر على المحترفين، بل يمتد ليشمل الشباب والهواة واللاعبين الرياضيين الجامعيين أيضًا. وقد دخلت منصة BioSport حاليًا في مرحلة الاستخدام التجريبي لدى مجموعة مختارة من الأندية المحترفة ومراكز التدريب الأولمبية وأكاديميات الشباب. ومن المقرر إطلاقها على نطاق واسع في خريف 2025 مستهدفةً أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

تشمل مميزات المنصة ما يلي:

مجموعات اختبار الجينوم والميكروبيوم (للاستخدام في العيادات أو المنازل)

لوحات بيانات مدمجة بالذكاء الاصطناعي للاعبين الرياضيين والمدربين

تطبيقات الأجهزة المحمولة للتعافي والتخطيط الشخصي

بوابات إلكترونية للأطباء وإمكانية إجراء فحص عن بُعد من متخصصي الجينوم

وحدات متكاملة قابلة للارتداء لمراقبة الأداء بشكل مستمر

وأضاف الدكتور Kapoor: “إن BioSport ليس مجرد أداة صحية، بل هو شبكة أمان للأفراد المعرضين لمخاطر صحية عالية. فنحن نبني مستقبلاً لا يُبعد فيه أحد عن المنافسة بسبب مرض يمكن الوقاية منه”.

لا يقتصر دور BioSport على مساعدة اللاعبين الرياضيين في مطاردة الميداليات الذهبية، بل يساعدهم أيضًا في مواصلة مسيرتهم الرياضية وأحلامهم ومستقبلهم. فالأمر يتعلق بـ Powering Superhumans .

حول BioSport

BioSport هي شركة من الجيل الجديد متخصصة في تقنيات الصحة الرياضية، يقع مقرها في كندا والولايات المتحدة وتُركز على تحسين أداء اللاعبين الرياضيين وإطالة مسيرتهم الرياضية من خلال علم الجينوم وذكاء الميكروبيوم والتخصيص المعزز بالذكاء الاصطناعي. وتدعم المنصة الحقوق الخاصة للملكية الفكرية والشراكات العالمية والرؤيةً اللازمة لوضع معيار عالمي جديد في مجال المعلومات المتعلقة بصحة الرياضيين.

سفير علامة BioSport

Hayden Mayeur

حائز على ميداليتين في بطولة العالم وبطل كندا الحالي في بطولة الانطلاق الجماعي للرجال

جهة الاتصال الإعلامية

[email protected]

www.theBioSport.com

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