‫شركة JA Solar و شركة Samsung C&T توقع اتفاقية إمداد وحدة محطة الطاقة الكهروضوئية لقطر بقدرة 875 ميجاوات

بكين, 20 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أقيم مؤخرًا حفل توقيع اتفاقية توريد الوحدات الكهروضوئية لمشروع محطة الطاقة الكهروضوئية في قطر بقدرة 875 ميجاوات، وهي أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في قطر، في المقر الرئيسي لشركة Samsung C&T في سيول، كوريا الجنوبية.

بموجب اتفاقية التوريد هذه، ستوفر شركة JA Solar أكثر من 1.6 مليون وحدة DeepBlue 3.0 لمشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بقطر بقدرة 875 ميجاوات. سيتم بناء المشروع في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024، مما سيساعد على تعزيز التحول في هيكل الطاقة المحلي ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحلية المستدامة.

تمثل وحدة DeepBlue 3.0 من شركة JA Solar فلسفة تصميم منتجاتها “منتجات مصممة لزيادة قيمة العملاء”، وتحظى هذه الوحدة بشعبية كبيرة في السوق الكورية وقد تم اختيارها من طرف هذا المشروع بفضل كفاءتها وموثوقيتها العالية. تستخدم وحدة DeepBlue 3.0 تقنية خلية + Percium من النوع p ، وتقنية رقائق السيليكون المخدر Ga-doped ، وتقنية نصف الخلية، وتكنولوجيا MBB لتوفير أداء ممتاز لتوليد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت وحدة DeepBlue 3.0 على أول شهادة KS في مجال الطاقة الكهروضوئية لـ 182 وحدة، مما يدل على مزايا توليد الطاقة والأداء الموثوق.