‫شركة “ABL Aviation” تحصل على جائزتين في حفل جوائز إنجاز الطيران لعام 2025 

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 مارس 2025 – African Media Agency – في إنجاز مهم خلال الحفل المرموق لجوائز إنجاز الطيران 2025، تم تكريم شركة “ABL Aviation”، التابعة لمجموعة “ABL Corporation”، بجائزتين مرموقتين. حصدت الشركة جائزة “شركة تأجير الطائرات لهذا العام” وجائزة “الصفقة المالية الابتكارية في مجال الطيران لهذا العام”، مؤكدة مكانتها كشركة رائدة في مجال تأجير الطائرات وإدارة الاستثمارات ومشددة على التزامها بالتميز والابتكار والاستدامة.

ديفيد تايلور، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الشرق الأوسط في “ABL Corporation”، مثّل “ABL Aviation” في حفل تقديم الجوائز بدبي، معبرًا عن عميق الامتنان ومستعرضًا الاستراتيجيات المستقبلية للشركة بعد تسلمه الجوائز. قال تايلور: “يعكس هذا الإعتراف التزامنا بالابتكار والاستدامة، ويؤكد على دورنا كقوة رائدة في مجال تأجير الطائرات. يعكس هذا الإنجاز العمل الجاد لفريقنا وإخلاصنا في تقديم حلول مستقلة تركز على شركائنا”.

أُقيم الحفل في مدينة دبي، بحضور شخصيات بارزة من قطاعات السفر والطيران، احتفاءً بالإنجازات التي أحدثت ثورة في مجال تمويل وتأجير الطيران خلال سنة 2024.

جائزة “ABL Aviation” للصفقة المالية الابتكارية في مجال الطيران لهذا العام كانت نتيجة التزام الشركة بتمويل بقيمة 400 مليون دولار لدعم برنامج “E-Jet E2” من Embraer. من خلال استغلال شبكة المستثمرين الواسعة والنماذج المالية الابتكارية والخبرة في إغلاق المعاملات العابرة للحدود، بالإضافة إلى تقنيات Embraer الرائدة في مجال الطيران، فقد قدمت هذه الصفقة فرص عديدة لكل من المستثمرين وشركات الطيران.

هذه التقديرات تحتفي بإنجازات “ABL Aviation” المتميزة ضمن الصناعة واستثمارها المستمر في المنطقة. وقد قال علي بن لمداني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “ABL Corporation” عقب هذا الفوز: “مع استمرارنا في توسعة عملياتنا وتحسين خدماتنا، تحفزنا مثل هذه الجوائز لابتكار المزيد من الحلول وتجاوز المعايير الحالية لصناعتنا. نتطلع إلى فتح مسارات جديدة وتحقيق نجاحات أكبر في السنوات القادمة”.

وقد كان الحدث احتفالاً بنجاحات “ABL Aviation” الحالية وطموحاتها المستقبلية في سوق عالمي يتطور بسرعة. مع تركيزها على الاستدامة ورضا العملاء، تستمر “ABL Aviation” في مسيرتها كشركة تسيير أصول مستقلة والشريك المفضل عالميًا للمستثمرين وشركاء الخطوط الجوية.