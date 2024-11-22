‫راينكس تطلق مجموعة 101 من أجهزة توجيه الوصول اللاسلكي الثابت المدعوم بشبكة الجيل الخامس لمشغلي شبكات الهاتف المحمول

يفتح جهاز التوجيه المدعوم بشبكة الجيل الخامس والواي فاي 7 الأكثر ذكاءً وإرضاءً من الناحية الجمالية في الصناعة فرصًا جديدة لمقدمي الخدمة على مستوى العالم

جوهانسبرج، جنوب أفريقيا – 22 نوفمبر 2024 – أطلقت شركة راينكس، الشركة الرائدة في حلول الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) المدعوم بشبكة الجيل الخامس، مجموعة 101 (https://apo-opa.co/40UwYYE)، وهي منظومة متقدمة من منتجات الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس والواي فاي المصممة لتلبية المعايير العالية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول الحديثة (MNOs) ومشغلي شبكات الهاتف المحمول الافتراضية (MVNOs) وعملائهم.

تتضمن هذه المجموعة أجهزة التوجيه الذكية 101 و101 Pro المدعومة بشبكة الجيل الخامس، وجهاز توسيع نطاق شبكة الواي فاي الذكي 101 Xtender، وجهاز 101 Loop – وهي عبارة عن فئة جديدة من المنتجات المصممة للعملاء المتصلين دائمًا اليوم، والمدعومين من ميديا تك. وتعمل هذه الحلول معًا على إعادة تعريف تقنية حلول الوصول اللاسلكي الثابت بشبكة الجيل الخامس، مما يتيح للمشغلين تحسين جودة الشبكة، وتقليل معدل انحسار العملاء، وتعزيز تدفقات الإيرادات الجديدة. توفر أجهزة التوجيه أيضًا مجموعة مكونة من 101 تصميمًا لتناسب أسلوب المستخدمين، مما يؤدي إلى إنشاء أجهزة مصممة للعرض.

مُستهدف لتلبية متطلبات شركات الاتصالات الحديثة

مع استمرار ارتفاع الطلب على حلول الوصول اللاسلكي الثابت المدعومة بشبكة الجيل الخامس، تواجه شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول تحديات معقدة في توسيع سعة الشبكة وجودتها للمواقع الثابتة، مع إدارة الحمل المتزامن على شبكات الهاتف المحمول. إدراكًا لهذا التحدي، صممت شركة راينكس نهج ميزة العميل Customer Edge))، وهو منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات مصممة لتمكين المشغلين من إدارة تجربة العملاء وتحسينها. يبدأ هذا مع مجموعة 101 من أجهزة التوجيه الذكية المدعومة بشبكة الجيل الخامس، والتي تعمل أيضًا كمسبارات للشبكة، وتوفر رؤى في الوقت الفعلي إلى المحطة (theStation)، وهي منصة خدمات ذكية مُدارة.

توفر المحطة للمشغلين رؤى عميقة للشبكة، مما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة واستباقية بشأن التغطية وتوسيع القدرة. يمكن للمشغلين الوصول إلى بيانات مفصلة حول أداء الشبكة في المنزل، بما في ذلك عملاء الواي فاي، وأنماط الاستخدام، والسرعة، والزمن الكامن – مما يوفر الدعم الاستباقي والتواصل المباشر مع العملاء من خلال شاشة اللمس الخاصة بمجموعة 101. تتيح هذه الرؤية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول التحكم الشامل في منظومة حلول الوصول اللاسلكي الثابت بأكملها، مما يساعد على تبسيط إدارة أحمال الشبكة، وتوقع احتياجات السعة، وتوفير اتصال عالي السرعة للعملاء السكنيين والتجاريين.

بالنسبة للمستخدمين النهائيين، توفر مجموعة 101 واجهة بديهية تعمل بالخدمة الذاتية تتيح للعملاء إدارة شبكاتهم في الوقت الفعلي، مما يقلل من احتياجات الدعم ويعزز تجربة العملاء بشكل عام.

تتضمن المنتجات الرئيسية في مجموعة 101 ما يلي:

جهاز التوجيه الذكي 101 Pro المدعوم بشبكة الجيل الخامس

تم تصميم جهاز 101 Pro للمستخدمين المتميزين وذوي الطلب المرتفع، حيث يوفر إمكانيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة مع منصة ميديا تك (MTK) T830 الجديدة التي توفر خدمات شبكة الجيل الخامس بتردد أقل من 6 جيجاهرتز مع سرعات تصل إلى 7 جيجابت في الثانية، وواي فاي 7 وتجميع 4 ناقلات بتردد 300 ميجاهرتز. توفر أجهزة التوجيه مجموعة من الأسطح القابلة للتخصيص لتناسب التفضيلات الجمالية للمستخدمين والتي تجعل شاشة Pro تنبض بالحياة. وتضمن أجهزتها القوية الأداء الأمثل للتطبيقات التي تتطلب نطاقًا تردديًا مكثفًا، بما في ذلك الألعاب السحابية.

توفر تقنية Ripple Messaging لمشغلي شبكات الهاتف المحمول قناة اتصال مباشرة بشاشة اللمس مقاس 2.1 بوصة الخاصة بالجهاز للحصول على الدعم في الوقت الفعلي وإشعارات الخدمة. وتتضمن اختبار سرعة مدمجًا وميزة “انقر للحصول على الدعم”. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الخدمات المُدارة التي تقدمها المحطة إدارة الأجهزة بشكل استباقي، وتحسين الأداء من خلال التحديثات في الوقت الفعلي لضمان جودة الخدمة باستمرار وتقليل التكاليف التشغيلية.

جهاز التوجيه الذكي 101 المدعوم بشبكة الجيل الخامس

يتم تشغيل عروض راينكس متوسطة المدى بواسطة منصة MTK T750 مع تجميع ناقلين بسرعة 200 ميجاهرتز وAX3600 واي فاي 6. ومن خلال شاشة تعمل باللمس مقاس 1.8 بوصة، فإنه يوفر ميزات ذكية مثل “المسح الضوئي للاتصال” والمراسلة المباشرة، واختبار السرعة المدمج. والجهاز متاح مع اختيار من بين 101 تصميم لتناسب أذواق العملاء. وتقدم مجموعة 101 أيضًا خدمات مُدارة من خلال المحطة.

شبكة الواي فاي الذكية 101 Xtender

يعمل جهاز 101 Xtender على توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس، مما يتيح لمشغلي شبكات الهاتف المحمول تقديم اتصال عالي الجودة وموحد في جميع المساحات الواسعة. وكجزء من الشبكة، تتكامل أجهزة Xtenders بشكل مباشر مع أجهزة التوجيه 101، مما يسمح للمشغلين بمعالجة فجوات تغطية شبكة الواي فاي وتقديم تجربة متسقة وعالية السرعة في المنازل أو المساحات المكتبية.

جهاز 101 Loop

جهاز توجيه محمول جديد مدعوم بشبكة الجيل الخامس مصمم للمستهلك المتصل دائمًا بالإنترنت اليوم. بفضل شبكة الجيل الخامس المدمجة، وشاشة LCD تعمل باللمس مقاس 5.5 بوصة، وصوت ستيريو بقوة 25 وات، وكاميرا سينمائية، يتيح لك جهاز Loop الاتصال بالإنترنت بطرق جديدة ومثيرة. يمكن لمشغلي شبكات الهاتف المحمول الاستفادة من قدرات الوسائط المتعددة التي يوفرها جهاز Loop لتقديم خدمات متميزة، وبناء ولاء العملاء، وإنشاء فرص جديدة لزيادة متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) من خلال شبكة الجيل الخامس والواي فاي المتكاملة.

قال براندون لي، مؤسس ومدير شركة راينكس: “من خلال الأجهزة والخدمات الذكية، نتعاون مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول ومشغلي شبكات الهاتف المحمول الافتراضية لإطلاق العنان لإمكانات تقنية الجيل الخامس”. وأضاف “تعمل منظومتنا على تمكين المشغلين من تحقيق الدخل من سعة شبكة الجيل الخامس الكامنة، وإنشاء مصادر دخل جديدة، ومعالجة التحول من الحركة المتنقلة المتصاعدة إلى الاستخدام المرتفع والثابت في المواقع الثابتة. وأكد “يوفر نهج ميزة العميل (Customer Edge) للمشغلين الرؤى العميقة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شبكاتهم، وإدارة تجربة العملاء، وتوليد عائد الاستثمار من استخدام شبكة الجيل الخامس.”

واختتم لي حديثه قائلاً: “بالنسبة للعملاء، تتيح لهم مجموعة 101 مزج تفضيلاتهم الجمالية مع تصميمات جميلة قابلة للتخصيص، إلى جانب الهندسة عالية الأداء المدعومة بأحدث تقنيات ميديا تك لتجهيزات مقر العميل. وتوفر مجموعة 101 اتصالاً موثوقًا وعالي السرعة يظل قويًا خلال فترات الحركة الكثيفة. وتوفر المجموعة أيضًا ميزات الخدمة الذاتية البديهية، مما يسمح للعملاء بمراقبة جهاز التوجيه والتحكم فيه بسهولة، مما يقلل من الحاجة إلى التحدث إلى خدمة الدعم ويوفر تجربة مستخدم سلسة وعملية تضع القوة حقًا في أيديهم”.

وقال رامي عثمان، مدير تطوير الأعمال لشركة ميديا تك الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن متحمسون للتعاون مع راينكس لزيادة الوصول إلى حلول الوصول اللاسلكي الثابت المدعوم بشبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والخارج للاستفادة من مزايا الاتصال السريع والموثوق به للمستهلكين والشركات. يتميز جهاز ميديا تك T830 بتصميم مدمج ومتكامل للغاية يوفر قدرًا كبيرًا من توفير الطاقة ويقلل وقت التطوير والتكاليف للعملاء مثل راينكس.

وأوضح رامي عثمان قائلاً: “تمثل منصة شرائح ميديا تك T830 أحدث التطورات في كل من اتصالات الجيل الخامس والواي فاي وتمكن عملاءنا من بناء منتجات مقر العميل المزودة بشبكة الجيل الخامس عالية الأداء ومتعددة الجيجابت في أصغر عوامل الشكل الممكنة. ويمكن للمستخدمين الحصول على جهاز توجيه فائق السرعة في المنزل أو المكتب، حيث يمكنهم تثبيته وإدارته بأنفسهم، مما يقلل من أوقات التثبيت الطويلة لشبكة النطاق العريض ذات الخطوط الثابتة”.

تحميل الصورة: https://apo-opa.co/3B1OIGZ (رامي عثمان، مدير تطوير الأعمال لشركة ميديا تك الشرق الأوسط وأفريقيا)