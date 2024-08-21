‫ديكسيكون تتولى توزيع مكيفات هواء بوش في سوق الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة – 21 أغسطس 2024 – يسر شركة ديكسيكون (www.Dexiconn.com)، وهي شركة رائدة في مجال التوزيع والحلول العصرية والقائمة على الرقمنة الخاصة بالإلكترونيات الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات والأتمتة في الإمارات العربية المتحدة، أن تعلن عن شراكتها مع شركة بوش هوم كَمفورت لتوزيع مكيفات هواء بوش في سوق الإمارات العربية المتحدة.

يجلب هذا التعاون الاستراتيجي تكنولوجيا وتصميم بوش الألمانيين المشهورين إلى المنطقة ما يعزز شعور السكان بالراحة في منازلهم.

في إطار توفير فئة الراحة المنزلية، ستقدم ديكسيكون أنظمة تكييف هواء عالية الجودة ومتينة من بوش، والمعروفة بتصميماتها الجميلة وجودة أجزائها الفائقة. من المتوقع أن يؤدي طرح مكيفات الهواء من بوش إلى تطوير معايير الراحة، ما يوفر لعملاء الإمارات العربية المتحدة حلول تبريد متقدمة وموثوقة. قال يحيى الشريدة، رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية في ديكسيكون: “نحن متحمسون لجلب مكيفات هواء بوش إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. بفضل جودتها المتميزة وتصميمها المبتكر، تتوافق مكيفات هواء بوش تمامًا مع هدفنا نحو تقديم أفضل حلول الراحة المنزلية لعملائنا.

ستعمل خدمة ما بعد البيع لدينا على تعزيز تجربة العملاء بشكل أكبر لضمان اطمئنانهم ورضائهم على المدى الطويل.” تشمل المنتجات الرئيسية مكيف الهواء سبليت Bosch Climate Line 5300 الذي يتميز بقيمته العالية بفضل سماته المتنوعة التي تستهدف راحة المستخدم، كما أنه مزود بتقنية الفلتر المتقدمة مع طبقات الترشيح المتعددة وجهاز التأين ما يضمن الاستمتاع بهواء صحي ومنعش.

يوفر النظام توزيعًا موحدًا للهواء في جميع أنحاء الغرفة بفضل ميزة التأرجح ثلاثية الأبعاد ويتضمن وظيفة ذاكرة لمواضع موجهات الهواء بالإضافة إلى شاشة عرض درجة حرارة الغرفة الداخلية الأنيقة والمميزة.

تلتزم ديكسيكون بتقديم خدمة مميزة بعد البيع ما يضمن حصول العملاء على صيانة ودعم شاملين لأنظمة تكييف الهواء والتدفئة من بوش. يدل هذا الالتزام بإرضاء العملاء على أن ديكسيكون لا تستهدف تقديم منتجات عالية الجودة فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تقديم خدمة لا مثيل لها.

يتم توزيعه من جانب مجموعة إيه بي أو نيابةً عن ديكسيكون

تنزيل الصورة 1: https://apo-opa.co/4fOdZE5 ( يحيى الشريدة، رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية في ديكسيكون)

تنزيل الصورة 2: https://apo-opa.co/4fKlkol ‎(فريق بوش وديكسيكون)‎

تنزيل الصورة 3: https://apo-opa.co/4dpQpfs

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