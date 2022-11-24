‫‫حصلت REYL Finance MEA على جائزة “أفضل مدير عام للصندوق – الوصول الإقليمي/العالمي” من WealthBriefing

جنيف ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — تفخر REYL Finance MEA (جزء من مجموعة REYL Intesa Sanpaolo ) بحصولها على جائزة “أفضل مدير عام للصندوق – الوصول الإقليمي/العالمي” في حفل توزيع جوائز WealthBriefing لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 الذي أقيم في دبي الليلة الماضية.

تكرس جوائز WealthBriefing MENA للتميز للاحتفال بالتميز ومكافأة الإنجاز في القطاع المصرفي الخاص وسوق إدارة الثروات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي جزء من برنامج عالمي تديره WealthBriefing ومنشوراتها الشقيقة WealthBriefingAsia and Family Wealth Report ، التي تشمل جميع المراكز الرئيسية لإدارة الثروات في العالم.

تم اختيار الجائزة من قبل لجنة من القضاة الإقليميين والمستقلين من كل من البنوك الخاصة والمستشارين الموثوق بهم للقطاع، وتضع الجائزة REYL منفصلة عن أقرانها وتعترف بكل من الإنجازات المستمرة والابتكار للمجموعة. شهدت الفترة التي تم فحصها حصول REYL Intesa Sanpaolo على حصة 40% في عام 1875 Finance ، وهو مكتب متعدد الأسر ومدير أصول خارجي، مما مكن كلا الكيانين من لعب دور نشط في تسريع توحيد قطاع إدارة الأصول الخارجية على مستوى العالم. عززت REYL Intesa Sanpaolo عرضها من خلال إطلاق العديد من المبادرات بما في ذلك Asteria Investment Managers ، وهي شركة تابعة للاستثمار في التأثير، وكذلك Alpian ، وهو بنك خاص رقمي بالكامل يستهدف قطاع الثروات الضخمة. في مارس 2022، عينت أيضًا جون دنكان كمسؤول رئيسي عن التأثير، لقيادة أنشطة التأثير ومواءمة أنشطة REYL مع التحول العالمي إلى مسار نمو منخفض الكربون وفعال من حيث الموارد وشامل اجتماعيًا.

كان نهج REYL Intesa Sanpaolo التعاوني الحقيقي بين وحدات الأعمال والمكاتب هو المفتاح للفوز بالجائزة. وأعرب القضاة عن إعجابهم بمجموعة الأموال المبتكرة للفائز مع التركيز على الأثر. تواصل REYL Intesa Sanpaolo تمييز نفسها عن منافسيها من خلال تقديم إدارة شاملة للثروة الشخصية والمؤسسية للعملاء عبر الحدود وقطاعات النشاط.

قال نيكولاس فرح، الرئيس التنفيذي لشركة REYL Finance MEA : “لقد تمتعنا بسجل ناجح للغاية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع 7 سنوات متتالية من النمو في الأصول الخاضعة للإدارة. إن حصولنا على جائزة أفضل مدير عام للصندوق يزيد من سمعتنا القوية ويؤكد على سبب تكليف عملائنا لنا بأموالهم. من الجيد دائمًا تلقي تقدير الصناعة والأقران لجودة الخدمة التي نقدمها ونأمل أن توسع هذه الأوسمة من ظهورنا وتجلب معها المزيد من النمو والنجاح “.

نبذة عن REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

تأسست REYL & Cie في عام 1973، وهي مجموعة مصرفية متنوعة لها مكاتب في سويسرا (جنيف وزيورخ ولوجانو) وأوروبا (لندن ولكسمبرغ ومالطة) وبقية العالم (سنغافورة ودبي). وهي تدير أصولًا تتجاوز 25 بليون فرنك سويسري وتوظف أكثر من 400 مهني. في عام 2021، دخلت في شراكة استراتيجية مع Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ، وهي لاعب مصرفي أوروبي رائد، والتي بموجبها حصلت Fideuram ISP على حصة 69% في REYL & Cie .

تقوم REYL & Cie بتطوير نهج مبتكر للأعمال المصرفية، وتخدم عملاء من رواد الأعمال الدوليين والمستثمرين المؤسسيين من خلال خطوط أعمال إدارة الثروات وريادة الأعمال ومكتب الأسرة وتمويل الشركات وخدمات الأصول وإدارة الأصول. كما واصلت تنويع أنشطتها في مجالات الاستثمار في التأثير، من خلال إطلاق شركة إدارة الأصول ذات التأثير الخالص Asteria و Obviam ، والأعمال المصرفية الرقمية للعملاء الأغنياء من خلال احتضان Alpian ، وهو بنك سويسري طموح قائم على التطبيقات. في ديسمبر 2021، استحوذت REYL & Cie على حصة 40% في عام 1875 في الشؤون المالية، وهو مكتب متعدد العائلات ومقره جنيف ومدير أصول مستقل مع أكثر من 12 مليار فرنك سويسري من الأصول تحت الإدارة للعملاء من القطاع الخاص. شركة REYL & Cie Ltd مرخصة كمصرف في سويسرا وتؤدي أنشطتها تحت السيطرة المباشرة لهيئة تنظيم السوق المالية السويسرية ( FINMA ). كما يتم تنظيم الشركات التابعة لها من قبل هيئة FCA في المملكة المتحدة، و CSSF في لوكسمبورغ، و MFSA في مالطا، و MAS في سنغافورة، و DFSA في دبي و SEC في الولايات المتحدة.

REYL Finance MEA مملوكة بنسبة 100% من قبل REYL & CIE . وقد تأسست في مركز دبي المالي العالمي في عام 2015 وتخضع للرقابة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ( DFSA ). شركة REYL Finance MEA مرخصة لتقديم المشورة وإدارة وتوزيع صناديق الاستثمار الجماعي بالإضافة إلى توفير خدمات إدارة الصناديق. اعتبارًا من أكتوبر 2022، تدير REYL Finance MEA حوالي 4 مليارات دولار أمريكي من الأصول.