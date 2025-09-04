جي اف او-اكس جروب تحصل على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في أبوظبي العالمي (ADGM) على إنشاء بنية تحتية عالمية لبورصة الأصول الرقمية والمقاصة

ABU DHABI, United Arab Emirates, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 سبتمبر 2025 – أعلنت جلوبال فيوتشرز آند أوبشنز أبوظبي اكستشينج ليميتد وجي اف او-اكس أبوظبي سي سي بيه ليميتد (ويشار إليهما معًا باسم جي اف او-اكس أبوظبي) عن حصولهما على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) للعمل كسوق بورصة استثمارية معترف بها ومركز مقاصة معترف به للأصول الرقمية والمشتقات ذات الصلة.

أثبتت إمارة أبوظبي، لا سيّما أبوظبي العالمي (ADGM)، مكانتها كمركز عالمي رائد في الرقابة على الأسواق المالية للأصول الرقمية، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دفعت جي اف او-اكس جروب للتقدم بطلب إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية عند بحثها عن المنطقة العالمية التالية المختارة لتوسيع نطاق عملياتها. ويستند هذا التوسع الاستراتيجي إلى المكانة التي تتمتع بها جي اف او-اكس المملكة المتحدة حاليا بصفتها أول منشأة تداول متعددة الأطراف (MTF) لمشتقات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة مرخصة من هيئة السلوك المالي، وتخضع للمقاصة المركزية، وتقع قاعدتها التكنولوجية في هونغ كونغ. وتوفر هذه المناطق معا للمؤسسات منصات خاضعة للرقابة في مراكز مالية رائدة، مما يتيح للمشاركين العالميين اختيار مكان وكيفية الوصول إلى مشتقات الأصول الرقمية وغيرها من المنتجات المدرجة، ضمن أطر رقابية موثوقة.

إتاحة الوصول إلى الأسواق المؤسسية

ستعمل جي اف او-اكس أبوظبي على مدار الساعة 24/7 وستتيح فرصاً جديدة للمشاركة المؤسسية من خلال إتاحة استخدام الأصول الرقمية للتداول على الهامشضمن نظام المقاصة المركزية، وهذا من صميم نموذج أعمال جي اف او-اكس جروب. تعمل المقاصة المركزية على حل القيود التي تفرضها مخاطر الطرف المقابل والائتمان والتي لا تزال تعيق تبني المؤسسات للأصول الرقمية على نطاق واسع. كما تعمل إتاحة استخدام الأصول الرقمية كهامش ضمن نظام المقاصة على معالجة عدم كفاءة الضمانات التي طالما أعاقت نمو تداول مشتقات الأصول الرقمية. من خلال دعم كل من المشتقات التي تتم تسويتها نقداً والمشتقات التي تتم تسويتها بالتسليم الفعلي للأصل، إلى جانب المنتجات المدرجة، ستُقدم جي اف او-اكس أبوظبي مجموعة أوسع من المنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين المتخصصين في العملات المشفرة على نفس المنصة.

دعم الموجة التالية من الابتكار في مجال الأصول الرقمية

سيوفرسوق البورصة الاستثمارية المعترف بها ومركز المقاصة المعترف به ما يلي:

1. خدمات التداول والمقاصة والتسوية على مدار الساعة – مما يُوسّع نطاق الوصول المنظم إلى الأسواق في عطلات نهاية الأسبوع وما بعد ساعات العمل.

2. مجموعة كاملة من المنتجات – تغطي عقود المشتقات التي تتم تسويتها نقداً وعقود المشتقات التي تتم تسويتها بالتسليم الفعلي للأصل وغيرها من المنتجات المدرجة.

3. مقاصة مركزية على مستوى المؤسسات – الحد من مخاطر الطرف المقابل وحل مشكلة التمويل المُسبق.

4. سهولة انتقال الضمانات على نطاق واسع – دمج الأصول الرقمية والأصول الواقعية المشفرة ضمن آليات العمل المتبعة في الأسواق التقليدية.

تعقد جي اف او-اكس أبوظبي مناقشات رفيعة المستوى مع الشركاء من المؤسسات وتهدف إلى إطلاق عملياتها في عام 2026. تعمل جي اف او-اكس جروب حاليا، بفضل الموافقات المبدئية التي حصلت عليها من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وترخيصها في المملكة المتحدة وقاعدة عملياتها العالمية، على بناء الجيل التالي من البنية التحتية للسوق لدمج الأصول الرقمية في التمويل المؤسسي.

وقد عقّب أرناب سين، الرئيس التنفيذي لشركة جي اف او-اكس، قائلاً: “تعد هذه الموافقة المبدئية خطوة محورية في مسيرتنا لبناء سوق مترابطة خاضعة للرقابة على المستوى العالمي لمشتقات الأصول الرقمية والمنتجات التكميلية، فالتطور الرقابي والبنية التحتية المؤسسية اللذين يتمتع بهما أبوظبي العالمي (ADGM) يجعلانه منطقة مثالية للمرحلة التالية من مسيرة نمونا لدعم الأصول الرقمية ومزايا سهولة انتقال الضمانات.”

وأفاد أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM) قائلًا: “نهنئ جي اف او-اكس جروب على حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية(FSRA) في أبوظبي العالمي (ADGM) على إنشاء البنية التحتية العالمية لبورصة الأصول الرقمية والمقاصة في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي العالمي الرائد عالميًا للأصول الرقمية. لطالما رسّخ أبوظبي العالمي (ADGM) معيارًا للرقابة المالية المتطورة والقوية في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه بيئة تجمع بين الابتكار والثقة. ويعد أبوظبي العالمي (ADGM) بفضل منظومته المتكاملة وإطار عمله الداعم ورؤيته المستقبلية المكان الأمثل لبناء منصة عالمية تتمتع بالنزاهة. نتطلع إلى مساهمات الشركة في مجتمع الأصول الرقمية المزدهر في أبوظبي العالمي (ADGM) والنمو المستمر لأبوظبي كمركز لمستقبل القطاع المالي.“

:Media Contact

Eterna Partners

[email protected]/ 07762 943498

GlobeNewswire Distribution ID 1001126294