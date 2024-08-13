جامعة هولندا البحرية تعلن عن المؤتمر الدولي للخدمات اللوجستية البحرية والموانئ ‫2024.

بوتراجايا، ماليزيا – 13 أغسطس 2024 – جامعة هولندا البحرية، بالتعاون مع معهد التدريب في مجال الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة إس تي سي إنترناشونال، وبالتنظيم مع شركة إم واي إسكندر (ش.خ.م) والمعهد المعتمد للوجستيات والنقل، تعلن بكل فخرعن عقد المؤتمر الدولي للخدمات اللوجستية البحرية والموانئ 2024، وسيقام هذا الحدث المرموق في قاعات بوتراجايا الدولي

للمؤتمرات من 3 إلى 5 سبتمبر، حيث سيجمع بين رواد فكر وخبراء في هذا المجال والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

سيتيح المؤتمر منبرًا حيويًا لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية البحرية وإدارة الموانئ وإدارة سلاسل التوريد والنقل. سيتناول المؤتمر موضوعات محورية مثل الأسواق الجديدة في مجال تطوير الموانئ والقانون البحري وإدارة المخاطر في الخدمات اللوجستية البحرية والموانئ الذكية والشحن النظيف وبناء السفن والأمن السيبراني وإدارة سلاسل التوريد الرقمية والخدمات اللوجستية الإنسانية في الاستجابة للكوارث وتعليم وتدريب المهنيين البحريين. سيقدم المتحدثون المرموقون رؤى تعزز الابتكار والتعاون، وسيدعم هذا الحدث دور الابتكار والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية البحرية، مع التأكيد على أهمية الخدمات اللوجستية الفعالة والمستدامة للتجارة العالمية والنمو

الاقتصادي.

ستكون هناك عشاء خاص للتواصل بين المشاركين، والذي سيتيح للحاضرين فرصة للتواصل مع معارفهم الجدد، وعمل شراكات جديدة، واستكشاف فرص للتعاون في إطار مريح ومرموق. علاوة على ذلك، يمكن للمشاركين الاستمتاع بجولة بحرية خاصة على بحيرة بوتراجايا للادماج بين الترفيه والتواصل بين أفضل وألمع العاملين في المجال.

يدعو المؤتمر الدولي للخدمات اللوجستية البحرية والموانئ 2024 العارضين إلى تقديم منتجاتهم أو خدماتهم ويرحب بالرعاة لدعم هذا الحدث المميز، وهذا الأمر سيتيح فرصة فريدة للشركات لتعزيز مكانتها والتواصل مع رواد المجال المؤثرين، وإقامة علاقات قيمة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع البحري، وسيجعلها ذلك في مقدمة الناهضين بمجال الخدمات البحرية.

انضم إلينا وشارك في الدراسة العالمية عن التقدم والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية البحرية والموانئ. لمعرفة مزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على ‎icmlp.nmuc.edu.my لاغتنام هذه الفرصة.‎