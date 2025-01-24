‫جامعة دبي تؤكد تجديد شهادة MSI 20000 الممنوحة لها في الدورة الثانية تقديرًا لجودة حوكمتها المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 يناير 2025 – EQS Newswire – أعلنت هيئة الاعتماد الفرنسية كوفيسيرت (COFICERT) عن تجديد شهادةMSI 20000 لجامعة دبي في الدورة الثانية على التوالي، مما يدل على امتثالها المستمر للمتطلبات المعيارية.

في أواخر عام 2020، أجرت جامعة دبي تقييمًا دقيقًا لحوكمتها المالية وفقًا لمعيار MSI 20000، لتصبح أول مؤسسة تعليمية في المنطقة تحصل على هذه الشهادة الدولية، وقد مُنحت الشهادة من قبل هيئة الاعتماد الفرنسية كوفيسيرت، بدعم فني من شركة طلال أبوغزالة العالمية (TAG. Global)، وهي الشريك الفني لشهادة MSI 20000 في الشرق الأوسط.

في نهاية دورة الاعتماد الأولى التي استمرت 3 سنوات، تحت قيادة سعادة الدكتور عيسى محمد البستكي، دخلت جامعة دبي دورة اعتماد ثانية، مما يدل مرة أخرى على امتثالها المستمر لمعايير الجودة المالية الدولية، وهذا يعكس قوة واستقرار جامعة دبي، فضلاً عن أدائها المالي ونموها المستدام على مدى السنوات القليلة الماضية. بالاستفادة من حصولها مسبقًا على شهادة MSI 20000 وتجديد دورة اعتمادها، تثبت جامعة دبي مجددًا استمرارها في عملية تحسين وترقية حوكمتها المالية من خلال التشخيص التقييمي المنتظم، والذي يُعد من أدوات الإدارة الداخلية الأساسية.

جدير بالذكر أنMSI 20000 هو المعيار الدولي المخصص لجودة الحوكمة المالية للشركات والمؤسسات، والذي تنظمه آي جي إس إف (المجموعة الدولية للتمويل المستدام). يُعد هذا المعيار نموذج قياس وتقييم شامل للوضع المالي ويعتمد على المقارنة المعيارية القطاعية، ويركز على جانبين رئيسيين وهما الثبات المالي والأداء المالي.

خلال حفل أقيم في مقر الجامعة، بحضور كبار المديرين، تسلم سعادة الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس الجامعة، شهادة الامتثال لمعيار MSI 20000 من وفد رسمي من كوفيسيرت فرنسا، برئاسة أمينها العام السيد كريستيان موكانو، والسيد سهيل اسكندر الرئيس التنفيذي لكوفيسيرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صرح سعادة الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، قائلًا: “بتأكيد التزامها بالمعايير في الدورة الثانية على التوالي، تثبت جامعة دبي حرصها على تحقيق التميز المالي وممارساتها الصارمة في مجالي الحوكمة وإدارة المخاطر. تجديد الشهادة للدورة الثانية يبرز جهود الجامعة المستمرة لتحسين وضعها المالي، ويسلط الضوء أيضًا على أدائها، مما يضمن لها الاستدامة طويلة الأجل والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية. مع استمرار جامعة دبي في إظهار قدرتها على المرونة والتقدم، فإن هذه الشهادة تعزز سمعتها بين مختلف أصحاب المصلحة، على المستويين الوطني والدولي”. كما أشار سعادته إلى أن الشهادة عززت وما زالت تعرز الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير استراتيجياتها المالية ودعمها.

من جانبه، سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، عبر عن فخره بهذا الإنجاز الكبير لجامعة دبي من خلال تأكيد استمرارها في الالتزام بمعايير MSI 20000 الذي أدى إلى تجديد دورة اعتمادها. يثبت هذا الإنجاز مدى التزام المؤسسات العربية بأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن حرصها على جودة الأداء المالي والحوكمة المالية والإفصاح والشفافية، وذلك وفقًا لما صرح به سعادة الدكتور طلال أبوغزالة.